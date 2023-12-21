https://ukraina.ru/20231221/1052284630.html
"Где снаряды? У нас большие потери": военный волонтер рассказал, какую хитрую операцию провел Пригожин
"Где снаряды? У нас большие потери": военный волонтер рассказал, какую хитрую операцию провел Пригожин - 21.12.2023 Украина.ру
"Где снаряды? У нас большие потери": военный волонтер рассказал, какую хитрую операцию провел Пригожин
Противник очень силен в области ментальных войн. Но и российские специалисты тоже многому научились. Во время битвы за Артемовск основатель "Вагнера" Евгений Пригожин провел качественную психологическую операцию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2023-12-21T06:00
2023-12-21T06:00
2023-12-21T06:00
новости
украина
россия
пригожин
психология
информация
технологии
артемовск
операция
всу
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В эпоху современных гибридных войн информационные технологии становятся инструментом ментального воздействия, чтобы создать человеку такую картину мира, которая необходима для "заказчика", рассказал волонтер.Противник очень силен в области ментальных войн. Но и россияне "не лыком шиты" и тоже кое-чему научились. Все помнят, какую психологическую операцию провел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Артемовске, добавил технолог.Каждый раз после этого украинская армия снова перебрасывала силы в Артемовск, где их уничтожали ВС РФ. Но сейчас важно не попасться на ту же удочку, которую мы сами закидывали для противника, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231220/1052266773.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, пригожин, психология, информация, технологии, артемовск, операция, всу, сво
Новости, Украина, Россия, Пригожин, психология, информация, технологии, Артемовск, операция, ВСУ, СВО
"Где снаряды? У нас большие потери": военный волонтер рассказал, какую хитрую операцию провел Пригожин
Противник очень силен в области ментальных войн. Но и российские специалисты тоже многому научились. Во время битвы за Артемовск основатель "Вагнера" Евгений Пригожин провел качественную психологическую операцию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин