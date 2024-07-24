Главное за ночь 24 июля
Гауляйтер Харькова Терехов заявил, что был нанесен удар по промышленной зоне одного из районов города.
Украинские военные после провала в Песчаном спешно укрепляют позиции и ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает на допросы командование 125-й бригады украинских вооруженных сил из-за отступления в Харьковской области, заявил бывший командир бригады Артур Горбенко.
Украину нельзя принимать в ЕС до тех пор, пока Варшава и Киев не урегулируют тему Волынской резни, заявил в эфире телеканала Polsat министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Токио опасается, что введенные Россией санкции против 13 граждан Японии могут оказать "психологическое давление" на местные компании, заинтересованные в проектах по восстановлению Украины, заявил телеканалу NHK источник в дипломатических кругах.