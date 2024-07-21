Эксперт: Российские штурмовики на СВО раскрывают свой потенциал - 21.07.2024 Украина.ру
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Эксперт: Российские штурмовики на СВО раскрывают свой потенциал
Эксперт: Российские штурмовики на СВО раскрывают свой потенциал - 21.07.2024 Украина.ру
Эксперт: Российские штурмовики на СВО раскрывают свой потенциал
Штурмовые подразделения российской армии в зоне СВО демонстрируют не только навыки, но и изобретательность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-07-21T04:16
2024-07-21T04:16
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Оценивая применение российскими штурмовиками противотанковых мин при штурме зданий, эксперт констатировал "отличную физическую подготовку" военнослужащих. Насонов обратил внимание на военные хитрости, демонстрируемые штурмовиками при применении таких боеприпасов.Эксперт отметил отсутствие дефицита таких мин на инженерных складах частей первого эшелона. Оценивая результативность применения, он констатировал: "Эффект от их применения в закрытом помещении для ВСУ просто страшный. На видео четко видно, что от такого взрыва здание просто складывается".Полный текст интервью Кирилла Курбатова Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра на сайте Украина.руПодробнее о перспективах СВО - в интервью Кирилла Курбатова Илья Мощанский: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье на сайте Украина.ру
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новости, россия, харьков, вооруженные силы украины, спецоперация, вс рф
Новости, Россия, Харьков, Вооруженные силы Украины, Спецоперация, ВС РФ

Эксперт: Российские штурмовики на СВО раскрывают свой потенциал

04:16 21.07.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТОС-1А "Солнцепек" группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
ТОС-1А Солнцепек группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 21.07.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Штурмовые подразделения российской армии в зоне СВО демонстрируют не только навыки, но и изобретательность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
Оценивая применение российскими штурмовиками противотанковых мин при штурме зданий, эксперт констатировал "отличную физическую подготовку" военнослужащих. Насонов обратил внимание на военные хитрости, демонстрируемые штурмовиками при применении таких боеприпасов.

Наши ребята просто молодцы, потому что они на поле боя применяют все подручные средства. Мы создали условия, которые позволяют раскрыться инициативе наших солдат и офицеров, - сказал Насонов. - Да, наши бойцы идут на риск получить контузию. Но если их правильно подготовить, этого можно будет избежать.

Эксперт отметил отсутствие дефицита таких мин на инженерных складах частей первого эшелона. Оценивая результативность применения, он констатировал: "Эффект от их применения в закрытом помещении для ВСУ просто страшный. На видео четко видно, что от такого взрыва здание просто складывается".
Полный текст интервью Кирилла Курбатова Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра на сайте Украина.ру
Подробнее о перспективах СВО - в интервью Кирилла Курбатова Илья Мощанский: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье на сайте Украина.ру
 
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