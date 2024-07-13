"Мавпочка" Галкин* на Комо, чистки в ВСУ. Итоги 13 июля на Украине - 13.07.2024 Украина.ру
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"Мавпочка" Галкин* на Комо, чистки в ВСУ. Итоги 13 июля на Украине
"Мавпочка" Галкин* на Комо, чистки в ВСУ. Итоги 13 июля на Украине - 13.07.2024 Украина.ру
"Мавпочка" Галкин* на Комо, чистки в ВСУ. Итоги 13 июля на Украине
Иноагента Максима Галкина* вёл свадьбу богатой киевлянки на озере Комо, что в Италии. Украинская власть избавляется от строптивых военных командиров
2024-07-13T18:00
2024-07-13T18:02
хроники
эксклюзив
италия
украина
вооруженные силы украины
нато
офис президента
монатик
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О выступлении иноагента сообщил ряд СМИ, в т.ч. украинское издание "Страна", опубликовавшее видео со свадьбы."В Сети расходятся кадры шикарной украинской свадьбы на итальянском озере Комо. Среди выступающих - российский шоумен Максим Галкин* и украинский певец Монатик. Галкин, судя по видео, пел на украинском языке "Смереку", "Золото Карпат" и "Одну калину"", - отмечалось в публикации "Страны".Со ссылкой на неназванные масс-медиа издание указало, что свадьба пары родом из Киева прошла 10 июля на вилле Бальбиано, которую сдают в аренду российские бизнесмены за €19 тыс. в сутки."В пресс-службе Монатика подтвердили украинским журналистам, что певец выступал на этой свадьбе. Там также заявили, что из Украины только невеста", - также указывалось в публикации.Судя по соцсетям, замуж вышла работающая в туристическом бизнесе киевлянка Ангелина Терская. Имя жениха неизвестно.Во время выступления Галкин* хвастался знанием украинского языка."По этому пути я прошёл так далеко. Вот этот "пароль украинца": там таке — полуниці, суниці. На “Укрзалізниці” гарні провідниці, у них личка як з водиці, вони люблять печериці, полуниці та суниці, мружать очі, як лисиці, та гарненькі в них спідниці. Так-так. А ще мають на полиці пресмачнючі паляниці для дітей, мамусь та киці. А для захисту — рушниці. Всё, вот сказал. Я ж такое почав вивчати. А мне украинцы говорят: "Мы так не говорим", - заявлял Галкин*, прочитав стих с использованием известного украинского шибболета.В России это выступление комика не оценили."Пишут, что это свадьба некой украинской красотки Ангелины Терской с неназванными женихом. Особняк на озере Комо, рота ухилянтов больше сотни гостей, их развлекали украинский певец Монатик и российский юморист Галкин*. Посчитали, что стоимость свадьбы около $1 млн, только гонорар Галкина* - $100 тыс. В общем, Украина - это всё ещё русская культурная провинция, где молодожены, готовые выложить $1 млн за свадьбу, не могут придумать ничего более роскошного, чем пригласить ведущего, который всю свою карьеру бабок смешил на телеканале Россия1 (одну даже персонально)", - указал один из популярным в российском сегменте Telegram блогеров.Издатель Григорий Пернавский сравнил Галкина* с дрессированной обезьяной."Настоящим объявляется о переименовании Максима Галкина* в мавпочку (обезьянку — укр.)", - отметил он.Журналист из Горловки Алексей Карпушев обратил внимание на то, что такие шикарные торжества проходят тогда, когда на Украине гребут мужчин по мобилизации, а в стране идут боевые действия."Иноагент* Галкин за пол ляма евро развлекает сбежавших украинских уклонистов патриотическими песнями на озере Комо в Италии. Думаю, у украинцев, которые не смогли сбежать и сейчас торчат в окопах под Часов Яром, такие видео вызывают непередаваемую гордость за свою страну", - отметил он с иронией.А пока богатые украинцы закатывают пиры на Комо, а бедные — гибнут на фронте, украинское политическое руководство затеяло чистки в ВСУ и устранение от командования недовольных сложившейся ситуацией военачальников.Чистки в ВСУУкраинская журналистка Анна Калюжная сообщила о чистках в ВСУ."Важно! О Часовом Яре и 24 омбр имени короля Даниила. Комбрига снимают. В бригаде проверки. А это бригада, которая ещё с несколькими организмами сейчас является основной сдерживающей силой в Часовом Яре", - отметила она.Также журналистка процитировала запись заместителя командира 206 батальона 24 омбр Романа Кулика."Нарезаются фантастические задачи, которые рассчитаны либо на космодесантников, либо на по меньшей мере запакованных 20-летними "спортиками" и техникой свежие подразделения. Что эти люди в**баны физически и психологически годами большой войны, что средств и боеприпасов для поддержки пехоты тотально не хватает — всё это тупо игнорируется. Командиры, которые озвучивают эти проблемы, а не тупо козыряют, подвергаются остракизму, высмеиваются как "слабаки" и "сопли". В результате такой близорукости/тупости/преступного небрежения фантастические задачи не выполняются, люди гибнут, выпадают из строя, а когда аппетиты уменьшаются и доходит уже до реальных задач — уже некому их выполнят", - писал Кулик.Калюжная указала, что всё вышеуказанное "плюс-минус, что происходит"."Только чуть-чуть стабилизировалась линия. Как бригаде "нарезаются фантастические задачи", а командиры, которые пытаются исходить из реалий, а не фантазии... снимаются. А фантастические задачи так никто и не отменял. Что они действительно фантастические, мне подтвердили и смежники. В последнее время только из известного мне было снятие комбригов 14-й, 65-й, 79-й, 43-й и 68-й бригад. Нет, происходили и изменения, которые выглядели логичными, как в 125-й бригаде. Но минимум 4 из 5 этих увольнений не понял личный состав. Скоро будет 5. Так победим! Где проверить информацию, вы знаете. Пишу с целью обращения внимания коллег и субъектов гражданского контроля ВСУ", - писала Калюжная в соцсетях.Информацию о чистках подтвердили и популярные на Украине телеграм-каналы."Всё больше военных отказываются выполнять "злочыны приказы" Офиса президента о наступлении. Поэтому Банковая сразу снимает тех, кто бережет живую силу и противоречит Зеленскому", - писал телеграм-канал "Легитимный".Другой популярный в стране канал - "Резидент" - 13 июля происходящему в ВСУ посвятил несколько заметок."Сырский продолжает выполнять приказы Офиса президента и отправляет подразделения на мясные штурмы, командиры бригад отказываются от таких решений, чтобы сохранить личный состав, но за это их меняют на лояльных "мясников". Для политиков военные стали пустым местом, им главное добиться пиар побед, сколько погибнут от подобных контратак без техники и снарядов никого на Банковой не волнует, наберут следующих при Земобилизации. После увольнения Залужного статус Главкома перестал быть значительным для Офиса президента, это просто исполнитель воли политиков", - указывалось в одной из них.В другой — рассказывалось о замысле украинского командования."Наш источник в Генштабе рассказал, что Сырский уже сформировал 8 новых бригад для осеннего контрнаступления под выборы в США, их вооружают современным западным оружием и техникой. По задумке Главкома и НАТОвских советников российская армия должна выдохнуться за лето, что позволит провести быструю атаку на одном из двух участков фронта", - писал "Резидент".При этом, по информации телеграм-канала, украинское политическое руководство разочаровано позицией Запада, которое отказалось пообещать членство Украины в НАТО в обозримом будущем.О грядущем обострении на фронте - в интервью Александра Чаленко с командиром подразделения "Царские волки, сенатором Дмитрием Рогозиным "Дмитрий Рогозин: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте"* - лицо, выполняющее функции иноагента
https://ukraina.ru/20240713/1056237498.html
https://ukraina.ru/20240713/1056236042.html
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Егор Леев
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хроники, эксклюзив, италия, украина, вооруженные силы украины, нато, офис президента, монатик
Хроники, Эксклюзив, Италия, Украина, Вооруженные силы Украины, НАТО, Офис президента, Монатик

"Мавпочка" Галкин* на Комо, чистки в ВСУ. Итоги 13 июля на Украине

18:00 13.07.2024 (обновлено: 18:02 13.07.2024)
 
© Фото : скриншот видео из соцсетейМаксим Галкин на озере Комо
Максим Галкин на озере Комо - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : скриншот видео из соцсетей
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Иноагента Максима Галкина* вёл свадьбу богатой киевлянки на озере Комо, что в Италии. Украинская власть избавляется от строптивых военных командиров
О выступлении иноагента сообщил ряд СМИ, в т.ч. украинское издание "Страна", опубликовавшее видео со свадьбы.
"В Сети расходятся кадры шикарной украинской свадьбы на итальянском озере Комо. Среди выступающих - российский шоумен Максим Галкин* и украинский певец Монатик. Галкин, судя по видео, пел на украинском языке "Смереку", "Золото Карпат" и "Одну калину"", - отмечалось в публикации "Страны".
Со ссылкой на неназванные масс-медиа издание указало, что свадьба пары родом из Киева прошла 10 июля на вилле Бальбиано, которую сдают в аренду российские бизнесмены за €19 тыс. в сутки.
"В пресс-службе Монатика подтвердили украинским журналистам, что певец выступал на этой свадьбе. Там также заявили, что из Украины только невеста", - также указывалось в публикации.
Судя по соцсетям, замуж вышла работающая в туристическом бизнесе киевлянка Ангелина Терская. Имя жениха неизвестно.
Во время выступления Галкин* хвастался знанием украинского языка.
"По этому пути я прошёл так далеко. Вот этот "пароль украинца": там таке — полуниці, суниці. На “Укрзалізниці” гарні провідниці, у них личка як з водиці, вони люблять печериці, полуниці та суниці, мружать очі, як лисиці, та гарненькі в них спідниці. Так-так. А ще мають на полиці пресмачнючі паляниці для дітей, мамусь та киці. А для захисту — рушниці. Всё, вот сказал. Я ж такое почав вивчати. А мне украинцы говорят: "Мы так не говорим", - заявлял Галкин*, прочитав стих с использованием известного украинского шибболета.
4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
13:00
Польша думает сбивать ракеты РФ над Галичиной и Волынью, обстрелы. Главное на 13:00 13 июля на УкраинеПольша рассматривает предложение Украины сбивать российские ракеты и дроны над украинской территорией. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
В России это выступление комика не оценили.
"Пишут, что это свадьба некой украинской красотки Ангелины Терской с неназванными женихом. Особняк на озере Комо, рота ухилянтов больше сотни гостей, их развлекали украинский певец Монатик и российский юморист Галкин*. Посчитали, что стоимость свадьбы около $1 млн, только гонорар Галкина* - $100 тыс. В общем, Украина - это всё ещё русская культурная провинция, где молодожены, готовые выложить $1 млн за свадьбу, не могут придумать ничего более роскошного, чем пригласить ведущего, который всю свою карьеру бабок смешил на телеканале Россия1 (одну даже персонально)", - указал один из популярным в российском сегменте Telegram блогеров.
Издатель Григорий Пернавский сравнил Галкина* с дрессированной обезьяной.
"Настоящим объявляется о переименовании Максима Галкина* в мавпочку (обезьянку — укр.)", - отметил он.
Журналист из Горловки Алексей Карпушев обратил внимание на то, что такие шикарные торжества проходят тогда, когда на Украине гребут мужчин по мобилизации, а в стране идут боевые действия.
"Иноагент* Галкин за пол ляма евро развлекает сбежавших украинских уклонистов патриотическими песнями на озере Комо в Италии. Думаю, у украинцев, которые не смогли сбежать и сейчас торчат в окопах под Часов Яром, такие видео вызывают непередаваемую гордость за свою страну", - отметил он с иронией.
А пока богатые украинцы закатывают пиры на Комо, а бедные — гибнут на фронте, украинское политическое руководство затеяло чистки в ВСУ и устранение от командования недовольных сложившейся ситуацией военачальников.
09:42
Концлагеря для пленных и другие пункты плана войны с Россией. Главное на Украине на утро 13 июляНемецкие СМИ опубликовали план войны Германии с Россией
Чистки в ВСУ
Украинская журналистка Анна Калюжная сообщила о чистках в ВСУ.
"Важно! О Часовом Яре и 24 омбр имени короля Даниила. Комбрига снимают. В бригаде проверки. А это бригада, которая ещё с несколькими организмами сейчас является основной сдерживающей силой в Часовом Яре", - отметила она.
Также журналистка процитировала запись заместителя командира 206 батальона 24 омбр Романа Кулика.
"Нарезаются фантастические задачи, которые рассчитаны либо на космодесантников, либо на по меньшей мере запакованных 20-летними "спортиками" и техникой свежие подразделения. Что эти люди в**баны физически и психологически годами большой войны, что средств и боеприпасов для поддержки пехоты тотально не хватает — всё это тупо игнорируется. Командиры, которые озвучивают эти проблемы, а не тупо козыряют, подвергаются остракизму, высмеиваются как "слабаки" и "сопли". В результате такой близорукости/тупости/преступного небрежения фантастические задачи не выполняются, люди гибнут, выпадают из строя, а когда аппетиты уменьшаются и доходит уже до реальных задач — уже некому их выполнят", - писал Кулик.
Калюжная указала, что всё вышеуказанное "плюс-минус, что происходит".
"Только чуть-чуть стабилизировалась линия. Как бригаде "нарезаются фантастические задачи", а командиры, которые пытаются исходить из реалий, а не фантазии... снимаются. А фантастические задачи так никто и не отменял. Что они действительно фантастические, мне подтвердили и смежники. В последнее время только из известного мне было снятие комбригов 14-й, 65-й, 79-й, 43-й и 68-й бригад. Нет, происходили и изменения, которые выглядели логичными, как в 125-й бригаде. Но минимум 4 из 5 этих увольнений не понял личный состав. Скоро будет 5. Так победим! Где проверить информацию, вы знаете. Пишу с целью обращения внимания коллег и субъектов гражданского контроля ВСУ", - писала Калюжная в соцсетях.
Плотина Киевской ГЭС на Киевском море в Украине. - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Вчера, 18:17
Провокация с дамбами Киевской и Каневской ГЭС. Итоги 12 июля на УкраинеУкраина готовит циничную провокацию, связанную с разрушением дамб Киевской и Каневской ГЭС, чтобы потом обвинить в этом Россию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Информацию о чистках подтвердили и популярные на Украине телеграм-каналы.
"Всё больше военных отказываются выполнять "злочыны приказы" Офиса президента о наступлении. Поэтому Банковая сразу снимает тех, кто бережет живую силу и противоречит Зеленскому", - писал телеграм-канал "Легитимный".
Другой популярный в стране канал - "Резидент" - 13 июля происходящему в ВСУ посвятил несколько заметок.
"Сырский продолжает выполнять приказы Офиса президента и отправляет подразделения на мясные штурмы, командиры бригад отказываются от таких решений, чтобы сохранить личный состав, но за это их меняют на лояльных "мясников". Для политиков военные стали пустым местом, им главное добиться пиар побед, сколько погибнут от подобных контратак без техники и снарядов никого на Банковой не волнует, наберут следующих при Земобилизации. После увольнения Залужного статус Главкома перестал быть значительным для Офиса президента, это просто исполнитель воли политиков", - указывалось в одной из них.
В другой — рассказывалось о замысле украинского командования.
"Наш источник в Генштабе рассказал, что Сырский уже сформировал 8 новых бригад для осеннего контрнаступления под выборы в США, их вооружают современным западным оружием и техникой. По задумке Главкома и НАТОвских советников российская армия должна выдохнуться за лето, что позволит провести быструю атаку на одном из двух участков фронта", - писал "Резидент".
При этом, по информации телеграм-канала, украинское политическое руководство разочаровано позицией Запада, которое отказалось пообещать членство Украины в НАТО в обозримом будущем.
О грядущем обострении на фронте - в интервью Александра Чаленко с командиром подразделения "Царские волки, сенатором Дмитрием Рогозиным "Дмитрий Рогозин: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте"
* - лицо, выполняющее функции иноагента
 
ХроникиЭксклюзивИталияУкраинаВооруженные силы УкраиныНАТООфис президентаМонатик
 
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Заголовок открываемого материала
18:00"Мавпочка" Галкин* на Комо, чистки в ВСУ. Итоги 13 июля на Украине
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17:26Как работают агенты влияния России за рубежом и почему НАТО нарушает договорённости – Решетников
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15:36ВСУ потеряли важные позиции: Рожин рассказал о продвижении под Авдеевкой, Красногоровкой и Очеретино
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13:34Обещанные Киеву "Патриоты" не смогут прикрыть Харьков, Сумы и Николаев - Bild
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13:00Польша думает сбивать ракеты РФ над Галичиной и Волынью, обстрелы. Главное на 13:00 13 июля на Украине
12:31Президент Ирана назвал Россию ценным стратегическим союзником - Tehran Times
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09:42Концлагеря для пленных и другие пункты плана войны с Россией. Главное на Украине на утро 13 июля
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