https://ukraina.ru/20240728/1056524553.html

Капитан российского фрегата рассказал о помощи испанских островитян

Капитан российского фрегата рассказал о помощи испанских островитян - 28.07.2024 Украина.ру

Капитан российского фрегата рассказал о помощи испанских островитян

Жители испанского острова Иль-Аруса передали воду экипажу российского фрегата "Штандарт". Об этом в интервью РБК рассказал капитан судна Владимир Мартусь

2024-07-28T10:48

2024-07-28T10:48

2024-07-28T10:48

новости

россия

франция

испания

совет европы

ес

антироссийские санкции

порт

петиция

моряки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101510/49/1015104926_0:99:3270:1938_1920x0_80_0_0_2780ded572d56b2328acdb34d7b969e4.jpg

"Местные жители небольшого городка на острове Иль-Аруса предложили привозить воду на своих рыбацких лодках-платформах", — сообщил капитан российского фрегата."Штандарт" встал на якорь в бухте возле острова. Экипаж может сойти на берег и пополнить запасы еды, а также постирать одежду в местной прачечной.Антироссийские санкции ЕС распространились на "копии исторических судов", которой является "Штандарт". Поэтому префектура департамента Финистер на западе Франции запретила фрегату вход в порты. Его также отстранили от участия в международном фестивале парусных судов во французском Бресте и лишили портового снабжения. Об отказе испанских портов принять у себя российский фрегат капитан корабля сообщил РИА "Новости".Команда корабля из 17 моряков из России, Франции, Испании, Голландии, Бельгии, США, Англии и Израиля опубликовала на сайте change.org петицию с призывом к Совету Европы помочь защитить фрегат как часть мирового культурного наследия. Моряки попросили вывести парусник из-под действия санкций, разрешив ему вход в порты. Тысячи человек подписали петицию, выразив поддержку команде "Штандарта" и раскритиковав санкции.Подробнее о российской адаптации к дискриминационным мерам читайте в нашем материале Усвоила уроки и превратила их в действия. Орбан рассказал, как Россия адаптировалась к санкциям

россия

франция

испания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, франция, испания, совет европы, ес, антироссийские санкции, порт, петиция, моряки