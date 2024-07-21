Байден - всё. Зато он уйдёт из Белого дома сам - 21.07.2024 Украина.ру
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Байден - всё. Зато он уйдёт из Белого дома сам
Байден - всё. Зато он уйдёт из Белого дома сам - 21.07.2024 Украина.ру
Байден - всё. Зато он уйдёт из Белого дома сам
Отказ Джозефа Байдена от участия в избирательной кампании прогнозировался ещё до не слишком удачных дебатов с Трампом. После заявления о том, что он якобы заразился коронавирусом, предположения укрепились, но в американских СМИ началась кампания противоположного содержания. И, тем не менее, Байден сделал соответствующее заявление
2024-07-21T22:44
2024-07-21T22:52
мнения
украина
россия
сша
джо байден
дональд трамп
камала харрис
президентские выборы
reuters
ес
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Собственно, это ещё не конец истории. Действующий президент пообещал остаться на посту до выборов (это ответ кандидату в вице-президенты от Демпартии Джеймсу Вэнсу, призывавшему его отказаться от исполнения полномочий) и ещё объяснить нации причины своего выбора. Зачем это нужно понятно – он, скорее всего, использует эту возможность чтобы поддержать Камалу Харрис.Причина отказа Байдена от продолжения борьбы (кстати – действующий президент США отказывается от возможности переизбрания впервые с 1968 года) тривиальна – состояние здоровья. Поддерживать "самоходного деда" в работоспособном состоянии химическим путём ещё возможно, но это уже не оправдывает себя.Интересно, что, по сообщению Reuters, ещё в ночь на субботу Байден думал продолжать гонку, но днём в воскресенье переменил решение. Бог знает почему.Демократы, скорее всего, пойдут теперь путём работы с женским активном. У них четыре серьёзные кандидатуры:1. Действующая вице-президент Харрис.Ещё перед прошлыми выборами бытовало мнение, что Байдену осталось недолго и Камала займёт его место ещё до 2024 года. Байден, однако, не только дотянул сам, но и технично выпихнул Харрис куда-то на обочину политического процесса. Как она будет выруливать из этих бурьянов – Бог знает. Тем более, что Трамп уже сделал её мишенью своих инвектив.2. Мишель Обама.Считалось, что именно семейство Обам активно работало на уход Байдена. Мишель кандидат вполне реальный, хотя к числу политических тяжеловесов её не отнесёшь – собственно, её участие к политике свелось к должности жены президента.3. Хиллари Клинтон.Она как раз политический тяжеловес, но однажды она уже отказалась от участия в избирательной кампании. Судя по всему – по состоянию здоровья.4. Гэвин Ньюсом.Губернатор Калифорнии – самый молодой из потенциальных кандидатов от Демпартии (всего 56 лет). Это главное его достоинство.Так или иначе, но большинство наблюдателей полагают, что никто из кандидатов от Демпартии не может составить серьёзную конкуренцию Трампу и решение Байдена означает "слив" кампании конкуренту.Честно говоря, поверить в такую слабость демократов трудно, но пока что общее настроение такое, что 47-м президентом США будет именно Трамп. Если его, конечно, не убьют или не фальсифицируют результаты выборов каким-то исключительно наглым образом (хотя что может быть наглее "сдвига Байдена"?)Естественно, в первую очередь это отразится на украинском кризисе – настроения в украинском сегменте социальных сетей упаднические и сводятся к констатации того, что "нам конец".Причина разумеется в заявленной готовности Трампа прекратить украинский конфликт за счёт Украины. Правда, сам кандидат сохраняет по этому поводу загадочное молчание. Опубликованный в СМИ план принадлежит, всё же, бывшим советникам Трампа и, поскольку он уже засвечен, вряд ли может быть реализован в чистом виде.Скорее всего украинские "патриоты" ошибаются – Трамп не будет отказываться от Украины и постарается повернуть дело так, чтобы США остались в выигрыше. США настолько погрязли в украинском конфликте, что выйти из него без потерь нельзя, значит любые варианты договоренностей будут предполагать позиции, которые украинское руководство сможет представить своей победой.Борис Джонсон поспешил опубликовать статью, в которой предложил свои очертания компромисса: России – границы 2022 года и права русскоязычных граждан Украины; Украине – членство в ЕС и НАТО, предельная милитаризация (с тем, чтобы ВСУ могли заменить американские войска в Европе). Опять же, это скорее не реальный план, а объяснение, что ничего ещё не случилось и отказ Байдена от участия в выборах не означает автоматически поражения Украины.Зеленский тоже был заранее готов к разным пертурбациям и в опубликованном 21 июля интервью ВВС сказал, что готов к переговорам даже с российским президентом (что пафосно запретил себе в 2022 году) и не настаивает на возвращении "оккупированных территорий" военной силой. Это очень серьёзные уступки с его стороны. Правда, есть основания полагать, что адресованы эти заявления были в большей степени Байдену, чем Трампу (демократам тоже нужно демонстрировать, что Зеленский – не сумасшедший людоед, а политик, стремящийся к мирному разрешению конфликта), но… какая разница?В любом случае оснований для какой-то особой радости нет – что Байден, что Трамп являются врагами России. И Байден, как системный политик, даже лучше, просто потому, что он предсказуем. Прошлое же президентство Трампа началось с нескольких военных тревог, когда мир был, как казалось из твиттера* Трампа, в шаге от большой войны на Ближнем или Дальнем Востоке, а закончилось самими масштабными до начала СВО санкциями против России (кстати, сейчас сочетание "большая сделка" в СМИ и социальных сетях почти не встречается).О том, что лидер республиканцев может предложить России, можно прочитать в статье Василия Стоякина "План Трампа по Украине"* Экстремистская сеть, запрещённая в России.
https://ukraina.ru/20240703/1056033355.html
https://ukraina.ru/20240719/1056340042.html
https://ukraina.ru/20240718/1056314691.html
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мнения, украина, россия, сша, джо байден, дональд трамп, камала харрис, президентские выборы, reuters, ес, нато
Мнения, Украина, Россия, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, президентские выборы, Reuters, ЕС, НАТО

Байден - всё. Зато он уйдёт из Белого дома сам

22:44 21.07.2024 (обновлено: 22:52 21.07.2024)
 
дебаты Байден-Трамп
дебаты Байден-Трамп
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Василий Стоякин авторы
Василий Стоякин
автор издания Украина.ру
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Отказ Джозефа Байдена от участия в избирательной кампании прогнозировался ещё до не слишком удачных дебатов с Трампом. После заявления о том, что он якобы заразился коронавирусом, предположения укрепились, но в американских СМИ началась кампания противоположного содержания. И, тем не менее, Байден сделал соответствующее заявление
Собственно, это ещё не конец истории. Действующий президент пообещал остаться на посту до выборов (это ответ кандидату в вице-президенты от Демпартии Джеймсу Вэнсу, призывавшему его отказаться от исполнения полномочий) и ещё объяснить нации причины своего выбора. Зачем это нужно понятно – он, скорее всего, использует эту возможность чтобы поддержать Камалу Харрис.
Причина отказа Байдена от продолжения борьбы (кстати – действующий президент США отказывается от возможности переизбрания впервые с 1968 года) тривиальна – состояние здоровья. Поддерживать "самоходного деда" в работоспособном состоянии химическим путём ещё возможно, но это уже не оправдывает себя.
Интересно, что, по сообщению Reuters, ещё в ночь на субботу Байден думал продолжать гонку, но днём в воскресенье переменил решение. Бог знает почему.
Демократы, скорее всего, пойдут теперь путём работы с женским активном. У них четыре серьёзные кандидатуры:
1. Действующая вице-президент Харрис.
Ещё перед прошлыми выборами бытовало мнение, что Байдену осталось недолго и Камала займёт его место ещё до 2024 года. Байден, однако, не только дотянул сам, но и технично выпихнул Харрис куда-то на обочину политического процесса. Как она будет выруливать из этих бурьянов – Бог знает. Тем более, что Трамп уже сделал её мишенью своих инвектив.
Максим Бардин интервью
3 июля, 16:11
Не можешь стать президентом на выборах, стань им без выборов. Максим Бардин о США, идущих по пути УкраиныВыборы в США рискуют повторить сценарий Украины. На Байдена давит жена, на Мишель Обаму — муж. Камала Харрис – как бомба замедленного действия. Демократы за четыре года не смогли подготовить достойного соперника Трампу.
2. Мишель Обама.
Считалось, что именно семейство Обам активно работало на уход Байдена. Мишель кандидат вполне реальный, хотя к числу политических тяжеловесов её не отнесёшь – собственно, её участие к политике свелось к должности жены президента.
3. Хиллари Клинтон.
Она как раз политический тяжеловес, но однажды она уже отказалась от участия в избирательной кампании. Судя по всему – по состоянию здоровья.
4. Гэвин Ньюсом.
Губернатор Калифорнии – самый молодой из потенциальных кандидатов от Демпартии (всего 56 лет). Это главное его достоинство.
Так или иначе, но большинство наблюдателей полагают, что никто из кандидатов от Демпартии не может составить серьёзную конкуренцию Трампу и решение Байдена означает "слив" кампании конкуренту.
- РИА Новости, 1920, 19.07.2024
19 июля, 04:15
"Спектакли с предложением мира": эксперт о том, какой будет политика Трампа, если он станет президентом Если Трамп снова придет к власти, то могут быть "популистские спектакли" с предложением тех или иных условий мира, но США в эти условия не внесут отказ от своей гегемонии над Европой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Честно говоря, поверить в такую слабость демократов трудно, но пока что общее настроение такое, что 47-м президентом США будет именно Трамп. Если его, конечно, не убьют или не фальсифицируют результаты выборов каким-то исключительно наглым образом (хотя что может быть наглее "сдвига Байдена"?)
Естественно, в первую очередь это отразится на украинском кризисе – настроения в украинском сегменте социальных сетей упаднические и сводятся к констатации того, что "нам конец".
Причина разумеется в заявленной готовности Трампа прекратить украинский конфликт за счёт Украины. Правда, сам кандидат сохраняет по этому поводу загадочное молчание. Опубликованный в СМИ план принадлежит, всё же, бывшим советникам Трампа и, поскольку он уже засвечен, вряд ли может быть реализован в чистом виде.
Скорее всего украинские "патриоты" ошибаются – Трамп не будет отказываться от Украины и постарается повернуть дело так, чтобы США остались в выигрыше. США настолько погрязли в украинском конфликте, что выйти из него без потерь нельзя, значит любые варианты договоренностей будут предполагать позиции, которые украинское руководство сможет представить своей победой.
Борис Джонсон поспешил опубликовать статью, в которой предложил свои очертания компромисса: России – границы 2022 года и права русскоязычных граждан Украины; Украине – членство в ЕС и НАТО, предельная милитаризация (с тем, чтобы ВСУ могли заменить американские войска в Европе). Опять же, это скорее не реальный план, а объяснение, что ничего ещё не случилось и отказ Байдена от участия в выборах не означает автоматически поражения Украины.
- РИА Новости, 1920, 18.07.2024
18 июля, 05:53
Кто вы, мистер Вэнс? Назначен новый "зрадник" УкраиныКак Америка разделилась на тех, кто поддерживает Трампа и выступает яростно против него, так и политическая Украина поделена пополам. Официальное выдвижение в кандидаты в президенты от Республиканской партии и назначение вице-президента, многих украинских политиков сподвигло открыто сделать ставку на Трампа и заявить о его поддержке
Зеленский тоже был заранее готов к разным пертурбациям и в опубликованном 21 июля интервью ВВС сказал, что готов к переговорам даже с российским президентом (что пафосно запретил себе в 2022 году) и не настаивает на возвращении "оккупированных территорий" военной силой. Это очень серьёзные уступки с его стороны. Правда, есть основания полагать, что адресованы эти заявления были в большей степени Байдену, чем Трампу (демократам тоже нужно демонстрировать, что Зеленский – не сумасшедший людоед, а политик, стремящийся к мирному разрешению конфликта), но… какая разница?
В любом случае оснований для какой-то особой радости нет – что Байден, что Трамп являются врагами России. И Байден, как системный политик, даже лучше, просто потому, что он предсказуем. Прошлое же президентство Трампа началось с нескольких военных тревог, когда мир был, как казалось из твиттера* Трампа, в шаге от большой войны на Ближнем или Дальнем Востоке, а закончилось самими масштабными до начала СВО санкциями против России (кстати, сейчас сочетание "большая сделка" в СМИ и социальных сетях почти не встречается).
О том, что лидер республиканцев может предложить России, можно прочитать в статье Василия Стоякина "План Трампа по Украине"
* Экстремистская сеть, запрещённая в России.
 
МненияУкраинаРоссияСШАДжо БайденДональд ТрампКамала Харриспрезидентские выборыReutersЕСНАТО
 
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Заголовок открываемого материала
22:44Байден - всё. Зато он уйдёт из Белого дома сам
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