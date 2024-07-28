Минобороны России рассказало о ночных атаках украинских дронов - 28.07.2024 Украина.ру
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Минобороны России рассказало о ночных атаках украинских дронов
Минобороны России рассказало о ночных атаках украинских дронов - 28.07.2024 Украина.ру
Минобороны России рассказало о ночных атаках украинских дронов
В ночь на 28 июля средствами ПВО уничтожено около десятка украинских дронов над несколькими областями Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России
2024-07-28T10:08
2024-07-28T10:08
новости
россия
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белгородская область
дроны
бпла
беспилотники
пво
минобороны рф
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"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями", - сообщило Минобороны России.Также около 07.00 мск средствами российской ПВО уничтожены и перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Нижегородской области. О применении беспилотников в ходе СВО рассказал автор нашего издания Игорь Гомольский в своём материале Оператор БПЛА "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери
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новости, россия, нижегородская область, курская область, белгородская область, дроны, бпла, беспилотники, пво, минобороны рф, терроризм
Новости, Россия, Нижегородская область, Курская область, Белгородская область, дроны, БПЛА, беспилотники, ПВО, Минобороны РФ, терроризм

Минобороны России рассказало о ночных атаках украинских дронов

10:08 28.07.2024
 
Лелека-100
Лелека-100
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В ночь на 28 июля средствами ПВО уничтожено около десятка украинских дронов над несколькими областями Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять БПЛА над Белгородской и два БПЛА над Курской областями", - сообщило Минобороны России.
Также около 07.00 мск средствами российской ПВО уничтожены и перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Нижегородской области.
О применении беспилотников в ходе СВО рассказал автор нашего издания Игорь Гомольский в своём материале Оператор БПЛА "Печорин": Наша война — настоящее воздухоплавание в духе Экзюпери
 
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