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Вспышка инфекционного заболевания уносит жизни американцев: листериоз распространяется по штатам

Вспышка инфекционного заболевания уносит жизни американцев: листериоз распространяется по штатам - 20.07.2024 Украина.ру

Вспышка инфекционного заболевания уносит жизни американцев: листериоз распространяется по штатам

Вспышка инфекционного заболевания, охватившего уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе, унесла жизни двух человек, еще 28 заболевших в других регионах были госпитализированы. Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на информацию Центра по контролю за заболеваниями

2024-07-20T10:27

2024-07-20T10:27

2024-07-20T10:33

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Уточняется, что погибшими оказались жители штата Иллинойс и Нью-Джерси. Примечательно, что расстояния между этими штатами составляет почти 1,5 тысячи километров. На сегодня больше всего пациентов с листериозом зафиксировано в Нью-Йорке и Мэриленде. Листериоз, в результате которого умирают нерожденные, новорожденные и люди со слабой иммунной системой старше 60 лет пришел с США, по предварительной информации, с мясными продуктами, которые все заболевшие приобрели в магазинах и употребили. По другой информации, заразившиеся пили прохладительные напитки растительного происхождения. Так, в Канаде от листериоза также погибли два человека, еще девять были госпитализированы в провинциях Онтарио, Квебек и Новая Шотландия.Листериоз – смертельное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением лимфоидной ткани и нервной системы, развитием специфических образований в органах (в основном в печени). Возбудитель листериоза – листерия – представлен короткими палочками и коккобациллами.Читайте также почему эпидемия сифилиса вернулась в США в материале автора издания Украина.ру Александра Савко.

https://ukraina.ru/20240520/1055171640.html

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новости, сша, вспышки, заболеваемость, жертвы