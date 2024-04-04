https://ukraina.ru/20240404/1054291930.html

Эпидемия сифилиса в США. Почему заразная болезнь вернулась в Америку

Эпидемия сифилиса в США. Почему заразная болезнь вернулась в Америку - 04.04.2024 Украина.ру

Эпидемия сифилиса в США. Почему заразная болезнь вернулась в Америку

Американские эпидемиологи отмечают вспышку сифилиса, который после войны считался в США почти что побежденной и уж точно не прогрессирующей болезнью

2024-04-04T06:30

2024-04-04T06:30

2024-04-04T09:59

эксклюзив

сша

барак обама (старший)

хиллари клинтон

джо байден

financial times

эпидемия

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Первые тревожные звоночки прозвучали еще во времена Барака Обамы, когда медики отметили, что показатели сифилиса в Соединенных Штатах Америки заметно растут. Но тогда вашингтонский истеблишмент предпочел не обращать на это внимания, чтобы не увеличивать медицинские расходы. А теперь, по мнению многих специалистов, ситуация, без преувеличения, вышла из-под контроля.Что делать дальше, неясно. Тем более что те же самые проблемы наблюдаются и в других странах западного мира."Сегодня заболеваемость сифилисом в США находится на самом высоком уровне с 1950 года. Врожденный сифилис у новорожденных, часто вызывающий выкидыши, мертворождения и пожизненные проблемы со здоровьем, в 2022 году встречался в десять раз чаще, чем в 2012-м, о чем свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний.И это не только американская проблема. Заболеваемость сифилисом в Англии сегодня на самом высоком уровне с 1948 года. По оценке Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году в мире им заразились 7,1 миллиона человек в возрасте от 15 до 49 лет.Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщают следующее. В 2022 году у 3700 американских младенцев был обнаружен врожденный сифилис, и девять из десяти случаев вполне можно было предотвратить.В более чем половине случаев анализы матерей во время беременности указывали на наличие заболевания, но эти женщины не получили необходимое и своевременное лечение. Почти 40% из них были лишены дородового ухода", – пишет об этом Financial Times.Запоздавшие на два года данные как раз таки говорят о том, как медленно работает бюрократия международной медицинской системы. Статистические материалы получают и анализируют слишком поздно, а реакция в виде конкретной борьбы с сифилисом наступает еще позже – если вообще наступает.В неблагополучных районах американских городов уже прямо говорят об эпидемии сифилиса. "В нашем районе [южная часть Чикаго] настоящая эпидемия сифилиса, и поэтому мы регулярно всех проверяем", – рассказала британским журналистам совершенно уставшая и измученная, по их словам, американская медсестра.Не следует считать сифилис чисто американской проблемой. Реалии таковы, что болезнь вернулась и в другие регионы мира, например, рост сифилиса фиксируют в Азии, Африке и на постсоветском пространстве.Но здесь помогает разветвленная система венклиник, созданная еще в советские времена. Вендиспансеры, существующие даже в глуши, еще с двадцатых годов прошлого века являются опорными пунктами, которые позволяют российским эпидемиологам успешно контролировать и блокировать угрозу наступления сифилиса.Однако в США ситуация обстоит совсем по-другому. Во многих районах самой богатой страны мира венерических диспансеров просто не существует – потому что их оптимизировали за ненадобностью еще при Буше-старшем и Клинтоне."В конце 90-х мы были очень близки к полному искоренению этой болезни. Как следствие, большая часть нашего медицинского сообщества не считала сифилис насущной проблемой", – поясняет сотрудник подразделения по профилактике заболеваний, передающихся половым путем, доктор Роберт Макдоналд, по словам которого многие государственные венерологические диспансеры просто закрылись.Урок коронавируса ничему никого не научил – медицина все равно финансируется по остаточному принципу. Фармакологические корпорации получают огромные деньги, но на вакцинацию и терапию в перенаселенных американских мегаполисах государственных денег почти не остается, и приходится рассчитывать только на благотворительность.Заражению социальными болезнями нередко способствует наркомания, которая стала для американского общества проблемой номер один. И сифилис, конечно же, не является здесь исключением.Это ярко выраженная социальная болезнь, от которой преимущественно страдают черные и цветные американцы."Мы движемся вспять в том, что касается инфекционных заболеваний в США, и во многом это объясняется структурным расизмом", – говорит доктор Марчело Венегас, региональный медицинский директор AIDS Healthcare Foundation, некоммерческой организации по профилактике и лечению ВИЧ-СПИДа, которая сейчас сосредоточилась на борьбе против сифилиса.Это может прозвучать нелепо, но только на первый взгляд. Несмотря на то что американские элиты по всякому поводу расписываются в политкорректности, а Голливуд выпускает в прокат мультики с чернокожей Белоснежкой, проблема расизма в США никуда не делась – прежде всего в том смысле, что афроамериканцы больше всего страдают от бедности и преступности, образуя огромные гетто, которые и превращаются в центры распространения сифилиса."Центры по контролю и профилактике заболеваний заявляют, что чаще всего от сифилиса страдает цветная часть населения. В 2021 году новорожденные, появившиеся у чернокожих, латиноамериканских и индийских матерей, в восемь раз чаще болели врожденным сифилисом, чем белые дети.Небелые матери очень часто просто не могут взять выходной или нанять сиделку для детей, чтобы самим сходить к врачу. Иногда у них отсутствует медицинская страховка, или они живут в районах, где медицинское обслуживание недоступно", – констатирует проблему Financial Times.Ученые и эпидемиологи знают – их данные давно устарели, и реальное количество больных сифилисом в США сегодня гораздо больше. Тем более что сифилитики в бедных районах в статистику чаще всего вообще не попадают.Тем не менее они требуют от правительства каких-то реальных действий. Однако администрацию Джо Байдена волнуют вложения в корпорации по производству вооружения или махинации с газом.По иронии судьбы сифилис пришел когда-то именно из Нового Света. Считается, что конкистадоры заразились им во время уничтожения жителей Гаити и прилегающих островов, а затем наемники разнесли заразу по всей Европе после Первой итальянской войны, когда симптомы сифилиса постепенно стали отмечать от Польши до Португалии.Но сейчас ситуация в некотором роде даже серьезней, потому что численность населения гораздо больше. И если не предпринять серьезные действия по нейтрализации очагов нового американского сифилиса, он может представлять собой потенциальную опасность для всей планеты.

https://ukraina.ru/20240402/1054270493.html

https://ukraina.ru/20240122/1052815394.html

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Александр Савко

эксклюзив, сша, барак обама (старший), хиллари клинтон, джо байден, financial times, эпидемия