https://ukraina.ru/20240729/1056535366.html

Заказали "Дружбу". Как ЕС и Киев объявили европейским бунтарям энерговойну

Заказали "Дружбу". Как ЕС и Киев объявили европейским бунтарям энерговойну - 29.07.2024 Украина.ру

Заказали "Дружбу". Как ЕС и Киев объявили европейским бунтарям энерговойну

С 17 июля Венгрия и Словакия жалуются на сокращение объёмов транзита нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" через территорию Украины. С тех пор практически каждый день по этой теме появляются новости: тему комментируют то в Москве, то в европейских столицах.

2024-07-29T06:31

2024-07-29T06:31

2024-07-29T06:31

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Киев же упрямо отмалчивается, ограничившись словами о сохранении прежних объёмов прокачки, что немудрено: у Украины крайне специфическое отношение к "Дружбе", не говоря уже о Венгрии и Словакии под управлением Орбана и Фицо.Нефтепереработка и MOLВ советские годы в Венгрии построили четыре НПЗ, но светлые нефтепродукты выпускает лишь Дунайский (65 % перерабатываемой им нефти поступает по нефтепроводу "Дружба"), Тисайский НПЗ производит полуфабрикаты, Зала НПЗ — специальные битумы, а завод в Алмашфюзитё — только масла и присадки к ним. Венгрия активно закупала у СССР энергоносители по южной ветке нефтепровода "Дружба", а СССР импортировал венгерскую промышленную и сельскохозяйственную продукцию.Нефтеперерабатывающие активы Венгрии после распада СССР собраны на базе компании MOL. Компании удалось в три этапа стать значимым субъектом на рынке нефтепереработки Центральной Европы и Балкан.· В 1990-х MOL открыла сеть АЗС в Румынии и купила в 1995 году 36 % акций словацкой нефтяной компании Slovnaft.· В 2002 году MOL приобрела 25 % акций INA — национальной нефтяной компании Хорватии, а с 2003 по 2005 годы выкупила все АЗС Shellв Румынии и зашла на рынок Австрии, купив сеть АЗС Roth, а также получила контроль над итальянским НПЗ в Мантуе и 165 АЗС.· В период с 2007 по 2016 годы MOL покупала активы в иракском Курдистане, Индии, Северном море, а также России, заполучив 21,1 % акций "Сургутнефтегаза". Однако менеджеры "Сургутнефтегаза" сами попытались поглотить MOL, поэтому в 2011 году — после двухлетнего конфликта — правительство Орбана вынудило "Сургутнефтегаз" продать свою долю в MOL, заплатив российскому бизнесу на 35 % больше, чем он потратил на покупку доли в MOL. При этом компания продолжала расширять сбытовую сеть за счёт покупки "дочек" итальянской Eni в Чехии, Словакии и Румынии, увеличив свою сеть больше чем на 274 АЗС.· Обеспечив себя ресурсно и гарантировав сбыт, MOL реализует проекты по глубокой переработке нефти и производству различных видов пластика, завершить реализацию которых планирует к 2030 году.По российским меркам объёмы импорта нефти Венгрией невелики, не говоря уже об экспорте нефтепродуктов. Импорт нефти колеблется в районе 3 млрд долларов ежегодно, а экспорт нефтепродуктов по итогам 2023 года едва ли превысил 162 млн долларов. Тем не менее, благодаря этим объёмам Венгрия сохранила свою нефтепереработку как отрасль экономики. Кроме того, Будапешту проще сводить бюджетный дебет и кредит, а также удерживать уровень инфляции (Венгрия лидирует по показателям инфляции в ЕС) — в Венгрии годами акцизы на светлые нефтепродукты были ниже общеевропейских, и в отдельные периоды действовали льготные цены на бензин.А ещё благодаря "Дружбе" венгерская компания MOL является региональной ТНК, контролирующие НПЗ в Словакии, а также обширную сеть АЗС в соседних странах. Для Венгрии MOL — один из поводов для национальной гордости (наряду с банком OTP и фармкомпанией "Гедеон Рихтер").Эмбарго, транзит и "Дружба"Но наступил 2022 год.Одной из первых мер, предпринятых правительством Орбана после начала СВО, стало введение режима ЧП (введён в конце мая 2022 года). А 13 июля 2022 года Венгрия объявила ЧП в энергетике. Кроме того, в декабре 2022 года Венгрия столкнулась с топливными кризисом и просила Еврокомиссию освободить Венгрию до конца 2023 года от повышения акцизов не бензин и дизельное топливо до общеевропейского уровня.Затем ЕС ввёл эмбарго на поставки нефти из России (вступило в силу в декабре 2022 года), а также нефтепродуктов (вступило в силу в феврале 2023 года). Однако Венгрия, Словакия и Чехия добились для себя бессрочного исключения из-под действия эмбарго. Но когда им его предоставляли, то речь шла о создании инфраструктуры для альтернативных поставок нефти, но без привязки к конкретным срокам и, по всей видимости, без формально закреплённых обязательств.По итогам 2022 года Венгрия, Чехия и Словакия закупили 4,9 млн тонн (+45 %), 4,2 млн тонн (+25 %) и 5,2 млн тонн (+0,3 %) нефти соответственно. Венгрия от российской нефти отказываться не планирует (срок действия исключения для неё не оговорён) и строит вместе с Сербией нефтепровод, который связал бы "Дружбу" и территорию Сербии. Ничего конкретного об отказе от российской нефти не заявляли и власти Словакии и Чехии (последняя сможет отказаться от российской нефти не раньше начала 2025 года). Тем не менее венгерская MOL рассчитывает, что к 2026 году сможет получать нефть по морю через порты Хорватии, но та ещё в мае 2023 года заявляла, что не прочь поднять тариф на транзит нефти по своей территории в четыре раза.Осознавая зависимость России и недружественной к Киеву Венгрии, украинская власть использует транзитную зависимость.Во-первых, Украина периодически предпринимала попытки атаковать нефтеперекачивающие станции "Дружбы" в Брянской области с помощью сбросов с дронов.Во-вторых, Киев после начала СВО отказался принимать оплату за прокачку нефти по "Дружбе" от России. Поэтому платить за транзит стали страны-получатели нефти, а Киев стал повышать ставки транзита.В 2022 году Киев повысил тариф на транзит нефти по нефтепроводу "Дружба" на треть (1 апреля 2022 года), следом — ещё на 18,3 % (1 января 2023 года) и на 25 % (с 1 июня 2023 года) и ещё на 23,5 % (с 1 августа 2023 года). По итогу стоимость транспортировки нефти выросла с изначальных 8,5 доллара за тонну до 23,5 доллара за тонну. Эти повышения тарифов обернулись для Венгрии переплатой и ростом инфляции на 0,5%.В 2024 году украинская власть стоимость транзита не повышала. Вместо этого она его решила сократить.Стоп транзит24 июня киевская власть внесла в санкционные списки российскую компанию "Лукойл", которой ранее досталось от Болгарии, решившей изгнать "Лукойл" с НПЗ в городе Бургас. Внесение "Лукойла" в санкционный список привело к сокращению объёмов прокачки нефти, но не к полному прекращению транзита. При этом ЕС санкции против "Лукойла" не вводил.На "Лукойл" приходится 45% поставок нефти в Венгрию и 44% поставок в Словакию. Соответственно прекращение транзита гарантирует недозагрузку НПЗ, сокращение отгрузок топлива на внутренний рынок. Реагируя на это правительствам, придётся наращивать импорт топлива, что приведёт к его удорожанию, подстегнув рост инфляции.Заменить нефть российскую нефть Венгрии и Словакии нечем — поставки по альтернативным маршрутам не позволят полностью загрузить заводы. В качестве альтернативы можно организовать поставки нефти из России от лица другой нефтяной компании, не попавшей ни под санкции ЕС, ни под ограничения со стороны киевской власти. Однако ничто не помешает украинским чиновникам расширить санкционный список, тем более что ЕС благословил киевскую власть на транзитную войну.Оснований так считать хватает.Запрет совпал по времени с началом председательствования Венгрии в ЕС, а также дипломатическими инициативами Виктора Орбана.Председательствует в ЕС Венгрия с 2 июля, а Виктор Орбан 5 июля прилетел в Москву с мирной инициативой, чем переполошил страны ЕС, а после и вовсе отправился в Китай, где 8 июля встретился с председателем Си. Из Китая Орбан улетел в США для встречи сперва с Эрдоганом, а затем и Трампом. Издание Politico со ссылкой на свои источники писало 11 июля, что несколько стран ЕС пригрозили Венгрии "практическими последствиями" если Орбан не свернёт свою дипломатическую активность. Встречу с Трампом Орбан провёл 12 июля. Кроме того, Орбан организовал телефонный разговор Зеленского и Трампа.В итоге несогласованная дипломатия уже привела к бойкоту со стороны министров иностранных дел Швеции, Финляндии, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии. Они заявили, что не поедут на неформальный саммит ЕС, который должен пройти в августе.Также страны ЕС не поддержали призывы Венгрии и Словакии к Украине снять санкции с российского "Лукойла". При встрече 11 торговых представителей стран-членов ЕС ни один из них не встал на сторону Венгрии. Кроме того, комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис заявил Financial Times, что Брюсселю потребуется больше времени для сбора доказательств и оценки правовой ситуации.Поэтому Венгрия и Словакия в данной ситуации остались предоставлены сами себе и принялись действовать так, как могут.Что дальшеГлава МИД Венгрии, а заодно и спецпредставитель премьер-министра Орбана, Петер Сийярто назвал сокращение объёмов транзита враждебным действием. Также с критикой выступил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.Словакия и Венгрия вместе заблокировали выделение денег Украине из Европейского фонда мира в размере 6,5 млрд евро, которые планировалось направить на компенсацию поставок оружия киевской власти. Отдельно Словакия пригрозила Украине прекращением поставок топлива со своего НПЗ, поставлявшего Украине около 10% (500 тыс. тонн) от общих объёмов переработки. А Венгрия стала угрожать прекращением перетоков электроэнергии. Также обе страны считают, что из-за действий Киева у них есть право не выполнять пункты соглашения о евроассоциации с Украиной.Из всех возможных вариантов реагирования Будапешта и Братиславы, наиболее действенным могут оказаться ограничения на поставку электроэнергии. 22 июля около 11 утра прекратился переток электроэнергии на Украину из Словакии — до того в пиковые часы Украина получала из Словакии до 700 МВт. Возобновились перетоки лишь в 15 часов 24 июля. Проще говоря, на два дня Словакия отключила Украине свет. Что это было — авария, плановые отключения или намёк Киеву, не ясно. Венгрия поставки не ограничивала, но из неё в пиковые часы Украина получает до 900 МВт мощности. Для понимания: из Польши пиковые перетоки достигают 405 МВт, из Румынии не превышают 250 МВт (через Румынию преимущественно идут перетоки с Украины — так Киев отдаёт "долг" ЕС).Поэтому если Венгрия и Словакия вместе дёрнут рубильник вниз, то это будет серьёзным ударом по Украине. Она 21 июля импортировала 25682 МВт*ч электроэнергии или по 1077 МВт*ч в среднем и в отдельные часы на Венгрию приходится до 70% поставок электроэнергии на Украину, а в целом доля Венгрии в поставках электроэнергии на Украину не опускается ниже 55% от общего объёма перетоков.Однако решится ли Будапешт устроить Киеву тёмную — не ясно. Нам, как сторонним наблюдателям, остаётся лишь ждать, а простым гражданам Украины надеяться, что венгры не дёрнут рубильник вниз в холодное время года и не выпустят пресс-релиз со словами о продолжении поставок электроэнергии в привычном режиме.О ситуации внутри Украины - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Москва ждет согласованной переговорной позиции Запада и Киева"

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венгрия, словакия, украина, виктор орбан, дональд трамп, роберт фицо, ес, нпз, сургутнефтегаз, эксклюзив