https://ukraina.ru/20240721/1056333658.html

Эксперт: Российские штурмовики на СВО раскрывают свой потенциал

Эксперт: Российские штурмовики на СВО раскрывают свой потенциал - 21.07.2024 Украина.ру

Эксперт: Российские штурмовики на СВО раскрывают свой потенциал

Штурмовые подразделения российской армии в зоне СВО демонстрируют не только навыки, но и изобретательность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-07-21T04:16

2024-07-21T04:16

2024-07-21T04:16

новости

россия

харьков

вооруженные силы украины

спецоперация

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056316879_0:143:3072:1871_1920x0_80_0_0_d9254b715151f96955bceba39e8a818e.jpg

Оценивая применение российскими штурмовиками противотанковых мин при штурме зданий, эксперт констатировал "отличную физическую подготовку" военнослужащих. Насонов обратил внимание на военные хитрости, демонстрируемые штурмовиками при применении таких боеприпасов.Эксперт отметил отсутствие дефицита таких мин на инженерных складах частей первого эшелона. Оценивая результативность применения, он констатировал: "Эффект от их применения в закрытом помещении для ВСУ просто страшный. На видео четко видно, что от такого взрыва здание просто складывается".Полный текст интервью Кирилла Курбатова Роман Насонов: Пока ВСУ готовятся запускать F-16 прямо с дорог, Россия разбивает их колонны у Днепра на сайте Украина.руПодробнее о перспективах СВО - в интервью Кирилла Курбатова Илья Мощанский: ВСУ хотят устроить наземно-воздушную атаку у Харькова, но Россия удивит их на Запорожье на сайте Украина.ру

россия

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, харьков, вооруженные силы украины, спецоперация, вс рф