Госдума призвала мир осудить Израиль за позицию по палестинскому государству - 25.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240725/1056474876.html
Госдума призвала мир осудить Израиль за позицию по палестинскому государству
Госдума призвала мир осудить Израиль за позицию по палестинскому государству - 25.07.2024 Украина.ру
Госдума призвала мир осудить Израиль за позицию по палестинскому государству
Госдума России приняла проект заявления с осуждением позиции кнессета (парламента) Израиля, выступившего против создания палестинского государства
2024-07-25T13:27
2024-07-25T13:27
палестина
новости
израиль
россия
сергей лавров
госдума
лдпр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/08/1050002079_0:224:2945:1881_1920x0_80_0_0_090ff9e6ef51ce541da2d322d10b4e72.jpg
Проект подготовил и внес в ГД комитет по международным делам. Его глава, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отмечал, что в проекте заявления констатируется, что израильский парламент грубо нарушил принципы и нормы международного права, саму основу ближневосточного урегулирования, перечеркнув, по сути, усилия мирового сообщества по разрешению конфликта.В связи с этим депутаты Государственной Думы призвали парламенты государств мира, международные парламентские организации осудить неправомерные заявления кнессета Государства Израиль и приложить все возможные усилия для скорейшего прекращения кровопролития, усиления сотрудничества в борьбе с терроризмом, урегулирования конфликтов политическими и дипломатическими средствами, используя в том числе потенциал парламентской дипломатии, межпарламентских контактов, подчеркнул он.На прошлой неделе парламент Израиля (кнессет) большинством голосов (68 из 120) утвердил декларацию против создания палестинского государства на территории Западного берега реки Иордан. В ней отмечается, что "создание палестинского государства в сердце Земли Израиля создало бы опасность для существования Государства Израиль и его граждан, усилило бы израильско-палестинский конфликт и дестабилизировало бы регион".Подробнее о позиции РФ по Палестине - в материале Лавров о Палестине и Украине, обмен пленными. Итоги 17 июля на сайте Украина.ру.
палестина
израиль
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/08/1050002079_216:0:2945:2047_1920x0_80_0_0_93450cbfe17b91ec3d6cc4ee50a545d3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
палестина, новости, израиль, россия, сергей лавров, госдума, лдпр
Палестина, Новости, Израиль, Россия, Сергей Лавров, Госдума, ЛДПР

Госдума призвала мир осудить Израиль за позицию по палестинскому государству

13:27 25.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПосол Израиля вызван в МИД России
Посол Израиля вызван в МИД России - РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать в
Госдума России приняла проект заявления с осуждением позиции кнессета (парламента) Израиля, выступившего против создания палестинского государства
Проект подготовил и внес в ГД комитет по международным делам.
Его глава, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отмечал, что в проекте заявления констатируется, что израильский парламент грубо нарушил принципы и нормы международного права, саму основу ближневосточного урегулирования, перечеркнув, по сути, усилия мирового сообщества по разрешению конфликта.
В связи с этим депутаты Государственной Думы призвали парламенты государств мира, международные парламентские организации осудить неправомерные заявления кнессета Государства Израиль и приложить все возможные усилия для скорейшего прекращения кровопролития, усиления сотрудничества в борьбе с терроризмом, урегулирования конфликтов политическими и дипломатическими средствами, используя в том числе потенциал парламентской дипломатии, межпарламентских контактов, подчеркнул он.
На прошлой неделе парламент Израиля (кнессет) большинством голосов (68 из 120) утвердил декларацию против создания палестинского государства на территории Западного берега реки Иордан.
В ней отмечается, что "создание палестинского государства в сердце Земли Израиля создало бы опасность для существования Государства Израиль и его граждан, усилило бы израильско-палестинский конфликт и дестабилизировало бы регион".
Подробнее о позиции РФ по Палестине - в материале Лавров о Палестине и Украине, обмен пленными. Итоги 17 июля на сайте Украина.ру.
 
ПалестинаНовостиИзраильРоссияСергей ЛавровГосдумаЛДПР
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала