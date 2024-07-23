https://ukraina.ru/20240723/1056420482.html

Вопрос не в прекращении огня: как остановить конфликт на Украине и что будет дальше - Ищенко

Вопрос не в прекращении огня: как остановить конфликт на Украине и что будет дальше - Ищенко - 23.07.2024 Украина.ру

Вопрос не в прекращении огня: как остановить конфликт на Украине и что будет дальше - Ищенко

Индия, Китай, африканские страны, США – все они по-своему видят урегулирование ситуации на Украине

2024-07-23T11:57

2024-07-23T11:57

2024-07-23T11:57

украина

китай

россия

ростислав ищенко

видео

виктор орбан

венгрия

моди нарендра

эрдоган

война

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Можно ли сейчас добиться сближения сторон конфликта и как закончится противостояние России и Запада? Об этом и не только политолог Ростислав Ищенко рассказал в своём влоге на Украина.ру

украина

китай

россия

венгрия

тайвань

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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