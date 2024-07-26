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Энергетическая компания Украины пожаловалась на проблемы в нескольких областях

Энергетическая компания Украины пожаловалась на проблемы в нескольких областях - 26.07.2024 Украина.ру

Энергетическая компания Украины пожаловалась на проблемы в нескольких областях

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" утверждает, что в ночь на пятницу российские военные поразили объекты энергетики в Житомирской и Черниговской областях Украины

2024-07-26T08:59

2024-07-26T08:59

2024-07-26T09:14

энергетический кризис

новости

украина

черниговская область

жозеп боррель

укрэнерго

ес

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"Ночью российские БПЛА нанесли удары по энергообъектам "Укрэнерго" в Житомирской и Черниговской областях. Обесточивались бытовые и промышленные потребители в отдельных районах Житомирской области", - говорится в телеграм-канале энергокомпании.Там уточнили, что ремонтные работы по ликвидации повреждений продолжаются.На днях глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель признавал, что энергетическая инфраструктура Украины уничтожена на 70 процентов, зимой положение ухудшится.Подробнее о назревающем энергетическом коллапсе - в материале Виктории Титовой Гасите свет. Что происходит с украинской энергетикой на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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энергетический кризис, новости, украина, черниговская область, жозеп боррель, укрэнерго, ес