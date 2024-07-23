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Костяк - кубанские казаки: командир отряда БАРС-11 рассказал, как воюют в СВО настоящие сыны Отечества

Костяк - кубанские казаки: командир отряда БАРС-11 рассказал, как воюют в СВО настоящие сыны Отечества - 23.07.2024 Украина.ру

Костяк - кубанские казаки: командир отряда БАРС-11 рассказал, как воюют в СВО настоящие сыны Отечества

Мы стали на голову выше как специалисты, в том числе благодаря Кубанскому казачьему войску, которое на постоянной основе нас поддерживает. Костяк нашего отряда составляют кубанские казаки, но есть и ребята из других регионов — донские и терские казаки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха

2024-07-23T03:45

2024-07-23T03:45

2024-07-23T03:45

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Наши операторы БПЛА обучены, квалифицированы, прошли спецкурсы и непосредственно выполняют боевую работу. Все, что касается разведки и корректировки огня, у них точно "на пять с плюсом", рассказал военный.Мы стали на голову выше как специалисты, в том числе благодаря Кубанскому казачьему войску, которое на постоянной основе нас поддерживает. По этой линии отряду очень помогает казачий генерал Александр Иванович Власов, отметил командир.У нашего отряда — смешанный состав. Костяк составляют кубанские казаки, а так есть ребята и из других регионов — и донские, и терские казаки, принявшие присягу на верность казачеству, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше читайте на сайте Украина.руО том, какие последствия будут у неудачного покушения на Трампа - в интервью Ростислава Ищенко: Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского на сайте Украина.ру

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новости, россия, сво, казаки, бойцы, отряды, вс рф, присяга, бпла, беспилотники