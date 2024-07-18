https://ukraina.ru/20240718/1056338902.html

Владимир Мамонтов: Армия Польши спасает Подляшье у границы с Белоруссией. В этом есть нечто "подлячье"

Владимир Мамонтов: Армия Польши спасает Подляшье у границы с Белоруссией. В этом есть нечто "подлячье" - 18.07.2024 Украина.ру

Владимир Мамонтов: Армия Польши спасает Подляшье у границы с Белоруссией. В этом есть нечто "подлячье"

В Европе элиты помешались на мнимой агрессии России и Белоруссии. Однако народ не обманешь, он обязательно "отблагодарит". Именно поэтому польские "защитники" вместо цветов увидели ягодицы своих соотечественниц.

2024-07-18T20:31

2024-07-18T20:31

2024-07-18T20:38

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александр лукашенко

польша

россия

белоруссия

война

войска

граница

оппозиция

нато

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.В Польше 17 июля в Министерстве обороны состоялась пресс-конференция, на которой объявили о переброске на границу с Белоруссией 17 тысяч военных якобы на борьбу с нелегальной миграцией.— Владимир Константинович, какие это может иметь последствия для польско-белорусских отношений и усилит ли напряжение между странами?— Ситуация и правда накаленная. Поляки объясняют переброску группировки на рубеж с Белоруссией тем, что необходимо укрепить границу, потому что мигранты ее перебегают и так далее. В известном смысле проблема с нелегальной миграцией действительно существует.Но, когда вы заявляете о переброске 17 тысяч военных к границе соседнего государства, с которым у вас сейчас не самые выдающиеся, не самые мирные отношения — вы должны понимать, что воспринято это будет как акт агрессии. И не что иное. Я смотрю, поляки уже чуть-чуть "отъехали", и теперь говорят о переброске на польско-белорусскую границу около 8 тысяч военных. Остальные 9 тысяч человек, по их словам, буду на других местах дислокации стоять — на случай "вдруг что". Они, видимо, думают, Белоруссия войной на них пойдет?В Европе, похоже, все с ума сошли. Особенно — если судить по коллективному камланию, которое происходило во время саммита НАТО, по речам Столтенберга и остальных членов альянса. Они помешались на вымышленной агрессии России и Белоруссии против Европы.Недавно был интересный пример того, как можно при желании накалить ситуацию или, наоборот, разрядить ее. И как раз это демонстрирует подлинные желания государств и их лидеров (или тех, кто стоит за ними, как в случае с Украиной).В Минске в начале июля прошел военный парад в честь Дня Независимости, на котором традиционно прошли БелаАЗы, трактора и экскаваторы. Также в мероприятии приняли участие контингенты из России, в том числе пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи". Своих представителей прислали другие государства, в том числе приехали военнослужащие из Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.В Белоруссии парад обычно с мирным акцентом. Но на украинской стороне вместо того, чтобы спокойно отнестись к празднику, быстро подтянули свои силы на границу с Белоруссией. Дело сразу запахло приграничным конфликтом. Но Александр Лукашенко, сохраняя здравомыслие, предпринял ряд дипломатических шагов.— Речь идет о том, что украинцы отвели свои вооруженные силы и контингенты, которые ранее перебросили к белорусской границе? А затем и Александр Лукашенко приказал убрать оттуда белорусские войска?[В начале июля Александр Лукашенко сообщил о приведении в состояние высокой боевой готовности некоторых видов войск из-за активизации на границе украинской армии. По его словам, на усиленную охрану госграницы перевели пограничников, развернуты силы специальных операций. Также были выведены на позиции ракетные системы "Полонез" и "Искандер".]— Это запутанная и сложная история, о чем говорит в том числе и реакция России на действия Лукашенко — когда он отвел контингенты от границы с Украиной. Пришлось лидеру Белоруссии и тут включать дипломатию и объяснять Москве: Минск с вами, все нормально, давайте сейчас этот запутанный узелок развяжем, но следующий путать не будем. Нас туда итак постоянно подталкивают — к обострению и эскалации.Мы [Россия], конечно, в сложной драматической ситуации находимся сейчас, но должны быть на стороне тех, кто последнее здравомыслие собрал и дипломатию включает там, где можно. Когда белорусы отводили часть своих военных, они хотели, чтобы это правильно оценили и на Украине, и в Польше, и в том числе — в России.— В минувшие выходные (13–14 июля) в польской деревне Вычулки в Подляшском воеводстве, вблизи границы с Белоруссией, произошла перепалка и потасовка между местной польской молодежью и расквартированными на границе польскими солдатами. Одна девушка даже показала ягодицы военным в знак презрения. Что происходит в польском обществе? Это просто баловство или протест народа против напряжения с Белоруссией?— Конечно, протест. Если мы возьмем подлинные интересы людей, в том числе поляков и белорусов, то увидим, что им все эти военные передвижения ни к чему.Анекдотичная ситуация, о которой вы упомянули, в связи с этим и случилась. Польша разместила войска, чтобы якобы спасти Подляшье. Кстати, у меня это слово ассоциируется с другим — что-то в этом есть "подлячье", то есть подлое.А местный народ, вместо того, чтобы отблагодарить этих "освободителей-спасителей" цветами, показывал им, возможно и красивые, но не очень пристойные части тела. И ведь это, заметьте, не белорусские девушки сделали, а сами польки. Матом ругались не белорусские хлопцы, а польские мужики. По сути, польский народ говорит им: зачем вы здесь нужны?При этом, смотрите, как интересно. Ведь Белоруссия не закрыла границу с Польшей и не запрещает соседям (власти которых с ума сошли) приезжать и гостить в стране. Поляки отдыхают в Белоруссии, обращаются к недорогим и хорошим белорусским врачам, покупают по доступным ценам белорусскую продукцию.Ранее даже ездили из Польши в Белоруссию и заправлялись дешевым бензином. И так далее. Белоруссия красивая страна, и народ тут простой. Также белорусы относились и к украинцам. Наше историческое прошлое таково, что это близкие народы, сильно взаимно проникшие, но иногда с очень печальными и трагическими страницами истории. Это можно подать под углом войны и завоевания — это один разговор. А можно подать под углом многовекторности (здесь я не говорю о многовекторности, за которой скрывается лукавство и попытка колонизации), в которой ничего плохого нет.В Витебске на днях (с 9 по 15 июля) прошел фестиваль "Славянский базар". Союзное государство провело гала-концерт, где пели белорусские и русские песни. А потом вышла Таисия Повали и вместе с Кубанским казачий хором под аплодисменты зрителей спела украинскую песню.Как сказал госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, мы держим дверь открытой. А это значит, что у нас она правильная. Это очень важный момент.["…Витебск и Краснодар пели на украинском языке. Это ведь очень важно, что не закрывается дверь перед творчеством наших украинских братьев", — сказал Мезенцев на круглом столе "Союзное государство Беларуси и России: 25 лет упрочения культурных и духовных традиций", проходящем в рамках Дней Союзного государства на "Славянском базаре".]Возвращаясь к полякам — там все точно так же. Не хотят люди никакой войны. Польские девчонки, когда демонстрируют воякам свои части тела, предчувствуют, что их ребят заберут в армию. Ведь все прекрасно видят, как украинцев отлавливают и загоняют на малопопулярную войну с Россией. Зачем такое полякам? Да и сами украинцы начали задаваться подобным вопросом — зачем им это?.Но, конечно же, внутри этой всей истории [с провокациями против Белоруссии и России] есть польские чиновники, которые рассуждают о том, что, дескать, война неизбежна, а у нас двубортные и однобортные костюмы не пошиты. Если так мыслить, то можно и до реальной войны доиграться.— В начале июля Александр Лукашенко заявил об освобождении оппозиционеров. Не воспримут ли это за слабость его недруги внутри страны и на Западе?— Мудрый руководитель понимает, что наша жизнь состоит не только из политиканства, но есть и нравственные человеческие принципы.Если кто-то решил, что Александр Лукашенко такими действиями пытается перед кем-то показать себя, что это история свидетельствует о некоторой смене его курса, о чем радостно начали кричать отдельные личности — ничего подобного. Но внутри этой истории есть и реализм. Как польские девушки не желают терять своих парней на войне с соседями, так и среди оппозиционеров есть несчастные и умирающие люди, к которым вполне нормально проявить гуманность. С другой стороны, от этих людей вряд ли можно ожидать адекватной реакции…Резюмирую. Не надо обольщаться, что Александр Григорьевич будет расшаркиваться перед теми или иными политическими силами, которые его хотели "спихнуть" и закопать во время неудавшейся революции 2020-го года. Этого не будет никогда и ни при каких обстоятельствах. Но при этом человека в себе сохранять важно. Что и делает Лукашенко.О том, что замышляет Польша на границе с Белоруссией, в материале Польская армейская операция на границе с Белоруссией: пиар с далеко идущими последствиями

https://ukraina.ru/20210208/1030489315.html

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Анна Черкасова

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