https://ukraina.ru/20231221/1052284630.html

"Где снаряды? У нас большие потери": военный волонтер рассказал, какую хитрую операцию провел Пригожин

"Где снаряды? У нас большие потери": военный волонтер рассказал, какую хитрую операцию провел Пригожин - 21.12.2023 Украина.ру

"Где снаряды? У нас большие потери": военный волонтер рассказал, какую хитрую операцию провел Пригожин

Противник очень силен в области ментальных войн. Но и российские специалисты тоже многому научились. Во время битвы за Артемовск основатель "Вагнера" Евгений Пригожин провел качественную психологическую операцию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин

2023-12-21T06:00

2023-12-21T06:00

2023-12-21T06:00

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технологии

артемовск

операция

всу

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В эпоху современных гибридных войн информационные технологии становятся инструментом ментального воздействия, чтобы создать человеку такую картину мира, которая необходима для "заказчика", рассказал волонтер.Противник очень силен в области ментальных войн. Но и россияне "не лыком шиты" и тоже кое-чему научились. Все помнят, какую психологическую операцию провел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Артемовске, добавил технолог.Каждый раз после этого украинская армия снова перебрасывала силы в Артемовск, где их уничтожали ВС РФ. Но сейчас важно не попасться на ту же удочку, которую мы сами закидывали для противника, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231220/1052266773.html

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новости, украина, россия, пригожин, психология, информация, технологии, артемовск, операция, всу, сво