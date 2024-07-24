Евросоюз теряет Грузию из-за попыток её "украинизации". Сблизится ли Тбилиси с Москвой? - 24.07.2024 Украина.ру
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Евросоюз теряет Грузию из-за попыток её "украинизации". Сблизится ли Тбилиси с Москвой?
Евросоюз теряет Грузию из-за попыток её "украинизации". Сблизится ли Тбилиси с Москвой? - 24.07.2024 Украина.ру
Евросоюз теряет Грузию из-за попыток её "украинизации". Сблизится ли Тбилиси с Москвой?
Служба государственной безопасности Грузии по делу о "попытке государственного переворота" опрашивает бывших грузинских наемников, воевавших на стороне Украины, передают местные СМИ
2024-07-24T19:26
2024-07-24T19:30
эксклюзив
грузия
тбилиси
бидзине иванишвили
ес
россия
мвд
вооруженные силы украины
саакашвили
роберт фицо
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На допрос 21 июля были вызваны воюющие на стороне ВСУ граждане Грузии Надим Хмаладзе и Вази Цецадзе. Они отказались явиться в СГБ Грузии, поэтому допрос по делу о госперевороте должен был состояться в присутствии судьи-магистра в Тбилисском горсуде, сообщила телекомпания Mtavari.tv.В рамках расследования также велся допрос наемника Лаши Чигладзе, уточнили в телекомпании.Официальное сообщение о начале расследования дела о подготовке теракта в отношении основателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили СГБ выпустила 23 июля."Служба государственной безопасности расследует финансируемые бывшими высокопоставленными представителями грузинской власти и бывшими сотрудниками силовых ведомств, проживающими на Украине, факты преступных действий, в том числе подготовку убийства почетного председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили", — говорится в сообщении СГБ, опубликованном на странице грузинского ведомства в соцсетях.По версии следствия, теракт готовился также в отношении других высокопоставленных лиц.По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, покушение на Иванишвили готовили те же силы, которые пытались убить премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа."Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы", — процитировал 24 июля слова Кобахидзе Minval.az.СГБ Грузии ранее сообщала, что расследует дело о планах группы граждан устроить беспорядки в стране в октябре-декабре 2024 года в целях смены власти насильственным путем. В ведомстве полагают, что вдохновителем этого плана являются заместитель главы МВД в годы правления Михаила Саакашвили Георгий Лордкипанидзе, бывший телохранитель Саакашвили Михаил Батурин и командир "Грузинского легиона"* Мамука Мамулашвили**.В комментарии для СМИ Мамулашвили** предположил, что грузинские спецслужбы работают в тесном сотрудничестве с российскими. Он рассказал, что многим возвращавшимся в Грузию боевикам сотрудники Службы госбезопасности посоветовали покинуть страну, поскольку им якобы грозит опасность со стороны российских спецслужб.Мамулашвили** не исключил, что после осенних парламентских выборов грузинские власти могут выдать кого-то из наемников России. На сегодняшний момент грузинские власти объявили в розыск около трехсот боевиков так называемого "Грузинского легиона"*, воевавших на стороне Киева.Внутриполитическая ситуация в Грузии начала накаляться весной этого года, когда парламент страны принял закон об иностранных агентах. Из-за этого закона Вашингтон и Брюссель подвергли грузинские власти жесткой критике, а грузинская оппозиция увидела в нем очередной шаг в сторону сближения с Россией.После того, как закон был принят, глава Европарламента Жозеп Боррель заявил, что без изменения своего курса Грузия не сможет больше двигаться в сторону ЕС, а помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что и слова, и действия грузинских властей несовместимы с желанием Тбилиси вступить в НАТО и ЕС, которое он постоянно декларирует.США с 6 июня ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которых они считают причастными к принятию закона об иноагентах. Евросоюз приостановил процесс евроинтегации Грузии, а Европейский фонд мира остановил поддержку Тбилиси в размере 30 млн евро на 2024 год.Может ли политика, которую Запад в настоящее время проводит по отношению к действующим грузинским властям, возыметь противоположный эффект и привести к реальному сближению между Москвой и Тбилиси? По словам политического обозревателя и эксперта Фонда стратегической культуры Андрея Арешева, коллективный Запад всячески пытается расколоть и дезориентировать правящую элиту в Грузии всеми доступными способами, начиная от финансовых инструментов и заканчивая политическими угрозами.Эксперт напомнил, чтопосле покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо Ираклий Кобахидзе рассказал СМИ о своем телефонном разговоре с одним из европейских комиссаров. По словам премьера Грузии, чиновник перечислил ряд мер, которые западные политики могут применить в отношении Тбилиси после принятия закона об иноагентах и добавил: "Вы видели, что случилось с Фицо, и вам следует быть очень осторожным"."Тем более, соответствующие исполнители в виде боевиков запрещенной в России террористической организации "Грузинский легион"* уже есть. Они проходили достаточно серьезную обкатку в ходе вооруженного конфликта на Донбассе в течение десяти лет, т.е. задолго до начала СВО", - заявил Арешев.С другой стороны, грузинские власти предельно серьезно отнеслись к раскрытию этого заговора, продолжил эксперт."Мы видим, что в расследовании фигурирует достаточно много фамилий, даже сами боевики говорят о том, что их вызывают в следственные органы для того, чтобы понять, насколько серьезны планы по дестабилизации общественно-политической ситуации в Грузии", - отметил он.По мнению Арешева, грузинские правоохранительные органы действуют в этом смысле достаточно компетентно. При этом он допустил, что как раз совместная борьба с терроризмом могла бы сблизить российские и грузинские правоохранительные ведомства даже при отсутствии дипломатических отношений между двумя странами."Мы понимаем, что угрозы на Северном Кавказе достаточно серьезны, в том числе и для России. Мы помним, что во время правления Саакашвили предпринимались определенные попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в граничащих с Грузией республиках Северного Кавказа. С приходом к власти "Грузинской мечты" появились отдельные сигналы об обмене информацией между правоохранительными органами и спецслужбами России и Грузии. Я думаю, что в нынешней ситуации подобные контакты будут еще более востребованы", - рассказал Арешев.Касаясь проблем дальнейшего развития отношений между Грузией и Евросоюзом, эксперт подчеркнул, что многое будет зависеть от брюссельских политиков. По его словам, Грузия всегда придерживалась курса на евроинтеграцию, но брюссельские чиновники в данный момент настаивают на превращении этой страны в дополнительный фронт против России – диверсионно-террористический и политический, не оставляя при этом выбора официальному Тбилиси."Мы видим, что грузинские власти это хорошо понимают и стремятся наладить отношения прежде всего с Китаем, который, судя по всему, будет реализовывать на территории Грузии достаточно крупные логистические и экономические проекты, такие, как развитие порта Анаклия и ведущих к нему автомобильных и железных дорог", - подчеркнул эксперт.По мнению Андрея Арешева, Европа своей неконструктивной политикой отдаляет от себя действующие власти, причем не только в Грузии, но, например, и в Азербайджане. Таким образом Брюссель добивается целей, прямо противоположных тем, которые им декларируются, полагает он.* - террористическая организация, запрещенная в России** - внесён в РФ в список экстремистов и террористовО превращении Грузии во второй фронт против России в Закавказье в материале "Украинизация" уничтожит Грузию. Быть ли второму фронту в Закавказье
https://ukraina.ru/20240709/1056143223.html
https://ukraina.ru/20240604/1055475695.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, грузия, тбилиси, бидзине иванишвили, ес, россия, мвд, вооруженные силы украины, саакашвили, роберт фицо, "грузинский легион"
Эксклюзив, Грузия, Тбилиси, Бидзине Иванишвили, ЕС, Россия, МВД, Вооруженные силы Украины, Саакашвили, Роберт Фицо, "Грузинский легион"

Евросоюз теряет Грузию из-за попыток её "украинизации". Сблизится ли Тбилиси с Москвой?

19:26 24.07.2024 (обновлено: 19:30 24.07.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГрузинский праздник "Тбилисоба" в Москве
Грузинский праздник Тбилисоба в Москве - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
Служба государственной безопасности Грузии по делу о "попытке государственного переворота" опрашивает бывших грузинских наемников, воевавших на стороне Украины, передают местные СМИ
На допрос 21 июля были вызваны воюющие на стороне ВСУ граждане Грузии Надим Хмаладзе и Вази Цецадзе. Они отказались явиться в СГБ Грузии, поэтому допрос по делу о госперевороте должен был состояться в присутствии судьи-магистра в Тбилисском горсуде, сообщила телекомпания Mtavari.tv.
В рамках расследования также велся допрос наемника Лаши Чигладзе, уточнили в телекомпании.
Официальное сообщение о начале расследования дела о подготовке теракта в отношении основателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили СГБ выпустила 23 июля.
"Служба государственной безопасности расследует финансируемые бывшими высокопоставленными представителями грузинской власти и бывшими сотрудниками силовых ведомств, проживающими на Украине, факты преступных действий, в том числе подготовку убийства почетного председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили", — говорится в сообщении СГБ, опубликованном на странице грузинского ведомства в соцсетях.
По версии следствия, теракт готовился также в отношении других высокопоставленных лиц.
По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, покушение на Иванишвили готовили те же силы, которые пытались убить премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа.
"Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы", — процитировал 24 июля слова Кобахидзе Minval.az.
СГБ Грузии ранее сообщала, что расследует дело о планах группы граждан устроить беспорядки в стране в октябре-декабре 2024 года в целях смены власти насильственным путем. В ведомстве полагают, что вдохновителем этого плана являются заместитель главы МВД в годы правления Михаила Саакашвили Георгий Лордкипанидзе, бывший телохранитель Саакашвили Михаил Батурин и командир "Грузинского легиона"* Мамука Мамулашвили**.
В комментарии для СМИ Мамулашвили** предположил, что грузинские спецслужбы работают в тесном сотрудничестве с российскими. Он рассказал, что многим возвращавшимся в Грузию боевикам сотрудники Службы госбезопасности посоветовали покинуть страну, поскольку им якобы грозит опасность со стороны российских спецслужб.
Мамулашвили** не исключил, что после осенних парламентских выборов грузинские власти могут выдать кого-то из наемников России. На сегодняшний момент грузинские власти объявили в розыск около трехсот боевиков так называемого "Грузинского легиона"*, воевавших на стороне Киева.
Внутриполитическая ситуация в Грузии начала накаляться весной этого года, когда парламент страны принял закон об иностранных агентах. Из-за этого закона Вашингтон и Брюссель подвергли грузинские власти жесткой критике, а грузинская оппозиция увидела в нем очередной шаг в сторону сближения с Россией.
После того, как закон был принят, глава Европарламента Жозеп Боррель заявил, что без изменения своего курса Грузия не сможет больше двигаться в сторону ЕС, а помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что и слова, и действия грузинских властей несовместимы с желанием Тбилиси вступить в НАТО и ЕС, которое он постоянно декларирует.
США с 6 июня ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которых они считают причастными к принятию закона об иноагентах. Евросоюз приостановил процесс евроинтегации Грузии, а Европейский фонд мира остановил поддержку Тбилиси в размере 30 млн евро на 2024 год.
Грузия, протесты
9 июля, 10:46
Обвинят во всем Россию: США намерены добиться смены власти в Грузии По итогам парламентских выборов в Грузии, которые должны состояться 26 октября, США намерены добиться смены власти в этой стране. Об этом во вторник сообщили в пресс-бюро российской Службы внешней разведки (СВР)
Может ли политика, которую Запад в настоящее время проводит по отношению к действующим грузинским властям, возыметь противоположный эффект и привести к реальному сближению между Москвой и Тбилиси?
По словам политического обозревателя и эксперта Фонда стратегической культуры Андрея Арешева, коллективный Запад всячески пытается расколоть и дезориентировать правящую элиту в Грузии всеми доступными способами, начиная от финансовых инструментов и заканчивая политическими угрозами.

"Несколько недель назад Пентагон объявил об отмене многонациональных учений на территории Грузии, которые проводились регулярно. Теперь их не будет, и это очевидный политический сигнал. Брюссельские функционеры со своей стороны заявили, что они приостанавливают процесс евроинтеграции Грузии. На мой взгляд, следующим шагом в эскалации давления на действующие грузинские власти является переход к прямым физическим угрозам в адрес неугодных Вашингтону и Брюсселю грузинских политиков", - полагает Арешев.

Эксперт напомнил, чтопосле покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо Ираклий Кобахидзе рассказал СМИ о своем телефонном разговоре с одним из европейских комиссаров. По словам премьера Грузии, чиновник перечислил ряд мер, которые западные политики могут применить в отношении Тбилиси после принятия закона об иноагентах и добавил: "Вы видели, что случилось с Фицо, и вам следует быть очень осторожным".
"Тем более, соответствующие исполнители в виде боевиков запрещенной в России террористической организации "Грузинский легион"* уже есть. Они проходили достаточно серьезную обкатку в ходе вооруженного конфликта на Донбассе в течение десяти лет, т.е. задолго до начала СВО", - заявил Арешев.
С другой стороны, грузинские власти предельно серьезно отнеслись к раскрытию этого заговора, продолжил эксперт.
"Мы видим, что в расследовании фигурирует достаточно много фамилий, даже сами боевики говорят о том, что их вызывают в следственные органы для того, чтобы понять, насколько серьезны планы по дестабилизации общественно-политической ситуации в Грузии", - отметил он.
Игорь Гвритишвили интервью
4 июня, 19:13
Чтобы не стать Украиной. Игорь Гвритишвили о законе об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ* в ГрузииК осенним выборам в Грузии давление на Тбилиси со стороны Запада усилится, в том числе можно ожидать ограничений в экономических связях и возвращения визового режима с ЕС. Правительство Грузии готовится к этому. Начало положено — закон об иноагентах принят
По мнению Арешева, грузинские правоохранительные органы действуют в этом смысле достаточно компетентно. При этом он допустил, что как раз совместная борьба с терроризмом могла бы сблизить российские и грузинские правоохранительные ведомства даже при отсутствии дипломатических отношений между двумя странами.
"Мы понимаем, что угрозы на Северном Кавказе достаточно серьезны, в том числе и для России. Мы помним, что во время правления Саакашвили предпринимались определенные попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в граничащих с Грузией республиках Северного Кавказа. С приходом к власти "Грузинской мечты" появились отдельные сигналы об обмене информацией между правоохранительными органами и спецслужбами России и Грузии. Я думаю, что в нынешней ситуации подобные контакты будут еще более востребованы", - рассказал Арешев.
Касаясь проблем дальнейшего развития отношений между Грузией и Евросоюзом, эксперт подчеркнул, что многое будет зависеть от брюссельских политиков. По его словам, Грузия всегда придерживалась курса на евроинтеграцию, но брюссельские чиновники в данный момент настаивают на превращении этой страны в дополнительный фронт против России – диверсионно-террористический и политический, не оставляя при этом выбора официальному Тбилиси.
"Мы видим, что грузинские власти это хорошо понимают и стремятся наладить отношения прежде всего с Китаем, который, судя по всему, будет реализовывать на территории Грузии достаточно крупные логистические и экономические проекты, такие, как развитие порта Анаклия и ведущих к нему автомобильных и железных дорог", - подчеркнул эксперт.
По мнению Андрея Арешева, Европа своей неконструктивной политикой отдаляет от себя действующие власти, причем не только в Грузии, но, например, и в Азербайджане. Таким образом Брюссель добивается целей, прямо противоположных тем, которые им декларируются, полагает он.
* - террористическая организация, запрещенная в России
** - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
О превращении Грузии во второй фронт против России в Закавказье в материале "Украинизация" уничтожит Грузию. Быть ли второму фронту в Закавказье
 
ЭксклюзивГрузияТбилисиБидзине ИванишвилиЕСРоссияМВДВооруженные силы УкраиныСаакашвилиРоберт Фицо"Грузинский легион"
 
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19:35Сотрудники ТЦК Тернопольской области попались на крупных взятках
19:26Евросоюз теряет Грузию из-за попыток её "украинизации". Сблизится ли Тбилиси с Москвой?
19:25С Новороссией – вся страна, Киев поддерживает единый Китай. Итоги 24 июля
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