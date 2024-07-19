https://ukraina.ru/20240719/1056357515.html

Ближний Восток сегодня: провал США, упёртость Израиля, возможности России

Ближний Восток сегодня: провал США, упёртость Израиля, возможности России - 19.07.2024 Украина.ру

Ближний Восток сегодня: провал США, упёртость Израиля, возможности России

По мере того, как сыпется предвыборная кампания американского президента Джозефа Байдена, его план по урегулированию кризиса в Газе начинает рассыпаться не менее стремительными темпами.

2024-07-19T13:53

2024-07-19T13:53

2024-07-19T13:53

газа

россия

израиль

биньямин нетаньяху

джо байден

дональд трамп

демократическая партия

переговоры

хамас

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Издание Times of Israel, которое ссылается на собственные источники в американском конгрессе, уже пишет о том, что байденовский проект замирения Газы, основанный на нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем – естественно, под эгидой Вашингтона и в его интересах – провалился уже не только политически, но и технически.Американский сенат никак не успеет ратифицировать до выборов подобное соглашение. Кроме того, повторное выдвижение самого Байдена в принципе находится под вопросом, а Беньямин Нетаньяху, судя по всему, рассчитывает на успех республиканского кандидата, памятуя о своем политическом сотрудничестве с Дональдом Трампом.Впрочем, по большому счету, условия американской дипломатической инициативы по сектору Газа все равно остаются совершенно невыполнимыми. Ведь Саудовская Аравия твердо настаивает на создании в будущем палестинского государства. А израильское правительство так же твердо заявляет, что ничему подобному не бывать.Более того, 18 июля израильский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие резолюции, которая в принципе отрицает возможность создания палестинского государства – вопреки позиции Байдена.За такое решение голосовали сторонники премьер-министра Нетаньяху, а также правая так называемая религиозная оппозиция, и даже часть оппозиционных центристов Бени Ганца.Ну а значительная часть других оппозиционных депутатов просто не пришла на голосование по вопросу о возможности создания палестинского государства, чтобы её потом не обвинили в предательстве израильских интересов.Ненатьяху чувствует себя настолько уверенно, что он даже, возможно, посетил территорию палестинского города Рафах на юге сектора Газа, в котором до сих пор продолжаются бои. Из видеозаписей толком не ясно, где и что происходит. Но информацию об этом событии подтвердил советник офиса израильского премьера Дмитрий Гендельман, и израильский лидер получит свою долю пиара.Впрочем, израильские удары фиксировались 18 июля и на севере сектора Газа, потому что у израильской армии по-прежнему не хватает сил на полную зачистку этой территории. К тому же, в этом не слишком заинтересован сам Нетаньяху, который на сегодня удердживает легитимность своей власти на бесконечном продолжении военных действий с возможной перспективой их расширения.Палестинцы отвечают на это партизанскими вылазками против израильских солдат в той или иной части сектора. А члены йеменского шиитского движения "Ансар Аллах", больше известные в масс-медиа как хуситы, устроили кровавый террористический акт в Тель-Авиве, атаковав беспилотником район американского посольства.Никто не сомневается, что теракт позволит Нетяньяху обратиться к своим американским союзникам за дополнительной поддержкой, заявляя, что Израиль защищается от действий экстремистов. И это нанесет по идее создания палестинского государства очередной удар – даже если Демократическая партия США по инерции продолжит настаивать на просроченной версии компромисса по Газе.В самом жестком варианте развития ситуации теракт в Тель-Авиве может стать той искрой, которая зажжет очередную израильскую войну в Ливане, где занимают позиции члены шиитского движения "Хизболла".Одним словом, ситуация остается такой тяжелой, что все понимают – достижение мирных компромиссов на основе американских инициатив больше не является для Ближнего Востока сколько-нибудь реальной возможностью.Американские дипломаты просто тянут время. Нынешняя американская администрация не демонстрирует никакой возможности влиять на Нетаньяху по ключевым для мирного процесса вопросам.За последние месяцы мировая пресса не раз сообщала о том, что представители "Хамаса" якобы готовы договориться с Тель-Авивом при помощи то одних, то других посредников. Ориентированная на Иран шиитская "ось сопротивления" тоже выражала готовность полностью прекратить атаки в случае перемирия в секторе Газе и не мешать судоходству в акватории Красного моря.Но компромисс – это ситуация, когда обе стороны конфликта идут на какие-то уступки. А уступать в вопросе создании палестинского государства Израиль с очевидностью не намерен, несмотря на бесконечную дипломатическую возню, сопровождающую такие же бесконечные столкновения на территории сектора.Эта слабость американцев, несомненно, лишит их места главных переговорщиков по урегулированию ближневосточного кризиса, усиливая постепенно нарастающее отчуждение между США и странами Персидского залива, тяготеющими к большей самостоятельности в решении тех или иных вопросов.Поддержка арабов в Газе, несомненно, является для этого благовидным предлогом, хотя процесс отползания от западной гегемонии шел среди аравийских песков довольно давно. Арабские государства Залива будут все более четко ассоциировать себя с Глобальным Югом – тем более, что их связи с Китаем, Индонезией, Индией, Бразилией, Россией и ЮАР растут очень быстро.А США останутся после правления этой администрации с нерешенной палестинской проблемой, полностью разрушенной (американскими же бомбами) Газой и единственным региональным партнером в лице Израиля.Однако это значит, что дипломатическую инициативу на Ближнем Востоке перехватят другие страны – в первую очередь, Россия, которая имеет в этом регионе авторитет еще с советских времен, когда его создавало поколение Евгения Примакова.Тем более, что Москва славится умением улаживать дела и с палестинцами, и с Беньямином Нетьяньху.Махмуд Аббас, президент Палестинской национальной администрации, которая контролирует Западный берег реки Иордан, уже засобирался в Россию. Как сообщается, его визит назначен на 12-14 августа, и в рамках этой поездки предварительно запланирована встреча с Владимиром Путиным.Возможно, именно российское руководство сумеет сыграть решающую роль в урегулировании палестинского кризиса, которое провалили американцы.Ещё о действиях России на Большом Ближнем Востоке: Очень непростые отношения. Как договариваются между собой Анкара и Москва

https://ukraina.ru/20240713/1056237852.html

https://ukraina.ru/20240405/1054328817.html

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Игорь Сердюков

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Игорь Сердюков

газа, россия, израиль, биньямин нетаньяху, джо байден, дональд трамп, демократическая партия, переговоры, хамас