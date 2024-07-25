https://ukraina.ru/20240725/1056450086.html

Поездка Нетаньяху в США позволит "убить двух зайцев". Политолог о том, на кого ставит Израиль

Поездка Нетаньяху в США позволит "убить двух зайцев". Политолог о том, на кого ставит Израиль - 25.07.2024 Украина.ру

Поездка Нетаньяху в США позволит "убить двух зайцев". Политолог о том, на кого ставит Израиль

Лидер Израиля может не только укрепить хорошие связи с действующей администрацией Байдена, но это и серьезный сигнал для республиканцев, что Тель-Авив готов и хочет с ними работать

2024-07-25T04:39

2024-07-25T04:39

2024-07-25T04:40

израиль

сша

биньямин нетаньяху

джо байден

дональд трамп

ближний восток

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин.Он добавил, что для Нетаньяху предпочтительнее, чтобы победил Трамп.Ранее в своей статье Ближний Восток сегодня: провал США, упёртость Израиля, возможности России автор издания Украина.ру Игорь Сердюков написал про предпочтения израильского лидера:"Беньямин Нетаньяху, судя по всему, рассчитывает на успех республиканского кандидата, памятуя о своем политическом сотрудничестве с Дональдом Трампом. Более того, 18 июля израильский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие резолюции, которая в принципе отрицает возможность создания палестинского государства – вопреки позиции Байдена. За такое решение голосовали сторонники премьер-министра Нетаньяху".Президент США Джо Байден проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Вашингтоне 25 июля, сообщила газета Politico со ссылкой на американского чиновника.Полный текст интервью Александр Каргин о том, кому помешал Орбан, и зачем Нетаньяху едет в США читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240722/1056402501.html

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израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, дональд трамп, ближний восток