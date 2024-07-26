https://ukraina.ru/20240726/1056487684.html

"Ситуация была очень сложная": эксперт рассказал, как морпехи 155-й бригады отбросили ВСУ из Глубокого

"Ситуация была очень сложная": эксперт рассказал, как морпехи 155-й бригады отбросили ВСУ из Глубокого - 26.07.2024 Украина.ру

"Ситуация была очень сложная": эксперт рассказал, как морпехи 155-й бригады отбросили ВСУ из Глубокого

155-я бригада морской пехоты сыграла важную роль в обороне позиций ВС РФ в селе Глубокое. Там у ВСУ работала 92-я бригада — довольно боеспособное соединение. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин

2024-07-26T05:30

2024-07-26T05:30

2024-07-26T05:30

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харьков

геннадий алехин

морпехи

наступление

всу

плацдарм

угледар

волчанск

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Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что за последние дни в районе села Глубокое на Харьковском направлении повторились события контрнаступа, когда ВСУ шли в бессмысленные лобовые атаки и несли большие потери. А сейчас ВС РФ окончательно удалось выбить врага из этого населенного пункта.Село Глубокое — это Липцевский участок фронта. Там у ВСУ работала 92-я бригада — довольно боеспособное соединение. За последнюю неделю она предпринимала массированные контратаки российских позиций. Противник шел волнами — одна за другой, рассказал эксперт.Наступали ВСУ с трех участков. Первый участок — узкая полоса между Травянским водохранилищем и лесным массивом. Второй участок — в сторону Терновой, где поле и автомобильная трасса "Харьков — Липцы". Третий участок — попытка десанта с противоположного берега Травянского водохранилища, отметил обозреватель.Заслуга наших морпехов в том, что они вовремя основательно закрепились в Глубоком, потому что ВСУ уже выходили на его окраины. Ситуация там была очень сложная. Но сейчас пехотинцы закрепились на этом плацдарме и отбросили оттуда противника, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.руО том, как представители Киева пытаются найти свое место в новом мироустройстве - в интервью Александра Скубченко: Зеленский кинул Байдена, как когда-то Трампа, и хочет спасти свою жизнь

https://ukraina.ru/20240725/1056479955.html

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новости, россия, харьков, геннадий алехин, морпехи, наступление, всу, плацдарм, угледар, волчанск, вс рф