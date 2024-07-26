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Энергетическая компания Украины пожаловалась на проблемы в нескольких областях
Энергетическая компания Украины пожаловалась на проблемы в нескольких областях - 26.07.2024 Украина.ру
Энергетическая компания Украины пожаловалась на проблемы в нескольких областях
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" утверждает, что в ночь на пятницу российские военные поразили объекты энергетики в Житомирской и Черниговской областях Украины
2024-07-26T08:59
2024-07-26T08:59
2024-07-26T09:14
энергетический кризис
новости
украина
черниговская область
жозеп боррель
укрэнерго
ес
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"Ночью российские БПЛА нанесли удары по энергообъектам "Укрэнерго" в Житомирской и Черниговской областях. Обесточивались бытовые и промышленные потребители в отдельных районах Житомирской области", - говорится в телеграм-канале энергокомпании.Там уточнили, что ремонтные работы по ликвидации повреждений продолжаются.На днях глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель признавал, что энергетическая инфраструктура Украины уничтожена на 70 процентов, зимой положение ухудшится.Подробнее о назревающем энергетическом коллапсе - в материале Виктории Титовой Гасите свет. Что происходит с украинской энергетикой на сайте Украина.ру.
украина
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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энергетический кризис, новости, украина, черниговская область, жозеп боррель, укрэнерго, ес
энергетический кризис, Новости, Украина, Черниговская область, Жозеп Боррель, Укрэнерго, ЕС
Энергетическая компания Украины пожаловалась на проблемы в нескольких областях
08:59 26.07.2024 (обновлено: 09:14 26.07.2024)
Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" утверждает, что в ночь на пятницу российские военные поразили объекты энергетики в Житомирской и Черниговской областях Украины
"Ночью российские БПЛА нанесли удары по энергообъектам "Укрэнерго" в Житомирской и Черниговской областях. Обесточивались бытовые и промышленные потребители в отдельных районах Житомирской области", - говорится в телеграм-канале энергокомпании.
Там уточнили, что ремонтные работы по ликвидации повреждений продолжаются.
На днях глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель признавал, что энергетическая инфраструктура Украины уничтожена на 70 процентов, зимой положение ухудшится.
Подробнее о назревающем энергетическом коллапсе - в материале Виктории Титовой Гасите свет. Что происходит с украинской энергетикой на сайте Украина.ру.