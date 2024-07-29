https://ukraina.ru/20240729/1056539341.html

От Петлюры до Зеленского. Как современная Россия сохраняет прах и памятники Потемкину и другим героям

От Петлюры до Зеленского. Как современная Россия сохраняет прах и памятники Потемкину и другим героям - 29.07.2024 Украина.ру

От Петлюры до Зеленского. Как современная Россия сохраняет прах и памятники Потемкину и другим героям

Где сегодня находится прах основателя городов Новороссии, Черноморского флота, вернувшего Крыму статус российского полуострова, князя Григория Потемкина? Каким образом власти РФ хранят историю для будущих поколений? И об обстановке на Херсонщине сегодня рассказал губернатор региона Владимир Сальдо журналистам Украина.ру

2024-07-29T14:35

2024-07-29T14:35

2024-07-29T14:36

россия

херсон

херсонская область

григорий потемкин

владимир сальдо

черноморский флот

памятник

сво

всу

наступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046469912_0:31:719:435_1920x0_80_0_0_22d6a8541ca6ac14534835cbef69ceee.jpg

Его ненавидел император Павел I, его останки пытался сжечь Симон Петлюра, а большевики с особым презрением отнеслись к костям Отца Новороссии, превратившим дикое поле в важные центры экономики и культурной жизни Российской империи. Необычная судьба Потемкина тревожит умы современников и сегодня, впрочем, равнодушие окружающих он не испытывал на себе никогда.Мог ли себе вообразить подобное отец Потемкина, Александр Васильевич, который в приступе ревности к своей супруге, собирался утопить в реке новорожденного*? Вспомним вкратце путь будущего генерал-губернатора Новороссии.Главной заслугой Потемкина считается присоединение Крыма к России, что позволило ликвидировать постоянную угрозу ежегодных татарских набегов на юг России. Под давлением российской дипломатии последний крымский хан отрекся от престола, а полуостров в 1783 году вошел в состав Российской Империи.Первым городом, который построили по указанию Потемкина, стал Херсон. Его название было выбрано в честь расположенного на Крымском полуострове древнего поселения Херсонес (Корсунь), в котором принял крещение князь Владимир. Этот город стал главной базой для строящегося Черноморского флота, чье появление также связано с именем светлейшего князя. Далее последовало строительство Никополя, Павлограда, Мариуполя, Николаева, Екатеринослава (Днепропетровска)... По инициативе Потемкина в города Новороссии, где еще недавно было дикое поле, были перенесены многие фабрики из центральных областей России, начались поиски угля и других полезных ископаемых.Неуёмная энергия Потемкина, его стратегически продуманные решения и огромный опыт помогли заложить основы Новой России, дали импульс к развитию новых территорий.Примечательно, что прах его меняет место своей дислокации, как и сам Потемкин при жизни постоянно странствовал (вопреки мнению о том, что, будучи главным фаворитом Екатерины Великой, он праздно употреблял время). И сквозь века причина этому – народные волнения, бои, война.Прах вывезли на левый берег, точное место его теперешней дислокации не называется. Эвакуация проводилась для того, чтобы не дать противнику надругаться над останками, на которые и так веками покушались неоднократно.Изначально это был взошедший на престол после смерти Екатерины II Павел I, испытывавший к Потемкину личную неприязнь, который велел тело князя предать земле. Гроб захоронили, склеп засыпали землей, вход заложили. После создатель армии убийц и мародеров, антисемит и, как полагают на Украине сегодня - "символ государственности" - Симон Петлюра приказал разложить костер и сжечь прах Потемкина в наказание за уничтожение Запорожской Сечи. Задуманное не было осуществлено, но вокруг этого утверждения существует множество конспирологических теорий, мол, останков основателя Новой России давно не существует.Несмотря на это, есть свидетельства, что после того, как в Херсон вошли большевики, акрополь в Свято-Екатериненском соборе был раскопан, а саму могилу Потемкина вскрыли. В соборе открыли музей атеизма, а кости и череп князя выставили на всеобщее обозрение.Сегодня Владимир Сальдо утверждает, что останки будут наконец возвращены на место своего первоначального погребения, как только Херсон будет освобожден российскими бойцами."Прах обязательно будет возвращен в русский Херсон вместе с другими эвакуированными памятниками, экспонатами музеев и другими объектами культуры. Срок, к сожалению, я назвать не могу, но это обязательно произойдет, ведь Херсон – это часть России, и никак иначе", - указал глава региона.По его словам, украинская армия после череды неудач, больше не предпринимает попыток высадиться на левый берег. Главная угроза исходит от беспилотников, которыми в большом количестве располагает противник. Вместе с тем, мирная жизнь в Херсонской области постепенно восстанавливается, говорит Сальдо. В том числе, не прекращается восстановление каменных книг истории – памятников.Помимо этого, в Херсонской области увековечивают и память героев спецоперации. Так, на минувшей неделе в Рыково был открыт мемориал 23-м военнослужащим Воронежского батальона "Днепр", которые трагически погибли 18 июня 2023 года, защищая новый российский регион от посягательств противника.*Об этом подробно написано в книге В. Пикуля "Фаворит". Утверждается, что сам Потемкин появился на свет осенью 1739 года "на берегу тихой лесной речушки", куда и явился отец будущего генерала: "Взял ребеночка за ногу, как лягушонка паршивого, пошел топить в речке. Младенец, повиснувший вниз головой, даже не пикнул". Жизнь создателю Новой России спасла его мать.

https://ukraina.ru/20240109/1026259007.html

https://ukraina.ru/20231016/1050199524.html

https://ukraina.ru/20240108/1042379254.html

https://ukraina.ru/20240725/1056460246.html

https://ukraina.ru/20240618/1055694229.html

россия

херсон

херсонская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Анастасия Градинарова

Анастасия Градинарова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анастасия Градинарова

россия, херсон, херсонская область, григорий потемкин, владимир сальдо, черноморский флот, памятник, сво, всу, наступление, спецоперация, новости