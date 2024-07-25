Поездка Нетаньяху в США позволит "убить двух зайцев". Политолог о том, на кого ставит Израиль - 25.07.2024 Украина.ру
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Поездка Нетаньяху в США позволит "убить двух зайцев". Политолог о том, на кого ставит Израиль
Поездка Нетаньяху в США позволит "убить двух зайцев". Политолог о том, на кого ставит Израиль - 25.07.2024 Украина.ру
Поездка Нетаньяху в США позволит "убить двух зайцев". Политолог о том, на кого ставит Израиль
Лидер Израиля может не только укрепить хорошие связи с действующей администрацией Байдена, но это и серьезный сигнал для республиканцев, что Тель-Авив готов и хочет с ними работать
2024-07-25T04:39
2024-07-25T04:40
израиль
сша
биньямин нетаньяху
джо байден
дональд трамп
ближний восток
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.Он добавил, что для Нетаньяху предпочтительнее, чтобы победил Трамп.Ранее в своей статье Ближний Восток сегодня: провал США, упёртость Израиля, возможности России автор издания Украина.ру Игорь Сердюков написал про предпочтения израильского лидера:"Беньямин Нетаньяху, судя по всему, рассчитывает на успех республиканского кандидата, памятуя о своем политическом сотрудничестве с Дональдом Трампом. Более того, 18 июля израильский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие резолюции, которая в принципе отрицает возможность создания палестинского государства – вопреки позиции Байдена. За такое решение голосовали сторонники премьер-министра Нетаньяху".Президент США Джо Байден проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне 25 июля, сообщила газета Politico со ссылкой на американского чиновника.Полный текст интервью Александр Каргин о том, кому помешал Орбан, и зачем Нетаньяху едет в США читайте на сайте Украина.ру.
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израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, дональд трамп, ближний восток
Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, Дональд Трамп, Ближний Восток

Поездка Нетаньяху в США позволит "убить двух зайцев". Политолог о том, на кого ставит Израиль

04:39 25.07.2024 (обновлено: 04:40 25.07.2024)
 
© пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкНетаньяху
Нетаньяху
© пресс-служба президента Украины
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Лидер Израиля может не только укрепить хорошие связи с действующей администрацией Байдена, но это и серьезный сигнал для республиканцев, что Тель-Авив готов и хочет с ними работать
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.
"Главная цель поездки Нетаньяху в США — обеспечить поддержку Израиля в Америке со стороны обеих партий: как республиканцев, так и демократов. Сейчас у власти находятся демократы, с которыми Нетаньяху важно сохранять хорошие отношения. В то же время ему необходим задел на будущее, на случай, если власть в США изменится и президентом станет Трамп. Тогда лидеру Израиля придется контактировать с республиканцами, с которыми в принципе уже выстроены отношения", — объяснил Каргин.
Он добавил, что для Нетаньяху предпочтительнее, чтобы победил Трамп.
"Я бы даже сказал, что израильский лидер много делает для этого. Условно говоря, каждый тактический военный шаг Израиля укрепляет рейтинг Нетаньяху внутри страны и одновременно ослабляет демократов в США. Тем самым Нетаньяху подыгрывает Трампу, раскалывая электорат демократов, потому что большая их часть имеет пропалестинские настроения", — отметил политолог.
Ранее в своей статье Ближний Восток сегодня: провал США, упёртость Израиля, возможности России автор издания Украина.ру Игорь Сердюков написал про предпочтения израильского лидера:
"Беньямин Нетаньяху, судя по всему, рассчитывает на успех республиканского кандидата, памятуя о своем политическом сотрудничестве с Дональдом Трампом. Более того, 18 июля израильский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие резолюции, которая в принципе отрицает возможность создания палестинского государства – вопреки позиции Байдена. За такое решение голосовали сторонники премьер-министра Нетаньяху".
Максим Бардин интервью
22 июля, 15:20
Максим Бардин: Трамп может пойти на сделку по Украине с deep state, если Харрис не вмешаетсяЧлен Высшего совета "Сильной России", специалист по международным отношениям Максим Бардин считает, что deep state в США открыто идет на фальсификации, используя Камалу Харрис, чтобы обойти Трампа
Президент США Джо Байден проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне 25 июля, сообщила газета Politico со ссылкой на американского чиновника.
Полный текст интервью Александр Каргин о том, кому помешал Орбан, и зачем Нетаньяху едет в США читайте на сайте Украина.ру.
 
ИзраильСШАБиньямин НетаньяхуДжо БайденДональд ТрампБлижний Восток
 
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