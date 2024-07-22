Сын Трампа высмеял Зеленского после отказа Байдена: "Мне страшно, деньги будут?" - 22.07.2024 Украина.ру
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Сын Трампа высмеял Зеленского после отказа Байдена: "Мне страшно, деньги будут?"
Сын Трампа высмеял Зеленского после отказа Байдена: "Мне страшно, деньги будут?" - 22.07.2024 Украина.ру
Сын Трампа высмеял Зеленского после отказа Байдена: "Мне страшно, деньги будут?"
Сын кандидата в президенты США Дональда Трампа в соцсети Х высмеял Владимира Зеленского после решения Джо Байдена выйти из президентской гонки
2024-07-22T12:05
2024-07-22T12:05
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Трамп-младший прикрепил к посту снимок якобы экрана телефона Байдена, на котором видно больше полсотни пропущенных вызовов от Зеленского и прифотошопленные сообщения."Деньги для меня все равно будут, да?", "Мне страшно", "Пожалуйста, ответь!", - якобы пишет Байдену Зеленский.Также Дональд Трамп-младший призвал голосовать за своего отца.В минувшее воскресенье действующий президент США Джо Байден заявил, что решил отказаться от участия в президентской гонке. Взамен он предложил кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.Глава крымского парламента Владимир Константинов 22 июля в своем телеграм-канале предположил, что после этого Байден уйдет в очередной отпуск, а его партии грозит раскол.Зеленский регулярно выпрашивает деньги у Запада. В прошлом году американский предприниматель Илон Маск высмеял его за это, опубликовав мем. На картинке был изображен мужчина, которому прифотошопили лицо Зеленского. Он якобы сидит с напряженным выражением лица."Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов", — гласит подпись.Подробнее об уходе Байдена - в материале Виктории Титовой Байден уже почти не президент. Но всё самое интересное в этой ситуации еще впереди на сайте Украина.ру.
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новости, сша, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, запад
Новости, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Запад

Сын Трампа высмеял Зеленского после отказа Байдена: "Мне страшно, деньги будут?"

12:05 22.07.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Сын кандидата в президенты США Дональда Трампа в соцсети Х высмеял Владимира Зеленского после решения Джо Байдена выйти из президентской гонки
Трамп-младший прикрепил к посту снимок якобы экрана телефона Байдена, на котором видно больше полсотни пропущенных вызовов от Зеленского и прифотошопленные сообщения.
"Деньги для меня все равно будут, да?", "Мне страшно", "Пожалуйста, ответь!", - якобы пишет Байдену Зеленский.
Также Дональд Трамп-младший призвал голосовать за своего отца.
"Голосуйте за Трампа! Еще четыре года исправят экономику и положат конец войнам. Стойте за свободу, а не за олигархию", - указал он.
В минувшее воскресенье действующий президент США Джо Байден заявил, что решил отказаться от участия в президентской гонке. Взамен он предложил кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.
Глава крымского парламента Владимир Константинов 22 июля в своем телеграм-канале предположил, что после этого Байден уйдет в очередной отпуск, а его партии грозит раскол.
Зеленский регулярно выпрашивает деньги у Запада. В прошлом году американский предприниматель Илон Маск высмеял его за это, опубликовав мем. На картинке был изображен мужчина, которому прифотошопили лицо Зеленского. Он якобы сидит с напряженным выражением лица.
"Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов", — гласит подпись.
Подробнее об уходе Байдена - в материале Виктории Титовой Байден уже почти не президент. Но всё самое интересное в этой ситуации еще впереди на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАДжо БайденДональд ТрампВладимир ЗеленскийЗапад
 
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