https://ukraina.ru/20240726/1056487271.html

Геннадий Алёхин пояснил, почему ВСУ вцепились в Волчанск, опасаясь удара в тыл Купянской группировке

Геннадий Алёхин пояснил, почему ВСУ вцепились в Волчанск, опасаясь удара в тыл Купянской группировке - 26.07.2024 Украина.ру

Геннадий Алёхин пояснил, почему ВСУ вцепились в Волчанск, опасаясь удара в тыл Купянской группировке

Для ВСУ ситуация в Волчанске продолжает ухудшаться, потому что у них уменьшились пути снабжения от Печенег и Старого Салтова. Но они продолжают его удерживать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин

2024-07-26T05:15

2024-07-26T05:15

2024-07-26T05:15

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Активные действия ВС РФ привели к определенным результатам. Во-первых, ВСУ уже не перебрасывают в район Липцев большие резервы. Во-вторых, они вынуждены менять некогда боеспособную 92-ю бригаду на слабо обученные войска теробороны, сообщил обозреватель."В-третьих, между Волчанским и Липцевским участками образовалась серая зона. В-четвертых, ВСУ вынуждены убирать оттуда польские и французские самоходки, а также РСЗО "Вампир" ("Хаймарсами" они бьют из окрестностей Харькова). Это привело к уменьшению количеству обстрелов Белгородского приграничья", - отметил Алёхин..Хотя противник еще бьет по российской территории из кочующих минометов и танков с закрытых позиций, но в целом сейчас не до этого. ВСУ нужно хотя бы удержать Волчанск с Липцами, подчеркнул эксперт.В самом Волчанске для ВСУ ситуация тоже продолжает ухудшаться, потому что у них уменьшились пути снабжения от Печенег и Старого Салтова. Там несколько автомобильных и полевых дорог, по которым постоянно бьют ВС РФ, указал он."Тем не менее они за него держатся. [Главком ВСУ Александр] Сырский понимает, что если он потеряет Волчанск, нам откроется путь на Белый Колодезь, откуда мы можем ударить в тыл Купянской группировке", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.руО том, как Китай укрепляет свою роль главного арбитра в разрешении украинского кризиса - в интервью Кирилла Бабаева о визите Кулебы в Пекин: Для Китая конфликт на Украине играет важную негативную роль

https://ukraina.ru/20240725/1056486719.html

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новости, волчанск, россия, харьков, геннадий алехин, всу, дороги, вс рф, александр сырский, сво, наступление, логистика