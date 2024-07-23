Главное за ночь 23 июля
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент Путин обновил состав Госсовета, включив в него временно исполняющих обязанности руководителей девяти регионов России. Президент также поручил создать 21 комиссию Госсовета по вопросам социально-экономического развития страны.
В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что системы противовоздушной обороны сбили за ночь 25 украинских беспилотников, из которых 21 - над Крымом и в акватории Черного моря.
В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что системы противовоздушной обороны сбили за ночь 25 украинских беспилотников, из которых 21 - над Крымом и в акватории Черного моря.
В городе Шостка, расположенном в Сумской области на севере Украины, после взрывов была повреждена критическая инфраструктура, сообщили в военной администрации региона.
Отправка в тыл вместо фронта в украинском Николаеве теперь стоит $15 тысяч - дороже, чем 3-комнатная квартира в этом же областном центре.
Российские военные определяют за "минуту-две" местоположение высших офицеров ВСУ при использовании ими системы спутниковой связи "Иридиум".