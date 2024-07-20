Обстрелом ВСУ ранены 7 жителей Шебекино - 20.07.2024 Украина.ру
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Обстрелом ВСУ ранены 7 жителей Шебекино
Обстрелом ВСУ ранены 7 жителей Шебекино - 20.07.2024 Украина.ру
Обстрелом ВСУ ранены 7 жителей Шебекино
Украинская армия атаковала промышленное предприятие и жилой многоквартирный дом в Шебекино, ранения получили семь человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу
2024-07-20T15:55
2024-07-20T15:59
новости
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
сво
жертвы
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По его информации, четверо пострадавших получили различные осколочные ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, а также одна мирная жительница ранена в результате прямого попадания снаряда ВСУ в многоквартирный дом. Помимо этого, в результате прямых попаданий артснарядов выбиты окна, повреждены балконные плиты, фасады, стены, почти разрушены две квартиры, а также загорелся газопровод. Гладков добавил, что информация о последствиях обстрела ВСУ еще уточняется, оперативные и аварийные службы продолжают работать на местах происшествия.Подробнее о том, куда ВС РФ должны отбросить врага, чтобы создать "буферную зону" в Белгородской области читайте в интервью военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева на сайте Украина.ру.
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новости, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сво, жертвы
Новости, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, СВО, жертвы

Обстрелом ВСУ ранены 7 жителей Шебекино

15:55 20.07.2024 (обновлено: 15:59 20.07.2024)
 
Обстрел ВСУ
Обстрел ВСУ
Читать в
Украинская армия атаковала промышленное предприятие и жилой многоквартирный дом в Шебекино, ранения получили семь человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу
По его информации, четверо пострадавших получили различные осколочные ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, а также одна мирная жительница ранена в результате прямого попадания снаряда ВСУ в многоквартирный дом.
"Еще двоих, мужчину с непроникающими ранениями руки и живота и женщину с баротравмой, бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода", – уточнил он.
Помимо этого, в результате прямых попаданий артснарядов выбиты окна, повреждены балконные плиты, фасады, стены, почти разрушены две квартиры, а также загорелся газопровод.
Гладков добавил, что информация о последствиях обстрела ВСУ еще уточняется, оперативные и аварийные службы продолжают работать на местах происшествия.
Подробнее о том, куда ВС РФ должны отбросить врага, чтобы создать "буферную зону" в Белгородской области читайте в интервью военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева на сайте Украина.ру.
ФСБ пресекла попытку совершения СБУ теракта на объекте нефтегазового комплекса
29 мая 2023, 18:05
Военный эксперт рассказал, как Белгородская тероборона будет отражать новые атаки ВСУК защите границы от атак диверсантов нужно привлечь отряды Белгородской теробороны. Но для этого у них должна быть возможность использовать оружие. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время второй чеченской войны Геннадий Алёхин
 
НовостиШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныСВОжертвы
 
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