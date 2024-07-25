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Кирилл Бабаев: кто он

Кирилл Бабаев: кто он - 25.07.2024 Украина.ру

Кирилл Бабаев: кто он

Российский ученый, востоковед, директор Института Китая и современной Азии РАН, первый вице-президент консорциума "Альфа-Групп", президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества

2024-07-25T12:14

2024-07-25T12:14

2024-07-25T12:14

биография

россия

историк

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Кирилл Владимирович Бабаев родился 30 мая 1978 года в Москве.В 2000 году окончил МГИМО МИД РФ по специальностям "Востоковедение" и "Международные отношения". В 2005 году завершил обучение в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности "Финансовый менеджмент".В 2008 году стал кандидатом филологических наук, а с 2013 года является доктором филологических наук.В 2018-2019 годах прошёл Программу подготовки резерва управленческих кадров Президента РФ на базе РАНХиГС.С 1999 года работал в отечественных финансово-промышленных группах в сфере международных отношений, связей с общественностью и государственными органами. С 1999 по 2001 год работал в группе "Сибирский алюминий" (сейчас это группа "Базовый элемент"), с 2001 по 2003 — в "Группе МДМ". С 2003 по 2004 год состоял в правительстве Мурманской области и был руководителем департамента по информационной политике и общественным связям.С 2004 по 2010 год занимал пост вице-президента в консорциуме "Альфа-Групп", потом старшего вице-президента, был одним из создателей телекоммуникационного холдинга "Altimo" и "Фонда Altimo". С 2010 по 2018 год возглавлял московское представительство международной коммуникационной корпорации Kreab.В 2010 году во время лингвистической экспедиции в Западную Африку открыл ранее неизвестный язык зиало.В 2011 году был назначен исполнительным директором Издательского дома "ЯСК", который включал в себя издательства "Языки славянских культур", "Рукописные памятники Древней Руси" и "Знак".С 2013 по 2018 год возглавлял московское представительство международной коммуникационной корпорации Kreab Gavin Anderson (позже Kreab).В 2014 году открыл в Риге один из первых в мире музеев головных уборов народов мира "Мир шляпы".В феврале 2018 года стал победителем первого Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России"В 2018-2019 годах был вице-президентом и директором по связям с общественностью ПАО "Сбербанк". В марте 2020 года назначен членом правления инвестиционной компании "А1" (входит в консорциум "Альфа-Групп"), в декабре 2020 года получил должность партнера — Управляющего Директора компании.С 2020 года — заместитель Директора, с 2021 года — Директор Института Дальнего Востока РАН. В 2021 году стал профессором Финансового Университета при Правительстве РФ. Также является главой Центра международных проектов университета. А с 2022 года руководит кафедрой в Высшей школе экономики.Является почётным профессором Цзилиньского университета (КНР).В октябре 2023 избран президентом Национального координационного центра международного делового сотрудничества, который помогакт органам власти и российским компаниям работать в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки.Является зампредом президиума Научного совета НКИ БРИКС и Общества российско-китайской дружбы, состоит в Российском совете по международным делам. Занимает пост вице-президента Фонда содействия буддийскому образованию и исследованиям.Автор многочисленных научных работ, опубликованных в российских и зарубежных изданиях по лингвистике, этнографии, востоковедению, международным отношениям.Побывал в более чем 150 странах, в 2017 проехал на автомобиле американский материк с севера на юг.

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биография, россия, историк