"Где снаряды? У нас большие потери": военный волонтер рассказал, какую хитрую операцию провел Пригожин - 21.12.2023 Украина.ру
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"Где снаряды? У нас большие потери": военный волонтер рассказал, какую хитрую операцию провел Пригожин
"Где снаряды? У нас большие потери": военный волонтер рассказал, какую хитрую операцию провел Пригожин - 21.12.2023 Украина.ру
"Где снаряды? У нас большие потери": военный волонтер рассказал, какую хитрую операцию провел Пригожин
Противник очень силен в области ментальных войн. Но и российские специалисты тоже многому научились. Во время битвы за Артемовск основатель "Вагнера" Евгений Пригожин провел качественную психологическую операцию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
2023-12-21T06:00
2023-12-21T06:00
новости
украина
россия
пригожин
психология
информация
технологии
артемовск
операция
всу
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В эпоху современных гибридных войн информационные технологии становятся инструментом ментального воздействия, чтобы создать человеку такую картину мира, которая необходима для "заказчика", рассказал волонтер.Противник очень силен в области ментальных войн. Но и россияне "не лыком шиты" и тоже кое-чему научились. Все помнят, какую психологическую операцию провел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Артемовске, добавил технолог.Каждый раз после этого украинская армия снова перебрасывала силы в Артемовск, где их уничтожали ВС РФ. Но сейчас важно не попасться на ту же удочку, которую мы сами закидывали для противника, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231220/1052266773.html
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новости, украина, россия, пригожин, психология, информация, технологии, артемовск, операция, всу, сво
Новости, Украина, Россия, Пригожин, психология, информация, технологии, Артемовск, операция, ВСУ, СВО

"Где снаряды? У нас большие потери": военный волонтер рассказал, какую хитрую операцию провел Пригожин

06:00 21.12.2023
 
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Противник очень силен в области ментальных войн. Но и российские специалисты тоже многому научились. Во время битвы за Артемовск основатель "Вагнера" Евгений Пригожин провел качественную психологическую операцию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
В эпоху современных гибридных войн информационные технологии становятся инструментом ментального воздействия, чтобы создать человеку такую картину мира, которая необходима для "заказчика", рассказал волонтер.
Противник очень силен в области ментальных войн. Но и россияне "не лыком шиты" и тоже кое-чему научились. Все помнят, какую психологическую операцию провел основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в Артемовске, добавил технолог.
"Каждый раз, когда Украина начинала говорить, что "этот город не имеет стратегического значения", [Евгений] Пригожин сразу же выступал с гневными заявлениями в духе: "Где снаряды? У нас большие потери. Нас сейчас разобьют. Я не буду воевать в таких условиях", - отметил Алехин.
Каждый раз после этого украинская армия снова перебрасывала силы в Артемовск, где их уничтожали ВС РФ. Но сейчас важно не попасться на ту же удочку, которую мы сами закидывали для противника, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Михаил Павлив интервью - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
Вчера, 12:11
Михаил Павлив: Пока у Зеленского горит земля под ногами, Залужный становится рукопожатным для ЗападаИстория с прослушкой — провокация команды главкома ВСУ Залужного со стороны его американских политтехнологов, считает украинский политический эксперт и политтехнолог Михаил Павлив
 
НовостиУкраинаРоссияПригожинпсихологияинформациятехнологииАртемовскоперацияВСУСВО
 
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