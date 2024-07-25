Военный историк рассказал, когда армия РФ пойдет в прорыв и начнет сбрасывать на ВСУ пятитонные ФАБы
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
Когда российские войска перестанут чувствовать постоянную угрозу с неба, они пойдут в прорыв. Главная задача — полная ликвидация на месте прорыва возможностей беспилотной авиации Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Когда в Великую Отечественную войну в прорыв входили крупные механизированные соединения, их ничто не могло остановить. Сейчас война изменилась, но общий принцип "впереди броня" никуда не исчез, рассказал военный историк.
А для крупного прорыва танковых соединений российских войск нужно создать условия, которые бойцы создают в тактической и оперативной зоне противника, уточнил он.
"Главная наша задача — полная ликвидация на месте прорыва возможностей беспилотной авиации Украины. Нам нужно больше средств РЭБ и больше собственных дронов в разных модификациях. И когда наши войска перестанут чувствовать постоянную угрозу с неба, мы пойдем в прорыв", - подчеркнул Мягков.
Есть еще один момент. Помимо ФАБ-1500 и ФАБ-3000, в перспективе российские ВКС будем применять пятитонные бомбы. На японскую Хиросиму в 1945 году США сбросили бомбу "Малыш", которая весила около 15 килотонн, сообщил эксперт.
То есть взрыв от трех российских ФАБ-5000 будет сопоставим со взрывов тактического ядерного боезаряда. Сами понимаете, какой урон это может нанести личному составу и технике украинской армии, заключил собеседник издания.
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