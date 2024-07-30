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Хроника энергетической войны: Рекордные поставки в Китай, углеводородная Германия и сжиженный газ США

Хроника энергетической войны: Рекордные поставки в Китай, углеводородная Германия и сжиженный газ США - 30.07.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: Рекордные поставки в Китай, углеводородная Германия и сжиженный газ США

Ради достижения целей "углеродной нейтральности" Германии планирует перейти с ископаемого топлива на водород, причём стране придётся импортировать от 50 до 70 процентов этого энергоносителя

2024-07-30T05:38

2024-07-30T05:38

2024-07-30T07:58

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"Газпром" обновил рекорд суточных поставок газа в Китай"Газпром" установил новый исторический рекорд экспорта природного газа в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири — 1". Об этом российская компания сообщила в своем телеграм-канале.Как сказано в сообщении, поставка по газопроводу "Сила Сибири — 1" вновь превысила суточные контрактные обязательства компании, и 27 июля 2024 года "Газпром" установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай. Поставки по "Силе Сибири — 1" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и государственной китайской компанией China National Petroleum Corporation (CNPC).Серию рекордов суточных поставок газа в Китай "Газпром" установил в январе-феврале 2024 года. Тогда рекорды обновлялись шесть раз: 2 января, 3 января, 12 января, 31 января, 3 февраля и 7 февраля. Это было обусловлено погодными условиями – зима в Китае стала самой холодной за последние 70 лет.В мае 2024 года "Газпром" сообщал о значительном росте прокачки газа в Китай. За период с 1 января по 12 мая 2024-го объем поставок на 37,4% превысил показатель за аналогичный период 2023 года, а в апреле текущего года рост по сравнению с апрелем 2023-го составил 57,1%. Однако рекорд по поставкам на тот момент обновлён не был.Сейчас рекорд поставок газа по газопроводу "Сила Сибири – 1" вновь обусловлен погодой. Национальный метеорологический центр КНР сообщил, что волна жары обрушилась на Синьцзян-Уйгурский автономный район на западе Китая и провинции на юге и юго-востоке страны, в т.ч. Чжэцзян, Цзянси, Хунань, Фуцзянь, Гуандун, Гуанси.В Шанхае, которого достигает китайское продолжение "Силы Сибири – 1", после отхода тайфуна Гаеми пришла очередная волна жары, температура воздуха поднялась выше +38°С. Электроснабжение региона испытывает перегрузки, особенно в южных регионах, при этом нагрузка в провинциях Гуандун и Хунань достигла рекордно высокого уровня.Контракт на поставку 38 миллиардов кубометров российского трубопроводного газа в год в Китай по "Восточному маршруту" (газопровод "Сила Сибири – 1") в течение 30 лет "Газпромом" и CNPC подписали в мае 2014 года. В декабре 2019 года была запущена первая очередь "Силы Сибири – 1" – от Чаяндинского месторождения в республике Саха (Якутия) до границы с Китаем в Амурской области. В декабре 2022 года начал работать участок от Ковыктинского месторождения в Иркутской области до Чаяндинского месторождения.Мощность магистрального газопровода "Сила Сибири – 1" последовательно наращивается по мере обустройства базовых месторождений, увеличения компрессорных мощностей на российской стороне и развития принимающих мощностей в Китае.В 2023 году "Газпром" увеличил поставки газа в Китай по "Силе Сибири – 1" в 1,5 раза, до 22,7 млрд м3 – при плане в 22 млрд м3. Плановый показатель на 2024 год составляет 30 млрд м3, но он также может быть превышен. К 2025 году газопровод "Сила Сибири – 1" должен выйти на проектную мощность в 38 млрд м3 в год.Осенью 2023 года "Газпром" допускал, что с Китаем может быть достигнута договоренность об увеличении поставок газа по "Силе Сибири – 1" сверх проектной мощности. Ранее с CNPC обсуждалась возможность увеличения прокачки по этому маршруту до 44 млрд м3 в год, при этом озвучивалась возможность транспортировки в Китай по газопроводу "Сила Сибири – 1" до 60 млрд м3 газа в год.Германия хочет заместить водородом природный газ из РоссииПравительство Германии приняло стратегию импорта водорода, чтобы обеспечить устойчивое энергоснабжение в условиях, когда страна приступает к созданию альтернатив ископаемому топливу для значительной части своей промышленности. Об этом 25 июля сообщило британское агентство Reuters.Водород, при условии, что он экологичен и производится путем электролиза воды с использованием возобновляемой электроэнергии ("зелёный водород"), может способствовать переходу к низкоуглеродной экономике, отмечено в документе.Стратегия определяет, как и откуда Германия будет импортировать водород, где именно в портах и ​​трубопроводных системах будут выстраиваться транспортные и производственно-сбытовые цепочки, как должна быть организована и сертифицирована торговля. Это должно стать сигналом для потенциальных поставщиков водорода о том, что их предложения приветствуются.Стратегия импорта является важнейшим элементом водородной политики Германии и дополняет участие правительства в развитии внутреннего рынка, говорится в заявлении Министерства экономики страны. Кроме того, немецкому федеральному регулятору энергетики Bundesnetzagentur был представлен на утверждение общенациональный план создания водородной транспортной сети.Германия ожидает, что к 2030 году ей потребуется от 95 до 120 ТВт·ч водорода в год, а к 2045 году – от 360 до 500 ТВт·ч, чтобы достичь своей цели по достижению углеродной нейтральности. При этом импорт, как ожидается, покроет 50-70% этих потребностей, возможная стоимость поставок не приводится. Расчёты показывают, что потребление энергии на основе водорода в Германии в 2045 году будет соответствовать общему прогнозируемому спросу страны на электроэнергию в 2030-м.Предполагается, что основными странами, которые будут поставлять в Германию "зелёный водород", а также "голубой водород" (производится из природного газа в процессе, при котором выделяемый CO2 улавливается и хранится), станут Норвегия, Великобритания и Дания.Немецкая энергетическая промышленная группа BDEW, комментируя правительственную стратегию, заявила, что ей необходимо расставить приоритеты, которые обеспечат быстрое поступление водорода и снижение цен до конкурентоспособного уровня.Однако аналитики сомневаются, что Берлину легко удастся сократить зависимость от ископаемого топлива. Так, после сокращения поставок трубопроводного газа из РФ, Германия закупает сжиженный природный газ (СПГ), замещает газ в генерации электроэнергии углем, а также получает газ, добываемый в Норвегии и поступающий из Нидерландов. По данным на конец 2023 года, Норвегия стала крупнейшим поставщиком газа в Германию с долей 33%.Норвегия ожидает, что поставки газа для Германии будут стабильными в течение следующих 4-5 лет, затем начнут сокращаться по мере истощения запасов. При этом Власти Германии и Еврокомиссия рассчитывают, что в 2025 году Евросоюз получит дополнительные объемы газа с запускаемых новых СПГ-заводов, а затем начнется замещение ископаемого топлива тем же "зелёным водородом".В мае 2024 года американское агентство Bloomberg сообщило, что планы Германии по поэтапному отказу от угля сталкиваются с потенциальной неудачей. По данным регулятора Bundesnetzagentur, в Германии не хватает резервных энергомощностей для покрытия дефицита ветровой и солнечной генерации. Согласно прогнозу, зимой 2026-2027 годов для покрытия дефицита ветровой и солнечной генерации немецким энергокомпаниям понадобится 9,2 ГВт, что в два раза превышает объём, использованный зимой 2023-го. Компенсировать его придётся угольной и газовой генерацией.США в мае экспортировали на 21% больше СПГ, чем в апрелеВ мае 2024 года США экспортировали 367,7 млрд кубических футов (около 10,4 млрд кубометров) сжиженного природного газа (СПГ), что на 0,3% выше показателей аналогичного месяца 2023-го. Это следует из опубликованного 25 июля ежемесячного отчета Минэнерго США.По сравнению с апрелем 2024 года экспорт вырос на 21% выше, и оказался на 0,3% больше, чем в мае 2023-го. Всего в мае текущего года США отправили 122 танкера с СПГ.Основными странами-импортерами американского СПГ стали Индия (45,3 млрд фут3, или 1,28 млрд м3), Япония (41,2 млрд фут3, или 1,17 млрд м3), Нидерланды (37,7 млрд фут3, или 1,07 млрд м3), Южная Корея (28,4 млрд фут3, или 0,8 млрд м3) и Германия (26,2 млрд фут3, или 0,74 млрд м3). На эти страны пришлось 48,6% всех поставок СПГ из США.Доля поставок в Азию в общем объеме экспорта СПГ из США в мае 2024-го выросла до 50,8% – по сравнению с 37,5% в апреле. Доля отгрузок в Европу в мае снизилась до 38,3%. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки.Всего в январе – мае 2024 года США экспортировали около 1,796 трлн фут3 СПГ (50,83 млрд м3), что на 1,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года.С начала года США экспортировали в Европу 29,3 млрд кубометров СПГ (57,7% от общего объема), в Азию – около 17,1 млрд кубометров (34% от общего объема).Стоит отметить, что 23 июля 2024 года агентство Reuters сообщило о внесении в Сенат США законопроекта, призванного ускорить выдачу разрешений на проекты по передаче электроэнергии, добыче полезных ископаемых и экспорту СПГ. В частности, в нём предлагается установить 90-дневный срок для Минэнерго США, в течение которого ведомство может одобрить или отклонить заявки на экспорт сжиженного природного газа.Как считают инициаторы законопроекта, это положит конец мораторию на выдачу таких разрешений, введённым президентом Джо Байденом под предлогом борьбы с загрязнением окружающей среды. При этом настоящей причиной решения Байдена называют тот факт, что американские энергокомпании более склонны к поддержке республиканцев и их кандидата на грядущих президентских выборах – Дональда Трампа.О том, как и с какими последствиями Украина перекрыла в Европу нефтепровод "Дружба" - в материале "Заказали "Дружбу". Как ЕС и Киев объявили европейским бунтарям энерговойну"

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Олег Хавич

германия, китай, сша, джо байден, дональд трамп, газпром, reuters, минэнерго, эксклюзив