https://ukraina.ru/20240725/1056458963.html

Военный историк рассказал, когда армия РФ пойдет в прорыв и начнет сбрасывать на ВСУ пятитонные ФАБы

Военный историк рассказал, когда армия РФ пойдет в прорыв и начнет сбрасывать на ВСУ пятитонные ФАБы - 25.07.2024 Украина.ру

Военный историк рассказал, когда армия РФ пойдет в прорыв и начнет сбрасывать на ВСУ пятитонные ФАБы

Когда российские войска перестанут чувствовать постоянную угрозу с неба, они пойдут в прорыв. Главная задача — полная ликвидация на месте прорыва возможностей беспилотной авиации Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

2024-07-25T04:45

2024-07-25T04:45

2024-07-25T04:45

новости

украина

россия

хиросима (город)

михаил мягков

вкс

прорыв

наступление

всу

военная техника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1b/1036921325_0:0:3204:1803_1920x0_80_0_0_8f2216cacc310683c6541d8caef633dc.jpg.webp

Когда в Великую Отечественную войну в прорыв входили крупные механизированные соединения, их ничто не могло остановить. Сейчас война изменилась, но общий принцип "впереди броня" никуда не исчез, рассказал военный историк.А для крупного прорыва танковых соединений российских войск нужно создать условия, которые бойцы создают в тактической и оперативной зоне противника, уточнил он.Есть еще один момент. Помимо ФАБ-1500 и ФАБ-3000, в перспективе российские ВКС будем применять пятитонные бомбы. На японскую Хиросиму в 1945 году США сбросили бомбу "Малыш", которая весила около 15 килотонн, сообщил эксперт.То есть взрыв от трех российских ФАБ-5000 будет сопоставим со взрывов тактического ядерного боезаряда. Сами понимаете, какой урон это может нанести личному составу и технике украинской армии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.руО том, почему война на Украине выявила неготовность блока НАТО к затяжному конфликту - в интервью Андрея Суздальцева: РФ нужно взять два города на Украине, чтобы сделать ситуацию для Запада безнадежной

https://ukraina.ru/20240723/1056431986.html

украина

россия

хиросима (город)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, хиросима (город), михаил мягков, вкс, прорыв, наступление, всу, военная техника, сво, авиабомбы