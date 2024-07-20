"Нездоровая тяга боготворить западное оружие": эксперт о завышенных ожиданиях ВСУ - 20.07.2024 Украина.ру
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"Нездоровая тяга боготворить западное оружие": эксперт о завышенных ожиданиях ВСУ
"Нездоровая тяга боготворить западное оружие": эксперт о завышенных ожиданиях ВСУ - 20.07.2024 Украина.ру
"Нездоровая тяга боготворить западное оружие": эксперт о завышенных ожиданиях ВСУ
США на своей немецкой авиабазе "Рамштайн" создали целую "истребительную коалицию". О том, помогут ли Владимиру Зеленскому американские истребители, снятые с вооружения европейскими членами НАТО, в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров
2024-07-20T05:10
2024-07-20T05:10
новости
украина
сша
василий прозоров
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
истребитель
f-16
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"На Украине сложилась какая-то нездоровая тяга боготворить западные образцы вооружения, с которыми мы успешно справлялись", - сказал Прозоров, оценивая перспективы появления западной авиатехники в зоне СВО.По его мнению, F-16 – это самолеты того же класса, что и МиГ-29, и Су-27. "Они создавались в одно и то же время, чтобы соперничать друг с другом. Да, они прошли модернизацию. Да, с них можно будет запускать ракеты. Но это не будет чудо-оружие, которое возьмет и поменяет ситуацию на поле боя", - пояснил ветеран СБУ.По его мнению, появление F-16 в украинских ВВС станет сигналом для начала охоты российской ПВО за этими новинками. Тем боле, уверен эксперт, что ранее российские бойцы с большим воодушевлением охотились на поле боя, добывая немецкую и американскую бронетехнику.Полный текст интервью Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова Василий Прозоров: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу - на сайте Украина.ру
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новости, украина, сша, василий прозоров, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, истребитель, f-16
Новости, Украина, США, Василий Прозоров, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, истребитель, F-16

"Нездоровая тяга боготворить западное оружие": эксперт о завышенных ожиданиях ВСУ

05:10 20.07.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкП/к по событиям на постмайданной Украине
П/к по событиям на постмайданной Украине - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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США на своей немецкой авиабазе "Рамштайн" создали целую "истребительную коалицию". О том, помогут ли Владимиру Зеленскому американские истребители, снятые с вооружения европейскими членами НАТО, в интервью изданию Украина.ру рассказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров
"На Украине сложилась какая-то нездоровая тяга боготворить западные образцы вооружения, с которыми мы успешно справлялись", - сказал Прозоров, оценивая перспективы появления западной авиатехники в зоне СВО.
По его мнению, F-16 – это самолеты того же класса, что и МиГ-29, и Су-27.
"Они создавались в одно и то же время, чтобы соперничать друг с другом. Да, они прошли модернизацию. Да, с них можно будет запускать ракеты. Но это не будет чудо-оружие, которое возьмет и поменяет ситуацию на поле боя", - пояснил ветеран СБУ.
"Всем известно, что исход войн решает простой пехотный Ваня. У Украины с этим большие проблемы. Она понесла больше потери в профессиональном и мотивированном личном составе, а у нас с этим делом гораздо лучше", - уверен Прозоров.
По его мнению, появление F-16 в украинских ВВС станет сигналом для начала охоты российской ПВО за этими новинками. Тем боле, уверен эксперт, что ранее российские бойцы с большим воодушевлением охотились на поле боя, добывая немецкую и американскую бронетехнику.
Полный текст интервью Романа Гнатюка и Кирилла Курбатова Василий Прозоров: ВСУ готовятся прятать F-16 от холодного душа, чтобы НАТО зацепился за Киев и Одессу - на сайте Украина.ру
 
НовостиУкраинаСШАВасилий ПрозоровКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныистребительF-16
 
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