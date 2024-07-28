Капитан российского фрегата рассказал о помощи испанских островитян - 28.07.2024 Украина.ру
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Капитан российского фрегата рассказал о помощи испанских островитян
Капитан российского фрегата рассказал о помощи испанских островитян - 28.07.2024 Украина.ру
Капитан российского фрегата рассказал о помощи испанских островитян
Жители испанского острова Иль-Аруса передали воду экипажу российского фрегата "Штандарт". Об этом в интервью РБК рассказал капитан судна Владимир Мартусь
2024-07-28T10:48
2024-07-28T10:48
новости
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испания
совет европы
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антироссийские санкции
порт
петиция
моряки
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"Местные жители небольшого городка на острове Иль-Аруса предложили привозить воду на своих рыбацких лодках-платформах", — сообщил капитан российского фрегата."Штандарт" встал на якорь в бухте возле острова. Экипаж может сойти на берег и пополнить запасы еды, а также постирать одежду в местной прачечной.Антироссийские санкции ЕС распространились на "копии исторических судов", которой является "Штандарт". Поэтому префектура департамента Финистер на западе Франции запретила фрегату вход в порты. Его также отстранили от участия в международном фестивале парусных судов во французском Бресте и лишили портового снабжения. Об отказе испанских портов принять у себя российский фрегат капитан корабля сообщил РИА "Новости".Команда корабля из 17 моряков из России, Франции, Испании, Голландии, Бельгии, США, Англии и Израиля опубликовала на сайте change.org петицию с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия. Моряки попросили вывести парусник из-под действия санкций, разрешив ему вход в порты. Тысячи человек подписали петицию, выразив поддержку команде "Штандарта" и раскритиковав санкции.Подробнее о российской адаптации к дискриминационным мерам читайте в нашем материале Усвоила уроки и превратила их в действия. Орбан рассказал, как Россия адаптировалась к санкциям
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новости, россия, франция, испания, совет европы, ес, антироссийские санкции, порт, петиция, моряки
Новости, Россия, Франция, Испания, Совет Европы, ЕС, антироссийские санкции, порт, петиция, моряки

Капитан российского фрегата рассказал о помощи испанских островитян

10:48 28.07.2024
 
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© Фотохост-агентство
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Жители испанского острова Иль-Аруса передали воду экипажу российского фрегата "Штандарт". Об этом в интервью РБК рассказал капитан судна Владимир Мартусь
"Местные жители небольшого городка на острове Иль-Аруса предложили привозить воду на своих рыбацких лодках-платформах", сообщил капитан российского фрегата.
"Штандарт" встал на якорь в бухте возле острова. Экипаж может сойти на берег и пополнить запасы еды, а также постирать одежду в местной прачечной.
Антироссийские санкции ЕС распространились на "копии исторических судов", которой является "Штандарт". Поэтому префектура департамента Финистер на западе Франции запретила фрегату вход в порты. Его также отстранили от участия в международном фестивале парусных судов во французском Бресте и лишили портового снабжения. Об отказе испанских портов принять у себя российский фрегат капитан корабля сообщил РИА "Новости".
Команда корабля из 17 моряков из России, Франции, Испании, Голландии, Бельгии, США, Англии и Израиля опубликовала на сайте change.org петицию с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия. Моряки попросили вывести парусник из-под действия санкций, разрешив ему вход в порты. Тысячи человек подписали петицию, выразив поддержку команде "Штандарта" и раскритиковав санкции.
Подробнее о российской адаптации к дискриминационным мерам читайте в нашем материале Усвоила уроки и превратила их в действия. Орбан рассказал, как Россия адаптировалась к санкциям
 
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