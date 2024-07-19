https://ukraina.ru/20240719/1056344826.html

Трамп собрался восстановить отношения с лидером КНДР и закончить каждый конфликт после переизбрания

Трамп собрался восстановить отношения с лидером КНДР и закончить каждый конфликт после переизбрания - 19.07.2024 Украина.ру

Трамп собрался восстановить отношения с лидером КНДР и закончить каждый конфликт после переизбрания

Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на съезде республиканцев заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания

2024-07-19T07:14

2024-07-19T07:14

2024-07-19T07:22

новости

кндр

сша

дональд трамп

украина

ким чен ын

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384660_0:0:450:253_1920x0_80_0_0_c43ef8cfb6acc50b91f6f89790f85462.jpg

"Мне удалось поладить с ними, и мы добились прекращения ракетных пусков со стороны Северной Кореи. Теперь КНДР вновь взялась за старое, но когда мы вернемся, я вновь полажу с ними. Я уверен, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын – ред.) тоже хочет, чтобы я вернулся. Уверен, он скучает по мне", - сказал Трамп.Политик выразил уверенность в том, что сменившие его администрацию демократы во главе с президентом Джо Байденом "унаследовали планету мира и превратили ее в планету войны".Он заверил, что в случае избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, "который создала нынешняя администрация" Джо Байдена, в том числе и украинскому, которого при нем "никогда бы не произошло".Накануне северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с российской делегацией выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.Подробнее о возможностях Трампа - в материале Сможет ли Трамп остановить войну США против России и почему он опаснее Байдена – Бут на сайте Украина.ру.

кндр

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, кндр, сша, дональд трамп, украина, ким чен ын, джо байден