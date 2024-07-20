https://ukraina.ru/20240720/1056376591.html
Вспышка инфекционного заболевания уносит жизни американцев: листериоз распространяется по штатам
Вспышка инфекционного заболевания уносит жизни американцев: листериоз распространяется по штатам - 20.07.2024 Украина.ру
Вспышка инфекционного заболевания уносит жизни американцев: листериоз распространяется по штатам
Вспышка инфекционного заболевания, охватившего уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе, унесла жизни двух человек, еще 28 заболевших в других регионах были госпитализированы. Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на информацию Центра по контролю за заболеваниями
2024-07-20T10:27
2024-07-20T10:27
2024-07-20T10:33
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Уточняется, что погибшими оказались жители штата Иллинойс и Нью-Джерси. Примечательно, что расстояния между этими штатами составляет почти 1,5 тысячи километров. На сегодня больше всего пациентов с листериозом зафиксировано в Нью-Йорке и Мэриленде. Листериоз, в результате которого умирают нерожденные, новорожденные и люди со слабой иммунной системой старше 60 лет пришел с США, по предварительной информации, с мясными продуктами, которые все заболевшие приобрели в магазинах и употребили. По другой информации, заразившиеся пили прохладительные напитки растительного происхождения. Так, в Канаде от листериоза также погибли два человека, еще девять были госпитализированы в провинциях Онтарио, Квебек и Новая Шотландия.Листериоз – смертельное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением лимфоидной ткани и нервной системы, развитием специфических образований в органах (в основном в печени). Возбудитель листериоза – листерия – представлен короткими палочками и коккобациллами.Читайте также почему эпидемия сифилиса вернулась в США в материале автора издания Украина.ру Александра Савко.
https://ukraina.ru/20240520/1055171640.html
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новости, сша, вспышки, заболеваемость, жертвы
Вспышка инфекционного заболевания уносит жизни американцев: листериоз распространяется по штатам
10:27 20.07.2024 (обновлено: 10:33 20.07.2024)
Вспышка инфекционного заболевания, охватившего уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе, унесла жизни двух человек, еще 28 заболевших в других регионах были госпитализированы. Такие данные приводит РИА Новости, ссылаясь на информацию Центра по контролю за заболеваниями
Уточняется, что погибшими оказались жители штата Иллинойс и Нью-Джерси. Примечательно, что расстояния между этими штатами составляет почти 1,5 тысячи километров. На сегодня больше всего пациентов с листериозом зафиксировано в Нью-Йорке и Мэриленде.
Листериоз, в результате которого умирают нерожденные, новорожденные и люди со слабой иммунной системой старше 60 лет пришел с США, по предварительной информации, с мясными продуктами, которые все заболевшие приобрели в магазинах и употребили.
По другой информации, заразившиеся пили прохладительные напитки растительного происхождения. Так, в Канаде от листериоза также погибли два человека, еще девять были госпитализированы в провинциях Онтарио, Квебек и Новая Шотландия.
Листериоз – смертельное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением лимфоидной ткани и нервной системы, развитием специфических образований в органах (в основном в печени). Возбудитель листериоза – листерия – представлен короткими палочками и коккобациллами.