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СБУ арестовала ученого за научные труды, никого на Украине это не возмутило

СБУ арестовала ученого за научные труды, никого на Украине это не возмутило - 30.07.2024 Украина.ру

СБУ арестовала ученого за научные труды, никого на Украине это не возмутило

Среди задержанных СБУ украинских инакомыслящих оказался учёный, личностью которого заинтересовались коллеги из других стран. Общее место комментариев на эту тему - "нормальность" преследования за взгляды и убеждения на Украине, демонстративное попрание базовых прав человека

2024-07-30T11:59

2024-07-30T11:59

2024-07-30T11:59

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СБУ сообщила о задержании "шестерых пророссийских интернет-агитаторов" 29 июля. Имена не назывались. При этом один из задержанных был представлен спецслужбой как "псевдоэксперт", который "является автором нескольких прокремлевских изданий" и в своих "псевдонаучных трудах автор фальсифицирует исторические факты становления и развития украинской государственности в пользу России".В тот же день учёные и журналисты высказали версии о личности задержанного. В комментариях наиболее часто упоминался Алексей Толочко - доктор исторических наук, члена-корреспондент НАН Украины. Известный медиевист, пошедший по стопам своего более знаменитого отца - умершего в мае доктора исторических наук, академика, археолога с европейским именем Петра Толочко.Представители научной общественности разных стран уже высказали своё возмущение по факту уголовного преследования учёного. СБУ заявила, что задержанному (по другим сведениям – арестованному) "грозит до 10 лет тюрьмы".В частности, известный российский исследователь нацизма, кандидат исторических наук Александр Дюков в своём ТГ-канале негативно отреагировал на произошедшее. При этом он отметил, что Алексей Толочко "историк в целом прозападный, преподавал в Украинском научном институте Гарвардского университета и в Киево-Могилянке, в полититику не вмешивался от слова совсем"."С вероятностью в 90% поводом для ареста Толочко стала книга "Киевская Русь и Малороссия в XIX веке" (2018), в которой он показывает, как формировались в XIX веке представления об "украинской истории" и пишет применительно к Грушевскому крамольное: "большинство национальных историй были созданы еще до того, как сформировались соответствующие нации. Биография предвосхищала рождение ребенка". Это, конечно, для большинства историков-конструктивистов общее место, но для СБУ и уголовного дела - в самый раз", - констатировал Дюков."В общем, на Украине даже прозападная историческая наука уже существовать не может. Только Брехуненки и Вятрович, хором исполняющие "Батько наш Бандера", - подытожил российский учёный.После этого известный блогер Мирослава Бердник в своём ТГ-канале сообщила, что Алексей Толочко на свободе. Она пообещала сообщить имя арестованного СБУ киевского учёного. "Но примечательно, что никому не пришло в голову сомневаться, что СБУ может арестовать человека за научные труды.Правда, если учесть, что экспертизу для СБУ, как в случае с экспертными заключениями по УПЦ, занимаются "эксперты" с фальшивыми дипломами...", - заметила Бердник.О залержании Толочко сообщили "СТРАНА.ua", АиФ и многие другие издания из разных стран. Некоторые уже опубликовали опровержения. Спецслужбы Украины не реагируют на международный резонанс. Наше издание информировало о задержании украинского учёного в материале СБУ отчиталась за арест шестерых диссидентовТакже наше издание информировало о проблемах с соблюдением прав человека на Украине в материале Украинский депутат-иподиакон рассказал о гонениях на Православие и ожидании переговоров с Россией о мире

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