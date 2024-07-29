Катастрофа в Крынках: эксперт рассказал, почему была сорвана эвакуация, а солдаты ВСУ умирали в окопах
© AP / Alex Babenko
© AP / Alex Babenko
В Крынках как такового окружения ВСУ не было, но у украинского командования была задача снабжения гарнизона с помощью лодок. Гарнизон пытались снабжать и дронами, но ничего из этого не вышло. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Во время Великой Отечественной войны немцам удалось наладить воздушный мост в окруженный Демянск в 1942 году. Сейчас командование ВСУ якобы пытается наладить снабжение окруженных частей по воздуху с помощью тяжелых беспилотников "Баба Яга".
На самом деле, Демянский котел оказался единственной успешной операцией снабжения противника по воздуху, а в Сталинграде это привело к огромным потерям вражеской авиации, сообщил эксперт.
"Но если не ходить далеко, то можно вспомнить катастрофу украинской морской пехоты в Крынках, где как такового окружения не было, но была такая же задача снабжения гарнизона с помощью лодок. Снабжать пытались и дронами, но ничего из этого не вышло", - отметил Анпилогов.
Дроны перехватывались РЭБ, невозможно было организовать эвакуацию раненых. Это важная психологическая задача, потому что, когда рядом в окопах умирают твои сослуживцы, то у солдат ВСУ возникают мысли о сдаче в плен, указал он.
"Ситуация с окружением [батальонов ВСУ в Прогрессе] крайне показательна, потому что если Украине и всему миру будут продемонстрированы сдавшиеся в плен украинские военные, то это надломит военный и боевой дух.", - заключил собеседник издания.
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