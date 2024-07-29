Главное за ночь 29 июля - 29.07.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 29 июля
Главное за ночь 29 июля - 29.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 29 июля
Мужчину, который по заданию главного управления разведки минобороны Украины планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны, задержали в ДНР, сообщили в... Украина.ру, 29.07.2024
2024-07-29T08:16
2024-07-29T08:16
новости
украина
россия
донецкая народная республика
василий прозоров
русский добровольческий корпус
минобороны
сбу
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Мужчину, который по заданию главного управления разведки минобороны Украины планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны, задержали в ДНР, сообщили в УФСБ по республике.США вряд ли согласятся оплачивать восстановление Украины, заявил аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак в статье для журнала National Interest."Русского добровольческого корпуса"* не существует, это виртуальная пиаровская структура, созданная Киевом в пропагандистских целях и на западные деньги, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.Истребители F-16 столкнутся с большими проблемами на Украине из-за постоянных атак России на авиабазы и нехватки квалифицированных пилотов, пишет The New York Times.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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новости, украина, россия, донецкая народная республика, василий прозоров, русский добровольческий корпус, минобороны, сбу
Новости, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Василий Прозоров, Русский добровольческий корпус, Минобороны, СБУ

Главное за ночь 29 июля

08:16 29.07.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Мужчину, который по заданию главного управления разведки минобороны Украины планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны, задержали в ДНР, сообщили в УФСБ по республике.
США вряд ли согласятся оплачивать восстановление Украины, заявил аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак в статье для журнала National Interest.
"Главная проблема, что американские налогоплательщики не горят желанием платить по счетам. Америка уже потратила 175 миллиардов долларов на военную помощь Украине", — говорится в статье.
"Русского добровольческого корпуса"* не существует, это виртуальная пиаровская структура, созданная Киевом в пропагандистских целях и на западные деньги, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Истребители F-16 столкнутся с большими проблемами на Украине из-за постоянных атак России на авиабазы и нехватки квалифицированных пилотов, пишет The New York Times.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
 
НовостиУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВасилий ПрозоровРусский добровольческий корпусМинобороныСБУ
 
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