https://ukraina.ru/20240721/1056384144.html

Венгрия может погрузиться энергетический кризис из-за Украины - Politico

Венгрия может погрузиться энергетический кризис из-за Украины - Politico - 21.07.2024 Украина.ру

Венгрия может погрузиться энергетический кризис из-за Украины - Politico

Энергоносители в Венгрии могут резко подорожать в ближайшее время. Кроме того, страна столкнется с нехваткой электроэнергии из-за решения Украины. Об этом сообщает издание Politico

2024-07-21T10:44

2024-07-21T10:44

2024-07-21T10:44

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игорь юшков

петер сийярто

politico

мид

министерство экономики

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Ранее глава МИД Петер Сийярто сообщил о прекращении транзита нефти "Лукойла" в республику через Украину по нефтепроводу "Дружба". Накануне об этом также заявило Министерство экономики Словакии.Стратегических запасы энергоносителей Венгрии, по данным издания, хватит на три месяца.Решение о прекращении транзита Киев сделал по требованию британского лобби, которое зарабатывает на нефти и газе, пишет украинский ТГ-канал "Легитимный".При этом Украина получала из Венгрии и Словакии более 10% всего топлива.Однако полностью без нефтепродуктов Украина не останется. Крупнейшим поставщиком дизеля на Украину остается Польша. Все восточноевропейские страны потихоньку перепродают Киеву излишки своей нефти, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.О ситуации с транзитом по нефтепроводу "Дружба" Игорь Юшков: Если киевский режим перекроет нефть по "Дружбе", с соляркой для ВСУ тут же начнутся проблемы

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новости, украина, венгрия, словакия, игорь юшков, петер сийярто, politico, мид, министерство экономики