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Главное за ночь 24 июля

Главное за ночь 24 июля - 24.07.2024 Украина.ру

Главное за ночь 24 июля

Гауляйтер Харькова Терехов заявил, что был нанесен удар по промышленной зоне одного из районов города. Украина.ру, 24.07.2024

2024-07-24T08:16

2024-07-24T08:16

2024-07-24T08:16

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Гауляйтер Харькова Терехов заявил, что был нанесен удар по промышленной зоне одного из районов города.Украинские военные после провала в Песчаном спешно укрепляют позиции и ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает на допросы командование 125-й бригады украинских вооруженных сил из-за отступления в Харьковской области, заявил бывший командир бригады Артур Горбенко.Украину нельзя принимать в ЕС до тех пор, пока Варшава и Киев не урегулируют тему Волынской резни, заявил в эфире телеканала Polsat министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.Токио опасается, что введенные Россией санкции против 13 граждан Японии могут оказать "психологическое давление" на местные компании, заинтересованные в проектах по восстановлению Украины, заявил телеканалу NHK источник в дипломатических кругах.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, харьков, андрей марочко, ес, купянск