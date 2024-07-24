https://ukraina.ru/20240724/1056461232.html

Евросоюз теряет Грузию из-за попыток её "украинизации". Сблизится ли Тбилиси с Москвой?

Евросоюз теряет Грузию из-за попыток её "украинизации". Сблизится ли Тбилиси с Москвой? - 24.07.2024 Украина.ру

Евросоюз теряет Грузию из-за попыток её "украинизации". Сблизится ли Тбилиси с Москвой?

Служба государственной безопасности Грузии по делу о "попытке государственного переворота" опрашивает бывших грузинских наемников, воевавших на стороне Украины, передают местные СМИ

2024-07-24T19:26

2024-07-24T19:26

2024-07-24T19:30

эксклюзив

грузия

тбилиси

бидзине иванишвили

ес

россия

мвд

вооруженные силы украины

саакашвили

роберт фицо

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102213/56/1022135656_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_82b92f9a54aa92a4498ea90a139d1d38.jpg

На допрос 21 июля были вызваны воюющие на стороне ВСУ граждане Грузии Надим Хмаладзе и Вази Цецадзе. Они отказались явиться в СГБ Грузии, поэтому допрос по делу о госперевороте должен был состояться в присутствии судьи-магистра в Тбилисском горсуде, сообщила телекомпания Mtavari.tv.В рамках расследования также велся допрос наемника Лаши Чигладзе, уточнили в телекомпании.Официальное сообщение о начале расследования дела о подготовке теракта в отношении основателя правящей партии "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили СГБ выпустила 23 июля."Служба государственной безопасности расследует финансируемые бывшими высокопоставленными представителями грузинской власти и бывшими сотрудниками силовых ведомств, проживающими на Украине, факты преступных действий, в том числе подготовку убийства почетного председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили", — говорится в сообщении СГБ, опубликованном на странице грузинского ведомства в соцсетях.По версии следствия, теракт готовился также в отношении других высокопоставленных лиц.По словам премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, покушение на Иванишвили готовили те же силы, которые пытались убить премьера Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа."Это общий почерк, который характеризует одни и те же глобальные политические силы", — процитировал 24 июля слова Кобахидзе Minval.az.СГБ Грузии ранее сообщала, что расследует дело о планах группы граждан устроить беспорядки в стране в октябре-декабре 2024 года в целях смены власти насильственным путем. В ведомстве полагают, что вдохновителем этого плана являются заместитель главы МВД в годы правления Михаила Саакашвили Георгий Лордкипанидзе, бывший телохранитель Саакашвили Михаил Батурин и командир "Грузинского легиона"* Мамука Мамулашвили**.В комментарии для СМИ Мамулашвили** предположил, что грузинские спецслужбы работают в тесном сотрудничестве с российскими. Он рассказал, что многим возвращавшимся в Грузию боевикам сотрудники Службы госбезопасности посоветовали покинуть страну, поскольку им якобы грозит опасность со стороны российских спецслужб.Мамулашвили** не исключил, что после осенних парламентских выборов грузинские власти могут выдать кого-то из наемников России. На сегодняшний момент грузинские власти объявили в розыск около трехсот боевиков так называемого "Грузинского легиона"*, воевавших на стороне Киева.Внутриполитическая ситуация в Грузии начала накаляться весной этого года, когда парламент страны принял закон об иностранных агентах. Из-за этого закона Вашингтон и Брюссель подвергли грузинские власти жесткой критике, а грузинская оппозиция увидела в нем очередной шаг в сторону сближения с Россией.После того, как закон был принят, глава Европарламента Жозеп Боррель заявил, что без изменения своего курса Грузия не сможет больше двигаться в сторону ЕС, а помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен заявил, что и слова, и действия грузинских властей несовместимы с желанием Тбилиси вступить в НАТО и ЕС, которое он постоянно декларирует.США с 6 июня ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которых они считают причастными к принятию закона об иноагентах. Евросоюз приостановил процесс евроинтегации Грузии, а Европейский фонд мира остановил поддержку Тбилиси в размере 30 млн евро на 2024 год.Может ли политика, которую Запад в настоящее время проводит по отношению к действующим грузинским властям, возыметь противоположный эффект и привести к реальному сближению между Москвой и Тбилиси? По словам политического обозревателя и эксперта Фонда стратегической культуры Андрея Арешева, коллективный Запад всячески пытается расколоть и дезориентировать правящую элиту в Грузии всеми доступными способами, начиная от финансовых инструментов и заканчивая политическими угрозами.Эксперт напомнил, чтопосле покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо Ираклий Кобахидзе рассказал СМИ о своем телефонном разговоре с одним из европейских комиссаров. По словам премьера Грузии, чиновник перечислил ряд мер, которые западные политики могут применить в отношении Тбилиси после принятия закона об иноагентах и добавил: "Вы видели, что случилось с Фицо, и вам следует быть очень осторожным"."Тем более, соответствующие исполнители в виде боевиков запрещенной в России террористической организации "Грузинский легион"* уже есть. Они проходили достаточно серьезную обкатку в ходе вооруженного конфликта на Донбассе в течение десяти лет, т.е. задолго до начала СВО", - заявил Арешев.С другой стороны, грузинские власти предельно серьезно отнеслись к раскрытию этого заговора, продолжил эксперт."Мы видим, что в расследовании фигурирует достаточно много фамилий, даже сами боевики говорят о том, что их вызывают в следственные органы для того, чтобы понять, насколько серьезны планы по дестабилизации общественно-политической ситуации в Грузии", - отметил он.По мнению Арешева, грузинские правоохранительные органы действуют в этом смысле достаточно компетентно. При этом он допустил, что как раз совместная борьба с терроризмом могла бы сблизить российские и грузинские правоохранительные ведомства даже при отсутствии дипломатических отношений между двумя странами."Мы понимаем, что угрозы на Северном Кавказе достаточно серьезны, в том числе и для России. Мы помним, что во время правления Саакашвили предпринимались определенные попытки дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в граничащих с Грузией республиках Северного Кавказа. С приходом к власти "Грузинской мечты" появились отдельные сигналы об обмене информацией между правоохранительными органами и спецслужбами России и Грузии. Я думаю, что в нынешней ситуации подобные контакты будут еще более востребованы", - рассказал Арешев.Касаясь проблем дальнейшего развития отношений между Грузией и Евросоюзом, эксперт подчеркнул, что многое будет зависеть от брюссельских политиков. По его словам, Грузия всегда придерживалась курса на евроинтеграцию, но брюссельские чиновники в данный момент настаивают на превращении этой страны в дополнительный фронт против России – диверсионно-террористический и политический, не оставляя при этом выбора официальному Тбилиси."Мы видим, что грузинские власти это хорошо понимают и стремятся наладить отношения прежде всего с Китаем, который, судя по всему, будет реализовывать на территории Грузии достаточно крупные логистические и экономические проекты, такие, как развитие порта Анаклия и ведущих к нему автомобильных и железных дорог", - подчеркнул эксперт.По мнению Андрея Арешева, Европа своей неконструктивной политикой отдаляет от себя действующие власти, причем не только в Грузии, но, например, и в Азербайджане. Таким образом Брюссель добивается целей, прямо противоположных тем, которые им декларируются, полагает он.* - террористическая организация, запрещенная в России** - внесён в РФ в список экстремистов и террористовО превращении Грузии во второй фронт против России в Закавказье в материале "Украинизация" уничтожит Грузию. Быть ли второму фронту в Закавказье

https://ukraina.ru/20240709/1056143223.html

https://ukraina.ru/20240604/1055475695.html

грузия

тбилиси

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, грузия, тбилиси, бидзине иванишвили, ес, россия, мвд, вооруженные силы украины, саакашвили, роберт фицо, "грузинский легион"