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Польша боится последствий ударов российских военных
Польша боится последствий ударов российских военных - 25.07.2024 Украина.ру
Польша боится последствий ударов российских военных
Польше грозит новая волна беженцев с Украины из-за российских ударов по украинской энергоинфраструктуре. На это указал глава департамента по защите прав гражданского населения Польши Дариуш Марчинский, передает польское издание Business Insider
2024-07-25T08:50
2024-07-25T08:50
2024-07-25T09:01
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“Мы получаем четкие сигналы о том, что осенью и зимой возможен большой приток украинцев. Нам нужно быть готовыми к этому”, — сказал он.По словам Марчинского, наплыв беженцев будет связан с российскими атаками на украинскую инфраструктуру, последствия которых, как утверждает он, "становятся все более ощутимыми".Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК предупредил украинцев, что те могут оставаться без света зимой до четырех часов в сутки, если на Украине не предпримут немедленные меры по восстановлению энергомощностей. Директор украинской энергокомпании YASNO, в свою очередь, предположил, что зимние блэкауты могут продолжаться до 12 часов в сутки.По данным пограничной службы Польши, с начала спецоперации более 18 миллионов украинцев пересекли границу Польши и около миллиона остаются в стране. С 1 июля Варшава отменила пособия для украинских беженцев.Подробнее о незавидном положении беженцев - в материале Павла Котова "Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
беженцы, новости, польша, украина, варшава, дтэк
беженцы, Новости, Польша, Украина, Варшава, ДТЭК
Польша боится последствий ударов российских военных
08:50 25.07.2024 (обновлено: 09:01 25.07.2024)
Польше грозит новая волна беженцев с Украины из-за российских ударов по украинской энергоинфраструктуре. На это указал глава департамента по защите прав гражданского населения Польши Дариуш Марчинский, передает польское издание Business Insider
“Мы получаем четкие сигналы о том, что осенью и зимой возможен большой приток украинцев. Нам нужно быть готовыми к этому”, — сказал он.
По словам Марчинского, наплыв беженцев будет связан с российскими атаками на украинскую инфраструктуру, последствия которых, как утверждает он, "становятся все более ощутимыми".
Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК предупредил украинцев, что те могут оставаться без света зимой до четырех часов в сутки, если на Украине не предпримут немедленные меры по восстановлению энергомощностей. Директор украинской энергокомпании YASNO, в свою очередь, предположил, что зимние блэкауты могут продолжаться до 12 часов в сутки.
По данным пограничной службы Польши, с начала спецоперации более 18 миллионов украинцев пересекли границу Польши и около миллиона остаются в стране. С 1 июля Варшава отменила пособия для украинских беженцев.
Подробнее о незавидном положении беженцев - в материале Павла Котова "Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины на сайте Украина.ру.