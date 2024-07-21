Венгрия может погрузиться энергетический кризис из-за Украины - Politico - 21.07.2024 Украина.ру
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Венгрия может погрузиться энергетический кризис из-за Украины - Politico
Венгрия может погрузиться энергетический кризис из-за Украины - Politico - 21.07.2024 Украина.ру
Венгрия может погрузиться энергетический кризис из-за Украины - Politico
Энергоносители в Венгрии могут резко подорожать в ближайшее время. Кроме того, страна столкнется с нехваткой электроэнергии из-за решения Украины. Об этом сообщает издание Politico
2024-07-21T10:44
2024-07-21T10:44
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петер сийярто
politico
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Ранее глава МИД Петер Сийярто сообщил о прекращении транзита нефти "Лукойла" в республику через Украину по нефтепроводу "Дружба". Накануне об этом также заявило Министерство экономики Словакии.Стратегических запасы энергоносителей Венгрии, по данным издания, хватит на три месяца.Решение о прекращении транзита Киев сделал по требованию британского лобби, которое зарабатывает на нефти и газе, пишет украинский ТГ-канал "Легитимный".При этом Украина получала из Венгрии и Словакии более 10% всего топлива.Однако полностью без нефтепродуктов Украина не останется. Крупнейшим поставщиком дизеля на Украину остается Польша. Все восточноевропейские страны потихоньку перепродают Киеву излишки своей нефти, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.О ситуации с транзитом по нефтепроводу "Дружба" Игорь Юшков: Если киевский режим перекроет нефть по "Дружбе", с соляркой для ВСУ тут же начнутся проблемы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, венгрия, словакия, игорь юшков, петер сийярто, politico, мид, министерство экономики
Новости, Украина, Венгрия, Словакия, Игорь Юшков, Петер Сийярто, Politico, МИД, министерство экономики

Венгрия может погрузиться энергетический кризис из-за Украины - Politico

10:44 21.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ Українифлаг Венгрия Украина
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України
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Энергоносители в Венгрии могут резко подорожать в ближайшее время. Кроме того, страна столкнется с нехваткой электроэнергии из-за решения Украины. Об этом сообщает издание Politico
Ранее глава МИД Петер Сийярто сообщил о прекращении транзита нефти "Лукойла" в республику через Украину по нефтепроводу "Дружба". Накануне об этом также заявило Министерство экономики Словакии.
Стратегических запасы энергоносителей Венгрии, по данным издания, хватит на три месяца.
Решение о прекращении транзита Киев сделал по требованию британского лобби, которое зарабатывает на нефти и газе, пишет украинский ТГ-канал "Легитимный".
При этом Украина получала из Венгрии и Словакии более 10% всего топлива.
"Представляете, если они остановят в ответ поставки на Украину, как это поднимет цены в момент энергетического кризиса, а тем более в момент обострения на фронте и наступления холодов", - сообщает "Легитимный".
Однако полностью без нефтепродуктов Украина не останется. Крупнейшим поставщиком дизеля на Украину остается Польша. Все восточноевропейские страны потихоньку перепродают Киеву излишки своей нефти, рассказал в интервью Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
О ситуации с транзитом по нефтепроводу "Дружба" Игорь Юшков: Если киевский режим перекроет нефть по "Дружбе", с соляркой для ВСУ тут же начнутся проблемы
 
НовостиУкраинаВенгрияСловакияИгорь ЮшковПетер СийяртоPoliticoМИДминистерство экономики
 
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