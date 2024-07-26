"Ситуация была очень сложная": эксперт рассказал, как морпехи 155-й бригады отбросили ВСУ из Глубокого
155-я бригада морской пехоты сыграла важную роль в обороне позиций ВС РФ в селе Глубокое. Там у ВСУ работала 92-я бригада — довольно боеспособное соединение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что за последние дни в районе села Глубокое на Харьковском направлении повторились события контрнаступа, когда ВСУ шли в бессмысленные лобовые атаки и несли большие потери. А сейчас ВС РФ окончательно удалось выбить врага из этого населенного пункта.
Село Глубокое — это Липцевский участок фронта. Там у ВСУ работала 92-я бригада — довольно боеспособное соединение. За последнюю неделю она предпринимала массированные контратаки российских позиций. Противник шел волнами — одна за другой, рассказал эксперт.
Наступали ВСУ с трех участков. Первый участок — узкая полоса между Травянским водохранилищем и лесным массивом. Второй участок — в сторону Терновой, где поле и автомобильная трасса "Харьков — Липцы". Третий участок — попытка десанта с противоположного берега Травянского водохранилища, отметил обозреватель.
"Уточню насчет Глубокого. Какую роль в обороне наших позиций сыграла 155-я бригада морской пехоты? Если мы ее перебросили из-под Угледара, ситуация под Харьковом была явно тяжелой", - подчеркнул Алехин.
Заслуга наших морпехов в том, что они вовремя основательно закрепились в Глубоком, потому что ВСУ уже выходили на его окраины. Ситуация там была очень сложная. Но сейчас пехотинцы закрепились на этом плацдарме и отбросили оттуда противника, подытожил собеседник издания.
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