Обстрелом ВСУ ранены 7 жителей Шебекино
15:55 20.07.2024 (обновлено: 15:59 20.07.2024)
Обстрел ВСУ
Украинская армия атаковала промышленное предприятие и жилой многоквартирный дом в Шебекино, ранения получили семь человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу
По его информации, четверо пострадавших получили различные осколочные ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, а также одна мирная жительница ранена в результате прямого попадания снаряда ВСУ в многоквартирный дом.
"Еще двоих, мужчину с непроникающими ранениями руки и живота и женщину с баротравмой, бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 города Белгорода", – уточнил он.
Помимо этого, в результате прямых попаданий артснарядов выбиты окна, повреждены балконные плиты, фасады, стены, почти разрушены две квартиры, а также загорелся газопровод.
Гладков добавил, что информация о последствиях обстрела ВСУ еще уточняется, оперативные и аварийные службы продолжают работать на местах происшествия.
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