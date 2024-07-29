https://ukraina.ru/20240729/1056536956.html

Главное за ночь 29 июля

Главное за ночь 29 июля - 29.07.2024 Украина.ру

Главное за ночь 29 июля

Мужчину, который по заданию главного управления разведки минобороны Украины планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны, задержали в ДНР, сообщили в... Украина.ру, 29.07.2024

2024-07-29T08:16

2024-07-29T08:16

2024-07-29T08:16

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сбу

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Мужчину, который по заданию главного управления разведки минобороны Украины планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны, задержали в ДНР, сообщили в УФСБ по республике.США вряд ли согласятся оплачивать восстановление Украины, заявил аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак в статье для журнала National Interest."Русского добровольческого корпуса"* не существует, это виртуальная пиаровская структура, созданная Киевом в пропагандистских целях и на западные деньги, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.Истребители F-16 столкнутся с большими проблемами на Украине из-за постоянных атак России на авиабазы и нехватки квалифицированных пилотов, пишет The New York Times.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, донецкая народная республика, василий прозоров, русский добровольческий корпус, минобороны, сбу