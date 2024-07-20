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Обстрелом ВСУ ранены 7 жителей Шебекино

Обстрелом ВСУ ранены 7 жителей Шебекино - 20.07.2024 Украина.ру

Обстрелом ВСУ ранены 7 жителей Шебекино

Украинская армия атаковала промышленное предприятие и жилой многоквартирный дом в Шебекино, ранения получили семь человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в субботу

2024-07-20T15:55

2024-07-20T15:55

2024-07-20T15:59

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По его информации, четверо пострадавших получили различные осколочные ранения в результате прямого попадания снаряда на территорию промышленного предприятия, а также одна мирная жительница ранена в результате прямого попадания снаряда ВСУ в многоквартирный дом. Помимо этого, в результате прямых попаданий артснарядов выбиты окна, повреждены балконные плиты, фасады, стены, почти разрушены две квартиры, а также загорелся газопровод. Гладков добавил, что информация о последствиях обстрела ВСУ еще уточняется, оперативные и аварийные службы продолжают работать на местах происшествия.Подробнее о том, куда ВС РФ должны отбросить врага, чтобы создать "буферную зону" в Белгородской области читайте в интервью военного эксперта Института стран СНГ Владимира Евсеева на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230529/1046683540.html

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новости, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, сво, жертвы