СБУ арестовала ученого за научные труды, никого на Украине это не возмутило - 30.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240730/1056559813.html
СБУ арестовала ученого за научные труды, никого на Украине это не возмутило
СБУ арестовала ученого за научные труды, никого на Украине это не возмутило - 30.07.2024 Украина.ру
СБУ арестовала ученого за научные труды, никого на Украине это не возмутило
Среди задержанных СБУ украинских инакомыслящих оказался учёный, личностью которого заинтересовались коллеги из других стран. Общее место комментариев на эту тему - "нормальность" преследования за взгляды и убеждения на Украине, демонстративное попрание базовых прав человека
2024-07-30T11:59
2024-07-30T11:59
новости
украина
малороссия
россия
александр дюков
владимир вятрович
сбу
степан бандера
история украины
репрессии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1e/1056559619_0:116:800:566_1920x0_80_0_0_2d31c70e47b254cf4e8c6d058316d2d2.jpg
СБУ сообщила о задержании "шестерых пророссийских интернет-агитаторов" 29 июля. Имена не назывались. При этом один из задержанных был представлен спецслужбой как "псевдоэксперт", который "является автором нескольких прокремлевских изданий" и в своих "псевдонаучных трудах автор фальсифицирует исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу России".В тот же день учёные и журналисты высказали версии о личности задержанного. В комментариях наиболее часто упоминался Алексей Толочко - доктор исторических наук, члена-корреспондент НАН Украины. Известный медиевист, пошедший по стопам своего более знаменитого отца - умершего в мае доктора исторических наук, академика, археолога с европейским именем Петра Толочко.Представители научной общественности разных стран уже высказали своё возмущение по факту уголовного преследования учёного. СБУ заявила, что задержанному (по другим сведениям – арестованному) "грозит до 10 лет тюрьмы".В частности, известный российский исследователь нацизма, кандидат исторических наук Александр Дюков в своём ТГ-канале негативно отреагировал на произошедшее. При этом он отметил, что Алексей Толочко "историк в целом прозападный, преподавал в Украинском научном институте Гарвардского университета и в Киево-Могилянке, в полититику не вмешивался от слова совсем"."С вероятностью в 90% поводом для ареста Толочко стала книга "Киевская Русь и Малороссия в XIX веке" (2018), в которой он показывает, как формировались в XIX веке представления об "украинской истории" и пишет применительно к Грушевскому крамольное: "большинство национальных историй были созданы еще до того, как сформировались соответствующие нации. Биография предвосхищала рождение ребенка". Это, конечно, для большинства историков-конструктивистов общее место, но для СБУ и уголовного дела - в самый раз", - констатировал Дюков."В общем, на Украине даже прозападная историческая наука уже существовать не может. Только Брехуненки и Вятрович, хором исполняющие "Батько наш Бандера", - подытожил российский учёный.После этого известный блогер Мирослава Бердник в своём ТГ-канале сообщила, что Алексей Толочко на свободе. Она пообещала сообщить имя арестованного СБУ киевского учёного. "Но примечательно, что никому не пришло в голову сомневаться, что СБУ может арестовать человека за научные труды.Правда, если учесть, что экспертизу для СБУ, как в случае с экспертными заключениями по УПЦ, занимаются "эксперты" с фальшивыми дипломами...", - заметила Бердник.О залержании Толочко сообщили "СТРАНА.ua", АиФ и многие другие издания из разных стран. Некоторые уже опубликовали опровержения. Спецслужбы Украины не реагируют на международный резонанс. Наше издание информировало о задержании украинского учёного в материале СБУ отчиталась за арест шестерых диссидентовТакже наше издание информировало о проблемах с соблюдением прав человека на Украине в материале Украинский депутат-иподиакон рассказал о гонениях на Православие и ожидании переговоров с Россией о мире
https://ukraina.ru/20240512/1054954763.html
украина
малороссия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1e/1056559619_0:41:800:641_1920x0_80_0_0_a871f55e2f3dd0f9f2327f36c52e9340.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, малороссия, россия, александр дюков, владимир вятрович, сбу, степан бандера, история украины, репрессии, хроника репрессий, политика, политзаключенные, наука, михаил грушевский, права человека, спецслужба
Новости, Украина, Малороссия, Россия, Александр Дюков, Владимир Вятрович, СБУ, Степан Бандера, история Украины, репрессии, Хроника репрессий, политика, политзаключенные, Наука, Михаил Грушевский, права человека, спецслужба

СБУ арестовала ученого за научные труды, никого на Украине это не возмутило

11:59 30.07.2024
 
© commons.wikimedia.org / Кальницкий МихаилАлексей Толочко
Алексей Толочко - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© commons.wikimedia.org / Кальницкий Михаил
Читать в
Среди задержанных СБУ украинских инакомыслящих оказался учёный, личностью которого заинтересовались коллеги из других стран. Общее место комментариев на эту тему - "нормальность" преследования за взгляды и убеждения на Украине, демонстративное попрание базовых прав человека
СБУ сообщила о задержании "шестерых пророссийских интернет-агитаторов" 29 июля. Имена не назывались. При этом один из задержанных был представлен спецслужбой как "псевдоэксперт", который "является автором нескольких прокремлевских изданий" и в своих "псевдонаучных трудах автор фальсифицирует исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу России".
В тот же день учёные и журналисты высказали версии о личности задержанного. В комментариях наиболее часто упоминался Алексей Толочко - доктор исторических наук, члена-корреспондент НАН Украины. Известный медиевист, пошедший по стопам своего более знаменитого отца - умершего в мае доктора исторических наук, академика, археолога с европейским именем Петра Толочко.
Петр Толочко
12 мая, 04:16
Гаспарян: Толочко остался верен себе и показал пример другимУкраинский историк и археолог Петр Толочко продемонстрировал железную верность своим идеалам, и он такой не один. На Украине осталось немало ученых, которые не согласны с происходящим в стране и ждут, когда всё это побыстрее закончится
Представители научной общественности разных стран уже высказали своё возмущение по факту уголовного преследования учёного. СБУ заявила, что задержанному (по другим сведениям – арестованному) "грозит до 10 лет тюрьмы".
В частности, известный российский исследователь нацизма, кандидат исторических наук Александр Дюков в своём ТГ-канале негативно отреагировал на произошедшее. При этом он отметил, что Алексей Толочко "историк в целом прозападный, преподавал в Украинском научном институте Гарвардского университета и в Киево-Могилянке, в полититику не вмешивался от слова совсем".
"С вероятностью в 90% поводом для ареста Толочко стала книга "Киевская Русь и Малороссия в XIX веке" (2018), в которой он показывает, как формировались в XIX веке представления об "украинской истории" и пишет применительно к Грушевскому крамольное: "большинство национальных историй были созданы еще до того, как сформировались соответствующие нации. Биография предвосхищала рождение ребенка". Это, конечно, для большинства историков-конструктивистов общее место, но для СБУ и уголовного дела - в самый раз", - констатировал Дюков.
"В общем, на Украине даже прозападная историческая наука уже существовать не может. Только Брехуненки и Вятрович, хором исполняющие "Батько наш Бандера", - подытожил российский учёный.
После этого известный блогер Мирослава Бердник в своём ТГ-канале сообщила, что Алексей Толочко на свободе. Она пообещала сообщить имя арестованного СБУ киевского учёного.
"Но примечательно, что никому не пришло в голову сомневаться, что СБУ может арестовать человека за научные труды.Правда, если учесть, что экспертизу для СБУ, как в случае с экспертными заключениями по УПЦ, занимаются "эксперты" с фальшивыми дипломами...", - заметила Бердник.
О залержании Толочко сообщили "СТРАНА.ua", АиФ и многие другие издания из разных стран. Некоторые уже опубликовали опровержения. Спецслужбы Украины не реагируют на международный резонанс.
Наше издание информировало о задержании украинского учёного в материале СБУ отчиталась за арест шестерых диссидентов
Также наше издание информировало о проблемах с соблюдением прав человека на Украине в материале Украинский депутат-иподиакон рассказал о гонениях на Православие и ожидании переговоров с Россией о мире
 
НовостиУкраинаМалороссияРоссияАлександр ДюковВладимир ВятровичСБУСтепан Бандераистория УкраинырепрессииХроника репрессийполитикаполитзаключенныеНаукаМихаил Грушевскийправа человекаспецслужба
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:05"Нафтогаз" пробурит вторую скважину под населённым пунктом
12:03Неуёмная борьба с топонимикой: "Бабель, Ильф с Петровым и Жванецкий не имеют заслуг перед Одессой"
12:00Пиратское государство. Украина зарабатывает нелегально 45 миллиардов в год
11:59СБУ арестовала ученого за научные труды, никого на Украине это не возмутило
11:56"Праздник воровства": Железняк назвал идею большого атомного строительства на Украине идиотской
11:55Угрозы НАТО, СВО и Арктика: эксперт объяснил, зачем Путин создал Морскую коллегию
10:32Подростки готовили теракты на железной дороге в Свердловской области по указке Киева
10:27Шансы на мир сейчас наименьшие с начала СВО. Почему так и что ждёт Россию, Украину и США - Евстафьев
09:28Галкин* обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов
09:00Провокации с "вторжениями", атаки и провалы ВСУ, обращение к Трампу. Главное на Украине на утро 30 июля
08:28Азовские походы: рывок Петра на юг
08:14Главное за ночь 30 июля
06:48Мы внутри Третьей мировой войны. Украинские эксперты об ограничениях будущего и разочаровании во власти
06:15"На земле творился ад": Алёхин рассказал, как ВС РФ разнесли в хлам ВСУ вместе с натовскими офицерами
06:00"Этот гной вырвется наружу": журналист объяснил, почему Украину нужно ликвидировать или разделить
05:45"Туда свозят всех раненых": Ермаков раскрыл, почему важно уничтожить логистический хаб в Константиновке
05:44Павел Леонов: Чтобы наказать США за ракеты в ФРГ, России придется оживить опыт СССР и вернуться на Кубу
05:38Хроника энергетической войны: Рекордные поставки в Китай, углеводородная Германия и сжиженный газ США
05:30Прогремели мощные взрывы: Алехин рассказал про удары ВС РФ по объектам в Николаеве и Воскресенске
05:19Украина – распад
Лента новостейМолния