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Минобороны России рассказало о ночных атаках украинских дронов

Минобороны России рассказало о ночных атаках украинских дронов - 28.07.2024 Украина.ру

Минобороны России рассказало о ночных атаках украинских дронов

В ночь на 28 июля средствами ПВО уничтожено около десятка украинских дронов над несколькими областями Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России

2024-07-28T10:08

2024-07-28T10:08

2024-07-28T10:08

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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями", - сообщило Минобороны России.Также около 07.00 мск средствами российской ПВО уничтожены и перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Нижегородской области. О применении беспилотников в ходе СВО рассказал автор нашего издания Игорь Гомольский в своём материале Оператор БПЛА "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери

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новости, россия, нижегородская область, курская область, белгородская область, дроны, бпла, беспилотники, пво, минобороны рф, терроризм