Геннадий Алёхин пояснил, почему ВСУ вцепились в Волчанск, опасаясь удара в тыл Купянской группировке - 26.07.2024 Украина.ру
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Геннадий Алёхин пояснил, почему ВСУ вцепились в Волчанск, опасаясь удара в тыл Купянской группировке
Геннадий Алёхин пояснил, почему ВСУ вцепились в Волчанск, опасаясь удара в тыл Купянской группировке - 26.07.2024 Украина.ру
Геннадий Алёхин пояснил, почему ВСУ вцепились в Волчанск, опасаясь удара в тыл Купянской группировке
Для ВСУ ситуация в Волчанске продолжает ухудшаться, потому что у них уменьшились пути снабжения от Печенег и Старого Салтова. Но они продолжают его удерживать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
2024-07-26T05:15
2024-07-26T05:15
новости
волчанск
россия
харьков
геннадий алехин
всу
дороги
вс рф
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Активные действия ВС РФ привели к определенным результатам. Во-первых, ВСУ уже не перебрасывают в район Липцев большие резервы. Во-вторых, они вынуждены менять некогда боеспособную 92-ю бригаду на слабо обученные войска теробороны, сообщил обозреватель."В-третьих, между Волчанским и Липцевским участками образовалась серая зона. В-четвертых, ВСУ вынуждены убирать оттуда польские и французские самоходки, а также РСЗО "Вампир" ("Хаймарсами" они бьют из окрестностей Харькова). Это привело к уменьшению количеству обстрелов Белгородского приграничья", - отметил Алёхин..Хотя противник еще бьет по российской территории из кочующих минометов и танков с закрытых позиций, но в целом сейчас не до этого. ВСУ нужно хотя бы удержать Волчанск с Липцами, подчеркнул эксперт.В самом Волчанске для ВСУ ситуация тоже продолжает ухудшаться, потому что у них уменьшились пути снабжения от Печенег и Старого Салтова. Там несколько автомобильных и полевых дорог, по которым постоянно бьют ВС РФ, указал он."Тем не менее они за него держатся. [Главком ВСУ Александр] Сырский понимает, что если он потеряет Волчанск, нам откроется путь на Белый Колодезь, откуда мы можем ударить в тыл Купянской группировке", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.руО том, как Китай укрепляет свою роль главного арбитра в разрешении украинского кризиса - в интервью Кирилла Бабаева о визите Кулебы в Пекин: Для Китая конфликт на Украине играет важную негативную роль
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новости, волчанск, россия, харьков, геннадий алехин, всу, дороги, вс рф, александр сырский, сво, наступление, логистика
Новости, Волчанск, Россия, Харьков, Геннадий Алехин, ВСУ, дороги, ВС РФ, Александр Сырский, СВО, наступление, логистика

Геннадий Алёхин пояснил, почему ВСУ вцепились в Волчанск, опасаясь удара в тыл Купянской группировке

05:15 26.07.2024
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Для ВСУ ситуация в Волчанске продолжает ухудшаться, потому что у них уменьшились пути снабжения от Печенег и Старого Салтова. Но они продолжают его удерживать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, один из ведущих экспертов по военному делу в России, участник боевых действий в Чечне полковник запаса Геннадий Алехин
Активные действия ВС РФ привели к определенным результатам. Во-первых, ВСУ уже не перебрасывают в район Липцев большие резервы. Во-вторых, они вынуждены менять некогда боеспособную 92-ю бригаду на слабо обученные войска теробороны, сообщил обозреватель.
"В-третьих, между Волчанским и Липцевским участками образовалась серая зона. В-четвертых, ВСУ вынуждены убирать оттуда польские и французские самоходки, а также РСЗО "Вампир" ("Хаймарсами" они бьют из окрестностей Харькова). Это привело к уменьшению количеству обстрелов Белгородского приграничья", - отметил Алёхин..
Хотя противник еще бьет по российской территории из кочующих минометов и танков с закрытых позиций, но в целом сейчас не до этого. ВСУ нужно хотя бы удержать Волчанск с Липцами, подчеркнул эксперт.
В самом Волчанске для ВСУ ситуация тоже продолжает ухудшаться, потому что у них уменьшились пути снабжения от Печенег и Старого Салтова. Там несколько автомобильных и полевых дорог, по которым постоянно бьют ВС РФ, указал он.
"Тем не менее они за него держатся. [Главком ВСУ Александр] Сырский понимает, что если он потеряет Волчанск, нам откроется путь на Белый Колодезь, откуда мы можем ударить в тыл Купянской группировке", - подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадия Алёхина: Россия выдержала удар и почистила "рукава" под Харьковом, чтобы расчленить ВСУ на Осколе читайте на сайте Украина.ру
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