https://ukraina.ru/20240724/1056441795.html

Как Трумп стал Трампом. Бордели, казино и золотая лихорадка, которые создали бизнес-династию

Как Трумп стал Трампом. Бордели, казино и золотая лихорадка, которые создали бизнес-династию - 24.07.2024 Украина.ру

Как Трумп стал Трампом. Бордели, казино и золотая лихорадка, которые создали бизнес-династию

Советские читатели наверняка помнят книгу "Братья Кеннеди". Ее авторы, дипломат Анатолий Громыко, сын министр иностранных дел СССР, и его соавтор, журналист Андрей Кокошин, рассказывали в ней историю знаменитого политического клана

2024-07-24T10:43

2024-07-24T10:43

2024-07-24T12:40

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нью-йорк

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туск дональд

эксклюзив

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Книга была написана по советским меркам довольно тонко, и за ее корректность наверняка отвечали несколько ответственных референтов – поскольку клан Кеннеди еще не растерял в то время влияние в Демпартии США, и с его представителями надо было работать.Больше того, авторы с явным человеческим сочувствием писали об убитых Джоне Фицджеральде и Роберте Кеннеди, которые, вполне возможно, действительно стали жертвами заговора элит.Но в целом история семьи Кеннеди, которую основал ирландский мигрант, разбогатевший на торговле дешевым виски, выглядела хрестоматийной историей становления американской политической олигархии, которая поднялась к зияющим высотам современного капитализма с настоящей преисподней, какой ее рисуют проповедники в США.И при этом по большей части эта система преуспевала, не обращая внимания ни на какие моральные ценности.История возвышения семьи Трампов отличается от Кеннеди только тем, что она кажется еще интересней и зрелищней, напоминая сценарий добротного сериала – вроде популярных сейчас сериалов про завоевание индейских территорий и про судьбу их нынешних жителей ("1883", "1923", "Йеллостоун").Более того, приключения первого Трампа сразу же напомнят многим из нас "Северные рассказы" Джека Лондона – потому что Фред Трумп, как звали на самом деле дедушку Трампа, забрался в поисках золота на Клондайк. И сумел там преуспеть, работая над организацией самого северного салуна в мире. Хотя реальная биография первого Трампа выглядит жестче, чем в литературных очерках.Но все началось безмерно далеко, в давно не существующем королевстве Бавария, где в городе Кальштадте появился на свет юноша по имени Фридрих Трумп. Он был немцем из большой семьи, где рано умер отец, а четверо старших сыновей работали на винограднике, не получая за это большого дохода.Куда лучше жила сестра Катарина, которая давно переехала вместе с мужем в Нью-Йорк. К ней-то и отплыл на пароходе шестнадцатилетний Фриц Трумп, который овладел к тому времени ремеслом цирюльника. Уже на следующий день он брил первого клиента, однако юноша видел, что большинство приплывших из Европы путешественников стремятся попасть на тихоокеанское побережье США, где якобы нашли серебро и золото.В 1891 году Трамп сам перебрался на запад страны, в недавно созданный американский штат Вашингтон. Имея в кармане несколько сотен долларов, он купил в Сиэтле салун "Dairy Restaurant", предназначенный специально для путешественников с востока. В нем было все, что мог спросить у хозяина странствующий клиент, и биограф Гвенда Блэр лаконично назвала это место "рассадником секса, выпивки и денег".Но Фриц Трумп не был преступником – он просто представлял собой обычный тип бизнесмена своего времени. А рядом, по соседству, работал целый квартал подобных же заведений.Кстати, примерно в это время Трумп постепенно превращался в Трампа – хотя обычно говорил с родней на немецком. И это была типичная судьба представителя немецкой общины в США.По данным демографии, немецкие корни имеют от 42 до 58 миллионов американцев. Немцев приезжало в Америку так много, что существует знаменитая легенда Муленберга – о том, что немецкий язык якобы мог бы стать в Америке официальным, если бы не решающий голос, который подал против него некий немец из Вирджинии по имени Фредерик Муленберг.На самом деле, немцы очень быстро ассимилировались в близкой к ним англосаксонской среде – особенно протестанты. А после Первой мировой войны, когда некоторых немцев линчевала толпа, а других ожидала дискриминация, от немецкого происхождения начали открещиваться всеми способами.В те времена Трампы из Кальштадта называли себя шведами из Карлстадта – причем Дональд Трамп сам описал версию шведского происхождения своей семьи в автобиографической книге 1987 года – как считают биографы, не по причине лжи, а потому, что слышал эту историю с детства.Но тогда до этого было еще далеко. Фриц Трумп – он же Фред Трамп – хорошо управлялся со своим салуном в Сиэтле, а его происхождение никого не интересовало.Однако парня манили окрестные горы, где, по слухам, можно было найти самородное золото и серебро. Эти слухи усилились, когда магнат Джон Дэвисон Рокфеллер стал скупать пустующие горные ранчо. Такие необъяснимые покупки стали причиной настоящего ажиотажа. Ведь жителей западного побережья косил в то время не фентанил, а золотая лихорадка, которую перенесли почти все.Множество людей – и среди них Трамп-первый – продали все, в надежде приобрести землю и построить на ней золотодобывающие шахты. Но мечты оказались блефом: Рокфеллер был крупным игроком, который занимался спекуляцией, а богатых золотых залежей так и не обнаружилось.Однако Фред Трамп не сломался. Он вернулся в Сиэтл, открыл там новый салун, выплатил долги – и вскоре снова ехал на север, за золотом, на территорию Британской Колумбии, которая являлась частью Клондайка. Именно эта семейная особенность вполне очевидно заметна у Дональда Трампа, который сумел вернуть себе пускай и далеко не бесспорные, но реальные шансы побороться за пост президента, несмотря на поражения прежних лет.Фред Трамп ехал на Юкон через кручи Белого перевала, по "тропе мертвых лошадей", где людям приходилось питаться замерзшей падшей кониной. В 1898 году Трамп вместе с еще одним старателем поставили на этом кошмарном маршруте палатку, предлагая клиентам то самое блюдо. Тогда он был настоящим джек-лондоновским героем, и не исключено, что они с писателем даже могли встречаться.Про Фреда Трампа слышали все: он открыл на Клондайке заведение "Арктик Хаус", где потчевали мясом куропатки, фруктами и виски. А те, кто читал у Лондона, как тяжело было привезти в те места обычные куриные яйца, легко поймут, каким предприимчивым был легендарный дедушка Трампа.Он был смел, но старался не противоречить закону. Когда местные власти объявили о введении строгих мер по противодействию проституции, азартным играм и злоупотреблению алкоголя, Трамп немедленно продал свою долю от заведения, и уехал в Кальштадт, через пол-мира, с карманами, полными золота – чтобы повидать родню.На родине, в Германии, Фред Трамп повидал мать, женился на соседской девушке, моложе его на одиннадцать лет, и узнал, что местные власти лишили его подданства Германской империи, в результате ликвидации Баварского королевства.Семейство Трампов окончательно уехало в Нью-Йорк, где Фред с молодой женой начали выгодно торговать недвижимостью, и вскоре у них появился сын Фред второй — будущий отец президента. Кроме того, Трамп открыл собственную парикмахерскую – которая, впрочем, со временем трансформировалась в типичный отель с салуном.Биография Фрица Трумпа-первого попала под прицел историков уже после того, как его внук стал президентом.Но если противники хотели использовать ее факты против Дональда, это была большая ошибка. Скорее напротив – такие истории показывают прямого предка бывшего президента как настоящего американца старой закалки, основателя Дикого Запада, способного пройти все в погоне за золотом и удачей.Ну а бордели с торговлей виски имеются в чулане у каждой родовитой семьи потомственных демократов – потому, что они добывали свое богатство ровно тем же, беспринципным и аморальным путем, на котором построена и сама Америка.О том, чем может быть опасно для России избрание Трампа президентом США - в интервью Дмитрия Бавырина: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы.

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сша, америка, нью-йорк, дональд трамп, джон кеннеди, туск дональд, эксклюзив