Бойцы ЧВК "Вагнер" привели в порядок оскверненный вандалами памятник на могиле Пригожина - 20.07.2024 Украина.ру
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Бойцы ЧВК "Вагнер" привели в порядок оскверненный вандалами памятник на могиле Пригожина
Бойцы ЧВК "Вагнер" привели в порядок оскверненный вандалами памятник на могиле Пригожина - 20.07.2024 Украина.ру
Бойцы ЧВК "Вагнер" привели в порядок оскверненный вандалами памятник на могиле Пригожина
Бронзовую скульптуру, установленную на могиле бывшего руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, облили белой краской. Судя по кадрам, распространившимся в сети, монумент также осквернили игрушкой для взрослых
2024-07-20T17:32
2024-07-20T17:35
новости
пригожин
вандализм
сво
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Инцидент произошел на Пороховском кладбище еще 19 июля. Оперативно памятник привели в прежний вид бойцы ЧВК "Вагнер". Вопросом занялись правоохранительные органы, уточняет "РБК". Монумент погибшему в результате авиакатастрофы Евгению Пригожину установили на могиле в конце мая, а официальное открытие состоялось в День рождения основателя ЧКВ - 1 июня.Читайте подробнее о том, какую хитрую операцию провел Пригожин в ходе спецоперации в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.
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новости, пригожин, вандализм, сво
Новости, Пригожин, вандализм, СВО

Бойцы ЧВК "Вагнер" привели в порядок оскверненный вандалами памятник на могиле Пригожина

17:32 20.07.2024 (обновлено: 17:35 20.07.2024)
 
© Aleksandr GalperinПригожин
Пригожин
© Aleksandr Galperin
Читать в
Бронзовую скульптуру, установленную на могиле бывшего руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, облили белой краской. Судя по кадрам, распространившимся в сети, монумент также осквернили игрушкой для взрослых
Инцидент произошел на Пороховском кладбище еще 19 июля. Оперативно памятник привели в прежний вид бойцы ЧВК "Вагнер". Вопросом занялись правоохранительные органы, уточняет "РБК".
Монумент погибшему в результате авиакатастрофы Евгению Пригожину установили на могиле в конце мая, а официальное открытие состоялось в День рождения основателя ЧКВ - 1 июня.
Читайте подробнее о том, какую хитрую операцию провел Пригожин в ходе спецоперации в интервью социального технолога и военного волонтера Романа Алехина на сайте Украина.ру.
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