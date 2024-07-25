Военный историк рассказал, когда армия РФ пойдет в прорыв и начнет сбрасывать на ВСУ пятитонные ФАБы - 25.07.2024 Украина.ру
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Военный историк рассказал, когда армия РФ пойдет в прорыв и начнет сбрасывать на ВСУ пятитонные ФАБы
Военный историк рассказал, когда армия РФ пойдет в прорыв и начнет сбрасывать на ВСУ пятитонные ФАБы - 25.07.2024 Украина.ру
Военный историк рассказал, когда армия РФ пойдет в прорыв и начнет сбрасывать на ВСУ пятитонные ФАБы
Когда российские войска перестанут чувствовать постоянную угрозу с неба, они пойдут в прорыв. Главная задача — полная ликвидация на месте прорыва возможностей беспилотной авиации Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2024-07-25T04:45
2024-07-25T04:45
новости
украина
россия
хиросима (город)
михаил мягков
вкс
прорыв
наступление
всу
военная техника
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Когда в Великую Отечественную войну в прорыв входили крупные механизированные соединения, их ничто не могло остановить. Сейчас война изменилась, но общий принцип "впереди броня" никуда не исчез, рассказал военный историк.А для крупного прорыва танковых соединений российских войск нужно создать условия, которые бойцы создают в тактической и оперативной зоне противника, уточнил он.Есть еще один момент. Помимо ФАБ-1500 и ФАБ-3000, в перспективе российские ВКС будем применять пятитонные бомбы. На японскую Хиросиму в 1945 году США сбросили бомбу "Малыш", которая весила около 15 килотонн, сообщил эксперт.То есть взрыв от трех российских ФАБ-5000 будет сопоставим со взрывов тактического ядерного боезаряда. Сами понимаете, какой урон это может нанести личному составу и технике украинской армии, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.руО том, почему война на Украине выявила неготовность блока НАТО к затяжному конфликту - в интервью Андрея Суздальцева: РФ нужно взять два города на Украине, чтобы сделать ситуацию для Запада безнадежной
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, хиросима (город), михаил мягков, вкс, прорыв, наступление, всу, военная техника, сво, авиабомбы
Новости, Украина, Россия, Хиросима (город), Михаил Мягков, ВКС, прорыв, наступление, ВСУ, военная техника, СВО, авиабомбы

Военный историк рассказал, когда армия РФ пойдет в прорыв и начнет сбрасывать на ВСУ пятитонные ФАБы

04:45 25.07.2024
 
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© РИА Новости . Алексей Куденко
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Когда российские войска перестанут чувствовать постоянную угрозу с неба, они пойдут в прорыв. Главная задача — полная ликвидация на месте прорыва возможностей беспилотной авиации Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Когда в Великую Отечественную войну в прорыв входили крупные механизированные соединения, их ничто не могло остановить. Сейчас война изменилась, но общий принцип "впереди броня" никуда не исчез, рассказал военный историк.
А для крупного прорыва танковых соединений российских войск нужно создать условия, которые бойцы создают в тактической и оперативной зоне противника, уточнил он.
"Главная наша задача — полная ликвидация на месте прорыва возможностей беспилотной авиации Украины. Нам нужно больше средств РЭБ и больше собственных дронов в разных модификациях. И когда наши войска перестанут чувствовать постоянную угрозу с неба, мы пойдем в прорыв", - подчеркнул Мягков.
Есть еще один момент. Помимо ФАБ-1500 и ФАБ-3000, в перспективе российские ВКС будем применять пятитонные бомбы. На японскую Хиросиму в 1945 году США сбросили бомбу "Малыш", которая весила около 15 килотонн, сообщил эксперт.
То есть взрыв от трех российских ФАБ-5000 будет сопоставим со взрывов тактического ядерного боезаряда. Сами понимаете, какой урон это может нанести личному составу и технике украинской армии, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Мягкова о том, как "черная чума" и опыт Великой Отечественной помогают России в спецоперации читайте на сайте Украина.ру
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