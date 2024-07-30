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Галкин* обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов

Галкин* обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов - 30.07.2024 Украина.ру

Галкин* обжаловал отказ исключить его из списка иноагентов

Телеведущий Максим Галкин обжаловал в Верховном суде отказ исключить его из реестра иноагентов. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает РИА Новости

2024-07-30T09:28

2024-07-30T09:28

2024-07-30T09:28

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"В суд поступила жалоба Галкина Максима Александровича. Дата заседания не назначена", - сказали в суде.В конце мая Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался исключить Галкина из реестра иностранных агентов.Его представитель Екатерина Зубань тогда сообщила, что решение Минюста затрагивает права и свободы ее клиента. Она заявила, что Галкин никогда не занимался и не занимается политической деятельностью, а критика в адрес госорганов, по ее словам, "не является политической деятельностью" и Галкин "никогда не получал ни организационной, ни финансовой помощи от Украины либо других стран". Также юрист отмечала, что никто и никогда не выбирал темы его выступлений.Летом прошлого года представитель Галкина также пытался добиться его исключения из иноагентского списка, однако Замоскворецкий суд встал на сторону Министерства юстиции РФ, позже апелляция утвердила решение.Шоумен решил не останавливаться и дошел Верховного суда.Галкин публично осудил СВО и в 2022 году вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре того же года Минюст включил его в реестр иностранных агентов. В документе указывалось, что страна финансирования артиста - Украина, также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". С тех пор он дает концерты исключительно за рубежом.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.Подробнее о работе Галкина за рубежом - в материале "Мавпочка" Галкин* на Комо, чистки в ВСУ. Итоги 13 июля на Украине на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, максим галкин, верховный суд, израиль