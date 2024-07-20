Бойцы ЧВК "Вагнер" привели в порядок оскверненный вандалами памятник на могиле Пригожина
17:32 20.07.2024 (обновлено: 17:35 20.07.2024)
© Aleksandr GalperinПригожин
© Aleksandr Galperin
Бронзовую скульптуру, установленную на могиле бывшего руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, облили белой краской. Судя по кадрам, распространившимся в сети, монумент также осквернили игрушкой для взрослых
Инцидент произошел на Пороховском кладбище еще 19 июля. Оперативно памятник привели в прежний вид бойцы ЧВК "Вагнер". Вопросом занялись правоохранительные органы, уточняет "РБК".
Монумент погибшему в результате авиакатастрофы Евгению Пригожину установили на могиле в конце мая, а официальное открытие состоялось в День рождения основателя ЧКВ - 1 июня.