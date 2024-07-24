Главное за ночь 24 июля - 24.07.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 24 июля
Главное за ночь 24 июля - 24.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 24 июля
Гауляйтер Харькова Терехов заявил, что был нанесен удар по промышленной зоне одного из районов города. Украина.ру, 24.07.2024
2024-07-24T08:16
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новости
украина
харьков
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ес
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Гауляйтер Харькова Терехов заявил, что был нанесен удар по промышленной зоне одного из районов города.Украинские военные после провала в Песчаном спешно укрепляют позиции и ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает на допросы командование 125-й бригады украинских вооруженных сил из-за отступления в Харьковской области, заявил бывший командир бригады Артур Горбенко.Украину нельзя принимать в ЕС до тех пор, пока Варшава и Киев не урегулируют тему Волынской резни, заявил в эфире телеканала Polsat министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.Токио опасается, что введенные Россией санкции против 13 граждан Японии могут оказать "психологическое давление" на местные компании, заинтересованные в проектах по восстановлению Украины, заявил телеканалу NHK источник в дипломатических кругах.
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новости, украина, харьков, андрей марочко, ес, купянск
Новости, Украина, Харьков, Андрей Марочко, ЕС, Купянск

Главное за ночь 24 июля

08:16 24.07.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Гауляйтер Харькова Терехов заявил, что был нанесен удар по промышленной зоне одного из районов города.
Украинские военные после провала в Песчаном спешно укрепляют позиции и ставят заграждения в селах под Купянском, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызывает на допросы командование 125-й бригады украинских вооруженных сил из-за отступления в Харьковской области, заявил бывший командир бригады Артур Горбенко.
Украину нельзя принимать в ЕС до тех пор, пока Варшава и Киев не урегулируют тему Волынской резни, заявил в эфире телеканала Polsat министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Токио опасается, что введенные Россией санкции против 13 граждан Японии могут оказать "психологическое давление" на местные компании, заинтересованные в проектах по восстановлению Украины, заявил телеканалу NHK источник в дипломатических кругах.
 
НовостиУкраинаХарьковАндрей МарочкоЕСКупянск
 
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