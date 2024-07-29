https://ukraina.ru/20240729/1056504712.html

Катастрофа в Крынках: эксперт рассказал, почему была сорвана эвакуация, а солдаты ВСУ умирали в окопах

Катастрофа в Крынках: эксперт рассказал, почему была сорвана эвакуация, а солдаты ВСУ умирали в окопах - 29.07.2024 Украина.ру

Катастрофа в Крынках: эксперт рассказал, почему была сорвана эвакуация, а солдаты ВСУ умирали в окопах

В Крынках как такового окружения ВСУ не было, но у украинского командования была задача снабжения гарнизона с помощью лодок. Гарнизон пытались снабжать и дронами, но ничего из этого не вышло. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-07-29T04:45

2024-07-29T04:45

2024-07-29T04:45

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Во время Великой Отечественной войны немцам удалось наладить воздушный мост в окруженный Демянск в 1942 году. Сейчас командование ВСУ якобы пытается наладить снабжение окруженных частей по воздуху с помощью тяжелых беспилотников "Баба Яга".На самом деле, Демянский котел оказался единственной успешной операцией снабжения противника по воздуху, а в Сталинграде это привело к огромным потерям вражеской авиации, сообщил эксперт.Дроны перехватывались РЭБ, невозможно было организовать эвакуацию раненых. Это важная психологическая задача, потому что, когда рядом в окопах умирают твои сослуживцы, то у солдат ВСУ возникают мысли о сдаче в плен, указал он."Ситуация с окружением [батальонов ВСУ в Прогрессе] крайне показательна, потому что если Украине и всему миру будут продемонстрированы сдавшиеся в плен украинские военные, то это надломит военный и боевой дух.", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Россия вбила клин у Очеретино, который разорвет оборону ВСУ в Донбассе по швам читайте на сайте Украина.руО том, насколько размещение ракет США в Германии приближает Запад к полноценной войне с Россией - в интервью Алексея Журавлева: США готовы на всё, чтобы ВСУ провели новый "контрнаступ" и создали угрозу Приднестровью

https://ukraina.ru/20240726/1056499817.html

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