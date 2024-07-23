https://ukraina.ru/20240723/1056415751.html

Главное за ночь 23 июля

Главное за ночь 23 июля - 23.07.2024 Украина.ру

Главное за ночь 23 июля

Президент Путин обновил состав Госсовета, включив в него временно исполняющих обязанности руководителей девяти регионов России. Президент также поручил создать... Украина.ру, 23.07.2024

2024-07-23T08:07

2024-07-23T08:07

2024-07-23T08:07

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Президент Путин обновил состав Госсовета, включив в него временно исполняющих обязанности руководителей девяти регионов России. Президент также поручил создать 21 комиссию Госсовета по вопросам социально-экономического развития страны.В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что системы противовоздушной обороны сбили за ночь 25 украинских беспилотников, из которых 21 - над Крымом и в акватории Черного моря.В городе Шостка, расположенном в Сумской области на севере Украины, после взрывов была повреждена критическая инфраструктура, сообщили в военной администрации региона.Отправка в тыл вместо фронта в украинском Николаеве теперь стоит $15 тысяч - дороже, чем 3-комнатная квартира в этом же областном центре.Российские военные определяют за "минуту-две" местоположение высших офицеров ВСУ при использовании ими системы спутниковой связи "Иридиум".

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новости, россия, крым, владимир путин, вооруженные силы украины