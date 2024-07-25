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Госдума призвала мир осудить Израиль за позицию по палестинскому государству

Госдума призвала мир осудить Израиль за позицию по палестинскому государству - 25.07.2024 Украина.ру

Госдума призвала мир осудить Израиль за позицию по палестинскому государству

Госдума России приняла проект заявления с осуждением позиции кнессета (парламента) Израиля, выступившего против создания палестинского государства

2024-07-25T13:27

2024-07-25T13:27

2024-07-25T13:27

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Проект подготовил и внес в ГД комитет по международным делам. Его глава, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отмечал, что в проекте заявления констатируется, что израильский парламент грубо нарушил принципы и нормы международного права, саму основу ближневосточного урегулирования, перечеркнув, по сути, усилия мирового сообщества по разрешению конфликта.В связи с этим депутаты Государственной Думы призвали парламенты государств мира, международные парламентские организации осудить неправомерные заявления кнессета Государства Израиль и приложить все возможные усилия для скорейшего прекращения кровопролития, усиления сотрудничества в борьбе с терроризмом, урегулирования конфликтов политическими и дипломатическими средствами, используя в том числе потенциал парламентской дипломатии, межпарламентских контактов, подчеркнул он.На прошлой неделе парламент Израиля (кнессет) большинством голосов (68 из 120) утвердил декларацию против создания палестинского государства на территории Западного берега реки Иордан. В ней отмечается, что "создание палестинского государства в сердце Земли Израиля создало бы опасность для существования Государства Израиль и его граждан, усилило бы израильско-палестинский конфликт и дестабилизировало бы регион".Подробнее о позиции РФ по Палестине - в материале Лавров о Палестине и Украине, обмен пленными. Итоги 17 июля на сайте Украина.ру.

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палестина, новости, израиль, россия, сергей лавров, госдума, лдпр