Катастрофа в Крынках: эксперт рассказал, почему была сорвана эвакуация, а солдаты ВСУ умирали в окопах - 29.07.2024 Украина.ру
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Катастрофа в Крынках: эксперт рассказал, почему была сорвана эвакуация, а солдаты ВСУ умирали в окопах
Катастрофа в Крынках: эксперт рассказал, почему была сорвана эвакуация, а солдаты ВСУ умирали в окопах - 29.07.2024 Украина.ру
Катастрофа в Крынках: эксперт рассказал, почему была сорвана эвакуация, а солдаты ВСУ умирали в окопах
В Крынках как такового окружения ВСУ не было, но у украинского командования была задача снабжения гарнизона с помощью лодок. Гарнизон пытались снабжать и дронами, но ничего из этого не вышло. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-07-29T04:45
2024-07-29T04:45
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россия
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потери всу
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украинская армия
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Во время Великой Отечественной войны немцам удалось наладить воздушный мост в окруженный Демянск в 1942 году. Сейчас командование ВСУ якобы пытается наладить снабжение окруженных частей по воздуху с помощью тяжелых беспилотников "Баба Яга".На самом деле, Демянский котел оказался единственной успешной операцией снабжения противника по воздуху, а в Сталинграде это привело к огромным потерям вражеской авиации, сообщил эксперт.Дроны перехватывались РЭБ, невозможно было организовать эвакуацию раненых. Это важная психологическая задача, потому что, когда рядом в окопах умирают твои сослуживцы, то у солдат ВСУ возникают мысли о сдаче в плен, указал он."Ситуация с окружением [батальонов ВСУ в Прогрессе] крайне показательна, потому что если Украине и всему миру будут продемонстрированы сдавшиеся в плен украинские военные, то это надломит военный и боевой дух.", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.руО том, насколько размещение ракет США в Германии приближает Запад к полноценной войне с Россией - в интервью Алексея Журавлева: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью
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новости, россия, всу, потери всу, окружение, вов, морпехи, плен, украинская армия, вс рф, дроны, беспилотники, снабжение, плацдарм
Новости, Россия, ВСУ, потери ВСУ, окружение, ВОВ, морпехи, плен, украинская армия, ВС РФ, дроны, беспилотники, снабжение, плацдарм

Катастрофа в Крынках: эксперт рассказал, почему была сорвана эвакуация, а солдаты ВСУ умирали в окопах

04:45 29.07.2024
 
© AP / Alex Babenko
- РИА Новости, 1920, 29.07.2024
© AP / Alex Babenko
Читать в
В Крынках как такового окружения ВСУ не было, но у украинского командования была задача снабжения гарнизона с помощью лодок. Гарнизон пытались снабжать и дронами, но ничего из этого не вышло. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Во время Великой Отечественной войны немцам удалось наладить воздушный мост в окруженный Демянск в 1942 году. Сейчас командование ВСУ якобы пытается наладить снабжение окруженных частей по воздуху с помощью тяжелых беспилотников "Баба Яга".
На самом деле, Демянский котел оказался единственной успешной операцией снабжения противника по воздуху, а в Сталинграде это привело к огромным потерям вражеской авиации, сообщил эксперт.
"Но если не ходить далеко, то можно вспомнить катастрофу украинской морской пехоты в Крынках, где как такового окружения не было, но была такая же задача снабжения гарнизона с помощью лодок. Снабжать пытались и дронами, но ничего из этого не вышло", - отметил Анпилогов.
Дроны перехватывались РЭБ, невозможно было организовать эвакуацию раненых. Это важная психологическая задача, потому что, когда рядом в окопах умирают твои сослуживцы, то у солдат ВСУ возникают мысли о сдаче в плен, указал он.
"Ситуация с окружением [батальонов ВСУ в Прогрессе] крайне показательна, потому что если Украине и всему миру будут продемонстрированы сдавшиеся в плен украинские военные, то это надломит военный и боевой дух.", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.ру
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