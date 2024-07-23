Главное за ночь 23 июля - 23.07.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 23 июля
Главное за ночь 23 июля - 23.07.2024 Украина.ру
Главное за ночь 23 июля
Президент Путин обновил состав Госсовета, включив в него временно исполняющих обязанности руководителей девяти регионов России. Президент также поручил создать... Украина.ру, 23.07.2024
2024-07-23T08:07
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новости
россия
крым
владимир путин
вооруженные силы украины
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Президент Путин обновил состав Госсовета, включив в него временно исполняющих обязанности руководителей девяти регионов России. Президент также поручил создать 21 комиссию Госсовета по вопросам социально-экономического развития страны.В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что системы противовоздушной обороны сбили за ночь 25 украинских беспилотников, из которых 21 - над Крымом и в акватории Черного моря.В городе Шостка, расположенном в Сумской области на севере Украины, после взрывов была повреждена критическая инфраструктура, сообщили в военной администрации региона.Отправка в тыл вместо фронта в украинском Николаеве теперь стоит $15 тысяч - дороже, чем 3-комнатная квартира в этом же областном центре.Российские военные определяют за "минуту-две" местоположение высших офицеров ВСУ при использовании ими системы спутниковой связи "Иридиум".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, крым, владимир путин, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Крым, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 23 июля

08:07 23.07.2024
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Путин обновил состав Госсовета, включив в него временно исполняющих обязанности руководителей девяти регионов России. Президент также поручил создать 21 комиссию Госсовета по вопросам социально-экономического развития страны.

В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что системы противовоздушной обороны сбили за ночь 25 украинских беспилотников, из которых 21 - над Крымом и в акватории Черного моря.
В городе Шостка, расположенном в Сумской области на севере Украины, после взрывов была повреждена критическая инфраструктура, сообщили в военной администрации региона.
Отправка в тыл вместо фронта в украинском Николаеве теперь стоит $15 тысяч - дороже, чем 3-комнатная квартира в этом же областном центре.
Российские военные определяют за "минуту-две" местоположение высших офицеров ВСУ при использовании ими системы спутниковой связи "Иридиум".
 
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Заголовок открываемого материала
08:07Главное за ночь 23 июля
06:40Дмитрий Бавырин: США при Трампе дадут Украине такую мину, которая для России будет опаснее ядерной бомбы
06:30Кто вы, мадам вице-президент? Или Почему выбрали Харрис. Мнения экспертов
06:18Александр Перенджиев: Россия и США вступили в схватку за коридоры, а при Трампе начнутся бои за Одессу
06:10"Они явно истощены": эксперт раскрыл, почему для обрушения ВСУ в Угледаре нужно забраться на терриконы
06:00"Украина перебрасывает свежие силы": эксперт рассказал, что ВС РФ дошли до укрепрайона в Новгородском
05:50Позитивное влияние гастарбайтеров: Ищенко о том, почему украинцев не депортируют из Европы
05:40"Баланс на будущее": Ищенко объяснил, зачем США нужны Зеленский и Порошенко
05:35"По ночам летали с мигалками": командир отряда объяснил, зачем ВСУ запускают "Бабу-ягу" с цветомузыкой
05:30Деньги приняли решение за Байдена. Юрист-международник о ближайшей пенсии нынешнего президента США
05:20Мы подловили ВСУ на ротации: эксперт о том, как армия РФ пошла во фронтовое наступление в Дзержинске
05:10Полтора часа в роли президента и пожертвования от Трампа: интересные факты из биографии Камалы Харрис
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05:00Все F-16 будут сбиты: командир БАРС-11 о том, почему самолеты НАТО будут гореть также, как "Леопарды"
04:50"В каждом селе по две": Ищенко о том, почему США с радостью допустят российские базы на Украине
04:45Угольный раскрыл, почему "Северу" нужно больше сил, чтобы разорвать украинский фронт в Сумах и Волчанске
04:40Байден переиграл своего соперника. Юрист-международник раскрыл карты на планы Трампа
04:38Хроника энергетической войны: деструктивный Киев, конфликтный Берлин и неясные перспективы Лондона
04:30"Такой психотип": Ищенко о том, почему многие украинцы обвиняют во всем Россию
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