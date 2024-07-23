Костяк - кубанские казаки: командир отряда БАРС-11 рассказал, как воюют в СВО настоящие сыны Отечества - 23.07.2024 Украина.ру
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Костяк - кубанские казаки: командир отряда БАРС-11 рассказал, как воюют в СВО настоящие сыны Отечества
Костяк - кубанские казаки: командир отряда БАРС-11 рассказал, как воюют в СВО настоящие сыны Отечества - 23.07.2024 Украина.ру
Костяк - кубанские казаки: командир отряда БАРС-11 рассказал, как воюют в СВО настоящие сыны Отечества
Мы стали на голову выше как специалисты, в том числе благодаря Кубанскому казачьему войску, которое на постоянной основе нас поддерживает. Костяк нашего отряда составляют кубанские казаки, но есть и ребята из других регионов — донские и терские казаки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха
2024-07-23T03:45
2024-07-23T03:45
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Наши операторы БПЛА обучены, квалифицированы, прошли спецкурсы и непосредственно выполняют боевую работу. Все, что касается разведки и корректировки огня, у них точно "на пять с плюсом", рассказал военный.Мы стали на голову выше как специалисты, в том числе благодаря Кубанскому казачьему войску, которое на постоянной основе нас поддерживает. По этой линии отряду очень помогает казачий генерал Александр Иванович Власов, отметил командир.У нашего отряда — смешанный состав. Костяк составляют кубанские казаки, а так есть ребята и из других регионов — и донские, и терские казаки, принявшие присягу на верность казачеству, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше читайте на сайте Украина.руО том, какие последствия будут у неудачного покушения на Трампа - в интервью Ростислава Ищенко: Если США позволят России иметь военные базы на Украине, то вырастят нового Зеленского на сайте Украина.ру
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новости, россия, сво, казаки, бойцы, отряды, вс рф, присяга, бпла, беспилотники
Новости, Россия, СВО, казаки, бойцы, отряды, ВС РФ, присяга, БПЛА, беспилотники

Костяк - кубанские казаки: командир отряда БАРС-11 рассказал, как воюют в СВО настоящие сыны Отечества

03:45 23.07.2024
 
© Александр ЧаленкоБАРС-11
БАРС-11
© Александр Чаленко
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Мы стали на голову выше как специалисты, в том числе благодаря Кубанскому казачьему войску, которое на постоянной основе нас поддерживает. Костяк нашего отряда составляют кубанские казаки, но есть и ребята из других регионов — донские и терские казаки. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир БАРС-11 "Кубань" с позывным Ямаха
Наши операторы БПЛА обучены, квалифицированы, прошли спецкурсы и непосредственно выполняют боевую работу. Все, что касается разведки и корректировки огня, у них точно "на пять с плюсом", рассказал военный.
Мы стали на голову выше как специалисты, в том числе благодаря Кубанскому казачьему войску, которое на постоянной основе нас поддерживает. По этой линии отряду очень помогает казачий генерал Александр Иванович Власов, отметил командир.
"Он нас курирует, всегда звонит командирам отрядов, спрашивает, что надо уточняет. Такого нет, чтобы Александр Иванович в чем-то отказал. Он действительно очень серьезно помогает. Весь его коллектив — настоящие сыны Отечества, настоящие казаки, с которых стоит брать пример", - подчеркнул Ямаха.
У нашего отряда — смешанный состав. Костяк составляют кубанские казаки, а так есть ребята и из других регионов — и донские, и терские казаки, принявшие присягу на верность казачеству, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью командира отряда БАРС-11 "Кубань": С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше читайте на сайте Украина.ру
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