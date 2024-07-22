Прозоров рассказал, почему украинцы живут "в радужном пузыре" и верят в ложь про ракету в "Охматдете"
© Григорий Василенко / Перейти в фотобанкРабота отделения выхаживания недоношенных детей и патологии новорожденных УДСБ ОХМАТДЕТ
© Григорий Василенко
Украинские пропагандисты достигли небывалых высот в одурманивании собственного населения. Они продолжают твердить про "руссскую ракету" и "Охматдет", потому что ложь, сказанная постоянно, превращается в правду. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров
Несмотря на видео, где четко видно, какая это была ракета и откуда она прилетала, жители Украины до сих пор верят, что это якобы Россия "ударила" по больнице "Охматдет". Они до сих пор живут "в радужном пузыре своей пропаганды", рассказал бывший сотрудник спецслужб.
Если в России читают даже украинские источники, чтобы более адекватно оценить реальность и понять замыслы противника, большинство людей на Украине не хотят читать что-то другое, потому что тогда их иллюзорный мир будет разрушен, отметил он.
Украинские пропагандисты достигли небывалых высот в одурманивании собственного населения. Они будут долбить им в мозг: "Это была русская ракета", подчеркнул Прозоров.
"Ребята, да не русская это была ракета. Она совсем другого размера и крылья у нее другие. Тем не менее, Украина продолжит это долбить, потому что ложь, сказанная постоянно, превращается в правду", - указал эксперт.
Тем не менее, вражеская пропаганда уже начинает давать сбой. В последних социологических опросах на Украине уже нет победных реляций по поводу того, чтобы "дойти до Урала". Там уже выступают за мирные переговоры, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Василия Прозорова: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу читайте на сайте Украина.ру
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