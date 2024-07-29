https://ukraina.ru/20240729/1056536956.html
Главное за ночь 29 июля
Главное за ночь 29 июля - 29.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 29 июля
Мужчину, который по заданию главного управления разведки минобороны Украины планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны, задержали в ДНР, сообщили в... Украина.ру, 29.07.2024
2024-07-29T08:16
2024-07-29T08:16
2024-07-29T08:16
новости
украина
россия
донецкая народная республика
василий прозоров
русский добровольческий корпус
минобороны
сбу
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Мужчину, который по заданию главного управления разведки минобороны Украины планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны, задержали в ДНР, сообщили в УФСБ по республике.США вряд ли согласятся оплачивать восстановление Украины, заявил аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак в статье для журнала National Interest."Русского добровольческого корпуса"* не существует, это виртуальная пиаровская структура, созданная Киевом в пропагандистских целях и на западные деньги, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.Истребители F-16 столкнутся с большими проблемами на Украине из-за постоянных атак России на авиабазы и нехватки квалифицированных пилотов, пишет The New York Times.*Террористическая организация, запрещенная на территории России.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, донецкая народная республика, василий прозоров, русский добровольческий корпус, минобороны, сбу
Новости, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Василий Прозоров, Русский добровольческий корпус, Минобороны, СБУ
Мужчину, который по заданию главного управления разведки минобороны Украины планировал подорвать служебный автомобиль Минобороны, задержали в ДНР, сообщили в УФСБ по республике.
США вряд ли согласятся оплачивать восстановление Украины, заявил аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак в статье для журнала National Interest.
"Главная проблема, что американские налогоплательщики не горят желанием платить по счетам. Америка уже потратила 175 миллиардов долларов на военную помощь Украине", — говорится в статье.
"Русского добровольческого корпуса"* не существует, это виртуальная пиаровская структура, созданная Киевом в пропагандистских целях и на западные деньги, заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Истребители F-16 столкнутся с большими проблемами на Украине из-за постоянных атак России на авиабазы и нехватки квалифицированных пилотов, пишет The New York Times.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.