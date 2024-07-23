https://ukraina.ru/20240723/1056420482.html
Вопрос не в прекращении огня: как остановить конфликт на Украине и что будет дальше - Ищенко
Вопрос не в прекращении огня: как остановить конфликт на Украине и что будет дальше - Ищенко - 23.07.2024 Украина.ру
Вопрос не в прекращении огня: как остановить конфликт на Украине и что будет дальше - Ищенко
Индия, Китай, африканские страны, США – все они по-своему видят урегулирование ситуации на Украине
2024-07-23T11:57
2024-07-23T11:57
2024-07-23T11:57
украина
китай
россия
ростислав ищенко
видео
виктор орбан
венгрия
моди нарендра
эрдоган
война
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Можно ли сейчас добиться сближения сторон конфликта и как закончится противостояние России и Запада? Об этом и не только политолог Ростислав Ищенко рассказал в своём влоге на Украина.ру
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китай
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тайвань
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, китай, россия, ростислав ищенко, видео, виктор орбан, венгрия, моди нарендра, эрдоган, война, сво, тайвань, президент, видео
Украина, Китай, Россия, Ростислав Ищенко, Видео, Виктор Орбан, Венгрия, Моди Нарендра, Эрдоган, война, СВО, Тайвань, президент
Вопрос не в прекращении огня: как остановить конфликт на Украине и что будет дальше - Ищенко
Индия, Китай, африканские страны, США – все они по-своему видят урегулирование ситуации на Украине
Можно ли сейчас добиться сближения сторон конфликта и как закончится противостояние России и Запада? Об этом и не только политолог Ростислав Ищенко рассказал в своём влоге на Украина.ру