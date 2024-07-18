Владимир Мамонтов: Армия Польши спасает Подляшье у границы с Белоруссией. В этом есть нечто "подлячье" - 18.07.2024 Украина.ру
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Владимир Мамонтов: Армия Польши спасает Подляшье у границы с Белоруссией. В этом есть нечто "подлячье"
Владимир Мамонтов: Армия Польши спасает Подляшье у границы с Белоруссией. В этом есть нечто "подлячье" - 18.07.2024 Украина.ру
Владимир Мамонтов: Армия Польши спасает Подляшье у границы с Белоруссией. В этом есть нечто "подлячье"
В Европе элиты помешались на мнимой агрессии России и Белоруссии. Однако народ не обманешь, он обязательно "отблагодарит". Именно поэтому польские "защитники" вместо цветов увидели ягодицы своих соотечественниц.
2024-07-18T20:31
2024-07-18T20:38
интервью
александр лукашенко
польша
россия
белоруссия
война
войска
граница
оппозиция
нато
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.В Польше 17 июля в Министерстве обороны состоялась пресс-конференция, на которой объявили о переброске на границу с Белоруссией 17 тысяч военных якобы на борьбу с нелегальной миграцией.— Владимир Константинович, какие это может иметь последствия для польско-белорусских отношений и усилит ли напряжение между странами?— Ситуация и правда накаленная. Поляки объясняют переброску группировки на рубеж с Белоруссией тем, что необходимо укрепить границу, потому что мигранты ее перебегают и так далее. В известном смысле проблема с нелегальной миграцией действительно существует.Но, когда вы заявляете о переброске 17 тысяч военных к границе соседнего государства, с которым у вас сейчас не самые выдающиеся, не самые мирные отношения — вы должны понимать, что воспринято это будет как акт агрессии. И не что иное. Я смотрю, поляки уже чуть-чуть "отъехали", и теперь говорят о переброске на польско-белорусскую границу около 8 тысяч военных. Остальные 9 тысяч человек, по их словам, буду на других местах дислокации стоять — на случай "вдруг что". Они, видимо, думают, Белоруссия войной на них пойдет?В Европе, похоже, все с ума сошли. Особенно — если судить по коллективному камланию, которое происходило во время саммита НАТО, по речам Столтенберга и остальных членов альянса. Они помешались на вымышленной агрессии России и Белоруссии против Европы.Недавно был интересный пример того, как можно при желании накалить ситуацию или, наоборот, разрядить ее. И как раз это демонстрирует подлинные желания государств и их лидеров (или тех, кто стоит за ними, как в случае с Украиной).В Минске в начале июля прошел военный парад в честь Дня Независимости, на котором традиционно прошли БелаАЗы, трактора и экскаваторы. Также в мероприятии приняли участие контингенты из России, в том числе пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи". Своих представителей прислали другие государства, в том числе приехали военнослужащие из Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.В Белоруссии парад обычно с мирным акцентом. Но на украинской стороне вместо того, чтобы спокойно отнестись к празднику, быстро подтянули свои силы на границу с Белоруссией. Дело сразу запахло приграничным конфликтом. Но Александр Лукашенко, сохраняя здравомыслие, предпринял ряд дипломатических шагов.— Речь идет о том, что украинцы отвели свои вооруженные силы и контингенты, которые ранее перебросили к белорусской границе? А затем и Александр Лукашенко приказал убрать оттуда белорусские войска?[В начале июля Александр Лукашенко сообщил о приведении в состояние высокой боевой готовности некоторых видов войск из-за активизации на границе украинской армии. По его словам, на усиленную охрану госграницы перевели пограничников, развернуты силы специальных операций. Также были выведены на позиции ракетные системы "Полонез" и "Искандер".]— Это запутанная и сложная история, о чем говорит в том числе и реакция России на действия Лукашенко — когда он отвел контингенты от границы с Украиной. Пришлось лидеру Белоруссии и тут включать дипломатию и объяснять Москве: Минск с вами, все нормально, давайте сейчас этот запутанный узелок развяжем, но следующий путать не будем. Нас туда итак постоянно подталкивают — к обострению и эскалации.Мы [Россия], конечно, в сложной драматической ситуации находимся сейчас, но должны быть на стороне тех, кто последнее здравомыслие собрал и дипломатию включает там, где можно. Когда белорусы отводили часть своих военных, они хотели, чтобы это правильно оценили и на Украине, и в Польше, и в том числе — в России.— В минувшие выходные (13–14 июля) в польской деревне Вычулки в Подляшском воеводстве, вблизи границы с Белоруссией, произошла перепалка и потасовка между местной польской молодежью и расквартированными на границе польскими солдатами. Одна девушка даже показала ягодицы военным в знак презрения. Что происходит в польском обществе? Это просто баловство или протест народа против напряжения с Белоруссией?— Конечно, протест. Если мы возьмем подлинные интересы людей, в том числе поляков и белорусов, то увидим, что им все эти военные передвижения ни к чему.Анекдотичная ситуация, о которой вы упомянули, в связи с этим и случилась. Польша разместила войска, чтобы якобы спасти Подляшье. Кстати, у меня это слово ассоциируется с другим — что-то в этом есть "подлячье", то есть подлое.А местный народ, вместо того, чтобы отблагодарить этих "освободителей-спасителей" цветами, показывал им, возможно и красивые, но не очень пристойные части тела. И ведь это, заметьте, не белорусские девушки сделали, а сами польки. Матом ругались не белорусские хлопцы, а польские мужики. По сути, польский народ говорит им: зачем вы здесь нужны?При этом, смотрите, как интересно. Ведь Белоруссия не закрыла границу с Польшей и не запрещает соседям (власти которых с ума сошли) приезжать и гостить в стране. Поляки отдыхают в Белоруссии, обращаются к недорогим и хорошим белорусским врачам, покупают по доступным ценам белорусскую продукцию.Ранее даже ездили из Польши в Белоруссию и заправлялись дешевым бензином. И так далее. Белоруссия красивая страна, и народ тут простой. Также белорусы относились и к украинцам. Наше историческое прошлое таково, что это близкие народы, сильно взаимно проникшие, но иногда с очень печальными и трагическими страницами истории. Это можно подать под углом войны и завоевания — это один разговор. А можно подать под углом многовекторности (здесь я не говорю о многовекторности, за которой скрывается лукавство и попытка колонизации), в которой ничего плохого нет.В Витебске на днях (с 9 по 15 июля) прошел фестиваль "Славянский базар". Союзное государство провело гала-концерт, где пели белорусские и русские песни. А потом вышла Таисия Повали и вместе с Кубанским казачий хором под аплодисменты зрителей спела украинскую песню.Как сказал госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, мы держим дверь открытой. А это значит, что у нас она правильная. Это очень важный момент.["…Витебск и Краснодар пели на украинском языке. Это ведь очень важно, что не закрывается дверь перед творчеством наших украинских братьев", — сказал Мезенцев на круглом столе "Союзное государство Беларуси и России: 25 лет упрочения культурных и духовных традиций", проходящем в рамках Дней Союзного государства на "Славянском базаре".]Возвращаясь к полякам — там все точно так же. Не хотят люди никакой войны. Польские девчонки, когда демонстрируют воякам свои части тела, предчувствуют, что их ребят заберут в армию. Ведь все прекрасно видят, как украинцев отлавливают и загоняют на малопопулярную войну с Россией. Зачем такое полякам? Да и сами украинцы начали задаваться подобным вопросом — зачем им это?.Но, конечно же, внутри этой всей истории [с провокациями против Белоруссии и России] есть польские чиновники, которые рассуждают о том, что, дескать, война неизбежна, а у нас двубортные и однобортные костюмы не пошиты. Если так мыслить, то можно и до реальной войны доиграться.— В начале июля Александр Лукашенко заявил об освобождении оппозиционеров. Не воспримут ли это за слабость его недруги внутри страны и на Западе?— Мудрый руководитель понимает, что наша жизнь состоит не только из политиканства, но есть и нравственные человеческие принципы.Если кто-то решил, что Александр Лукашенко такими действиями пытается перед кем-то показать себя, что это история свидетельствует о некоторой смене его курса, о чем радостно начали кричать отдельные личности — ничего подобного. Но внутри этой истории есть и реализм. Как польские девушки не желают терять своих парней на войне с соседями, так и среди оппозиционеров есть несчастные и умирающие люди, к которым вполне нормально проявить гуманность. С другой стороны, от этих людей вряд ли можно ожидать адекватной реакции…Резюмирую. Не надо обольщаться, что Александр Григорьевич будет расшаркиваться перед теми или иными политическими силами, которые его хотели "спихнуть" и закопать во время неудавшейся революции 2020-го года. Этого не будет никогда и ни при каких обстоятельствах. Но при этом человека в себе сохранять важно. Что и делает Лукашенко.О том, что замышляет Польша на границе с Белоруссией, в материале Польская армейская операция на границе с Белоруссией: пиар с далеко идущими последствиями
https://ukraina.ru/20210208/1030489315.html
https://ukraina.ru/20240717/1056311460.html
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интервью, александр лукашенко, польша, россия, белоруссия, война, войска, граница, оппозиция, нато, украина, армия, йенс столтенберг, владимир мамонтов, украина.ру
Интервью, Александр Лукашенко, Польша, Россия, Белоруссия, война, войска, граница, оппозиция, НАТО, Украина, Армия, Йенс Столтенберг, Владимир Мамонтов, Украина.ру

Владимир Мамонтов: Армия Польши спасает Подляшье у границы с Белоруссией. В этом есть нечто "подлячье"

20:31 18.07.2024 (обновлено: 20:38 18.07.2024)
 
© Sputnik / Miroslav Rotari Владимир Мамонтов интервью
Владимир Мамонтов интервью
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В Европе элиты помешались на мнимой агрессии России и Белоруссии. Однако народ не обманешь, он обязательно "отблагодарит". Именно поэтому польские "защитники" вместо цветов увидели ягодицы своих соотечественниц.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор радиостанции "Говорит Москва", сопредседатель российско-белорусского сообщества журналистов и блогеров "Друзья-Сябры" Владимир Мамонтов.
В Польше 17 июля в Министерстве обороны состоялась пресс-конференция, на которой объявили о переброске на границу с Белоруссией 17 тысяч военных якобы на борьбу с нелегальной миграцией.
— Владимир Константинович, какие это может иметь последствия для польско-белорусских отношений и усилит ли напряжение между странами?
— Ситуация и правда накаленная. Поляки объясняют переброску группировки на рубеж с Белоруссией тем, что необходимо укрепить границу, потому что мигранты ее перебегают и так далее. В известном смысле проблема с нелегальной миграцией действительно существует.
Но, когда вы заявляете о переброске 17 тысяч военных к границе соседнего государства, с которым у вас сейчас не самые выдающиеся, не самые мирные отношения — вы должны понимать, что воспринято это будет как акт агрессии. И не что иное.
Я смотрю, поляки уже чуть-чуть "отъехали", и теперь говорят о переброске на польско-белорусскую границу около 8 тысяч военных. Остальные 9 тысяч человек, по их словам, буду на других местах дислокации стоять — на случай "вдруг что". Они, видимо, думают, Белоруссия войной на них пойдет?
В Европе, похоже, все с ума сошли. Особенно — если судить по коллективному камланию, которое происходило во время саммита НАТО, по речам Столтенберга и остальных членов альянса. Они помешались на вымышленной агрессии России и Белоруссии против Европы.
Недавно был интересный пример того, как можно при желании накалить ситуацию или, наоборот, разрядить ее. И как раз это демонстрирует подлинные желания государств и их лидеров (или тех, кто стоит за ними, как в случае с Украиной).
В Минске в начале июля прошел военный парад в честь Дня Независимости, на котором традиционно прошли БелаАЗы, трактора и экскаваторы. Также в мероприятии приняли участие контингенты из России, в том числе пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".
Своих представителей прислали другие государства, в том числе приехали военнослужащие из Китая, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
В Белоруссии парад обычно с мирным акцентом. Но на украинской стороне вместо того, чтобы спокойно отнестись к празднику, быстро подтянули свои силы на границу с Белоруссией. Дело сразу запахло приграничным конфликтом.
Но Александр Лукашенко, сохраняя здравомыслие, предпринял ряд дипломатических шагов.
Видеомост Москва - Киев в агентстве РИА Новости - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
8 февраля 2021, 14:03
Владимир Мамонтов: кто онГенеральный директор радиостанции «Говорит Москва», председатель совета директоров газеты «Комсомольская правда»
— Речь идет о том, что украинцы отвели свои вооруженные силы и контингенты, которые ранее перебросили к белорусской границе? А затем и Александр Лукашенко приказал убрать оттуда белорусские войска?
[В начале июля Александр Лукашенко сообщил о приведении в состояние высокой боевой готовности некоторых видов войск из-за активизации на границе украинской армии. По его словам, на усиленную охрану госграницы перевели пограничников, развернуты силы специальных операций. Также были выведены на позиции ракетные системы "Полонез" и "Искандер".]
— Это запутанная и сложная история, о чем говорит в том числе и реакция России на действия Лукашенко — когда он отвел контингенты от границы с Украиной. Пришлось лидеру Белоруссии и тут включать дипломатию и объяснять Москве: Минск с вами, все нормально, давайте сейчас этот запутанный узелок развяжем, но следующий путать не будем. Нас туда итак постоянно подталкивают — к обострению и эскалации.
Мы [Россия], конечно, в сложной драматической ситуации находимся сейчас, но должны быть на стороне тех, кто последнее здравомыслие собрал и дипломатию включает там, где можно. Когда белорусы отводили часть своих военных, они хотели, чтобы это правильно оценили и на Украине, и в Польше, и в том числе — в России.
В минувшие выходные (13–14 июля) в польской деревне Вычулки в Подляшском воеводстве, вблизи границы с Белоруссией, произошла перепалка и потасовка между местной польской молодежью и расквартированными на границе польскими солдатами. Одна девушка даже показала ягодицы военным в знак презрения. Что происходит в польском обществе? Это просто баловство или протест народа против напряжения с Белоруссией?
— Конечно, протест. Если мы возьмем подлинные интересы людей, в том числе поляков и белорусов, то увидим, что им все эти военные передвижения ни к чему.
Анекдотичная ситуация, о которой вы упомянули, в связи с этим и случилась. Польша разместила войска, чтобы якобы спасти Подляшье. Кстати, у меня это слово ассоциируется с другим — что-то в этом есть "подлячье", то есть подлое.
А местный народ, вместо того, чтобы отблагодарить этих "освободителей-спасителей" цветами, показывал им, возможно и красивые, но не очень пристойные части тела. И ведь это, заметьте, не белорусские девушки сделали, а сами польки. Матом ругались не белорусские хлопцы, а польские мужики. По сути, польский народ говорит им: зачем вы здесь нужны?
При этом, смотрите, как интересно. Ведь Белоруссия не закрыла границу с Польшей и не запрещает соседям (власти которых с ума сошли) приезжать и гостить в стране. Поляки отдыхают в Белоруссии, обращаются к недорогим и хорошим белорусским врачам, покупают по доступным ценам белорусскую продукцию.
Ранее даже ездили из Польши в Белоруссию и заправлялись дешевым бензином. И так далее. Белоруссия красивая страна, и народ тут простой. Также белорусы относились и к украинцам. Наше историческое прошлое таково, что это близкие народы, сильно взаимно проникшие, но иногда с очень печальными и трагическими страницами истории.
Это можно подать под углом войны и завоевания — это один разговор. А можно подать под углом многовекторности (здесь я не говорю о многовекторности, за которой скрывается лукавство и попытка колонизации), в которой ничего плохого нет.
Вчера, 14:37
Минобороны Польши проведет операцию на границе с Белоруссией при участии 17 тыс. солдат В рамках спецоперации "Безопасное Подляшье", начало которой запланировано на 1 августа, Польша привлечет около 17 тысяч военнослужащих. Об этом в среду сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Комыш, передает RMF24
В Витебске на днях (с 9 по 15 июля) прошел фестиваль "Славянский базар". Союзное государство провело гала-концерт, где пели белорусские и русские песни. А потом вышла Таисия Повали и вместе с Кубанским казачий хором под аплодисменты зрителей спела украинскую песню.
Как сказал госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, мы держим дверь открытой. А это значит, что у нас она правильная. Это очень важный момент.
["…Витебск и Краснодар пели на украинском языке. Это ведь очень важно, что не закрывается дверь перед творчеством наших украинских братьев", — сказал Мезенцев на круглом столе "Союзное государство Беларуси и России: 25 лет упрочения культурных и духовных традиций", проходящем в рамках Дней Союзного государства на "Славянском базаре".]
Возвращаясь к полякам — там все точно так же. Не хотят люди никакой войны. Польские девчонки, когда демонстрируют воякам свои части тела, предчувствуют, что их ребят заберут в армию. Ведь все прекрасно видят, как украинцев отлавливают и загоняют на малопопулярную войну с Россией. Зачем такое полякам?
Да и сами украинцы начали задаваться подобным вопросом — зачем им это?.
Но, конечно же, внутри этой всей истории [с провокациями против Белоруссии и России] есть польские чиновники, которые рассуждают о том, что, дескать, война неизбежна, а у нас двубортные и однобортные костюмы не пошиты. Если так мыслить, то можно и до реальной войны доиграться.
— В начале июля Александр Лукашенко заявил об освобождении оппозиционеров. Не воспримут ли это за слабость его недруги внутри страны и на Западе?
— Мудрый руководитель понимает, что наша жизнь состоит не только из политиканства, но есть и нравственные человеческие принципы.
Если кто-то решил, что Александр Лукашенко такими действиями пытается перед кем-то показать себя, что это история свидетельствует о некоторой смене его курса, о чем радостно начали кричать отдельные личности — ничего подобного.
Но внутри этой истории есть и реализм. Как польские девушки не желают терять своих парней на войне с соседями, так и среди оппозиционеров есть несчастные и умирающие люди, к которым вполне нормально проявить гуманность. С другой стороны, от этих людей вряд ли можно ожидать адекватной реакции…
Резюмирую. Не надо обольщаться, что Александр Григорьевич будет расшаркиваться перед теми или иными политическими силами, которые его хотели "спихнуть" и закопать во время неудавшейся революции 2020-го года. Этого не будет никогда и ни при каких обстоятельствах.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
16 июля, 14:34
Работали военные. Лукашенко объяснил, как Белоруссии удалось снять напряжение на границе с УкраинойПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в недавнем снятии эскалации на границе с Украиной всю роль выполнили военные, но "работали дипломатическим языком, передает "Белта"
Но при этом человека в себе сохранять важно. Что и делает Лукашенко.
О том, что замышляет Польша на границе с Белоруссией, в материале Польская армейская операция на границе с Белоруссией: пиар с далеко идущими последствиями
 
ИнтервьюАлександр ЛукашенкоПольшаРоссияБелоруссиявойнавойскаграницаоппозицияНАТОУкраинаАрмияЙенс СтолтенбергВладимир МамонтовУкраина.ру
 
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20:46Бесконечная Урсула. Фон дер Ляйен остается еще на пять лет, повышая риски войны
20:31Владимир Мамонтов: Армия Польши спасает Подляшье у границы с Белоруссией. В этом есть нечто "подлячье"
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18:40Оружие и наёмники из Франции, в США заметили Крынки. Итоги 18 июля на Украине
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