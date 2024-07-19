Трамп собрался восстановить отношения с лидером КНДР и закончить каждый конфликт после переизбрания - 19.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240719/1056344826.html
Трамп собрался восстановить отношения с лидером КНДР и закончить каждый конфликт после переизбрания
Трамп собрался восстановить отношения с лидером КНДР и закончить каждый конфликт после переизбрания - 19.07.2024 Украина.ру
Трамп собрался восстановить отношения с лидером КНДР и закончить каждый конфликт после переизбрания
Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на съезде республиканцев заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания
2024-07-19T07:14
2024-07-19T07:22
новости
кндр
сша
дональд трамп
украина
ким чен ын
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384660_0:0:450:253_1920x0_80_0_0_c43ef8cfb6acc50b91f6f89790f85462.jpg
"Мне удалось поладить с ними, и мы добились прекращения ракетных пусков со стороны Северной Кореи. Теперь КНДР вновь взялась за старое, но когда мы вернемся, я вновь полажу с ними. Я уверен, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын – ред.) тоже хочет, чтобы я вернулся. Уверен, он скучает по мне", - сказал Трамп.Политик выразил уверенность в том, что сменившие его администрацию демократы во главе с президентом Джо Байденом "унаследовали планету мира и превратили ее в планету войны".Он заверил, что в случае избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, "который создала нынешняя администрация" Джо Байдена, в том числе и украинскому, которого при нем "никогда бы не произошло".Накануне северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с российской делегацией выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.Подробнее о возможностях Трампа - в материале Сможет ли Трамп остановить войну США против России и почему он опаснее Байдена – Бут на сайте Украина.ру.
кндр
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384660_25:0:425:300_1920x0_80_0_0_8909806182bf585c4c7bb08740a40584.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кндр, сша, дональд трамп, украина, ким чен ын, джо байден
Новости, КНДР, США, Дональд Трамп, Украина, Ким Чен Ын, Джо Байден

Трамп собрался восстановить отношения с лидером КНДР и закончить каждый конфликт после переизбрания

07:14 19.07.2024 (обновлено: 07:22 19.07.2024)
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Читать в
Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на съезде республиканцев заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания
"Мне удалось поладить с ними, и мы добились прекращения ракетных пусков со стороны Северной Кореи. Теперь КНДР вновь взялась за старое, но когда мы вернемся, я вновь полажу с ними. Я уверен, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын – ред.) тоже хочет, чтобы я вернулся. Уверен, он скучает по мне", - сказал Трамп.
Политик выразил уверенность в том, что сменившие его администрацию демократы во главе с президентом Джо Байденом "унаследовали планету мира и превратили ее в планету войны".
"Взгляните хотя бы на то, что происходит на Украине. Города попросту бомбят. Как люди могут жить в условиях, когда здания, массивные здания, попросту разрушаются до основания?" - задался вопросом Трамп.
Он заверил, что в случае избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, "который создала нынешняя администрация" Джо Байдена, в том числе и украинскому, которого при нем "никогда бы не произошло".
Накануне северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с российской делегацией выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.
Подробнее о возможностях Трампа - в материале Сможет ли Трамп остановить войну США против России и почему он опаснее Байдена – Бут на сайте Украина.ру.
 
НовостиКНДРСШАДональд ТрампУкраинаКим Чен ЫнДжо Байден
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:24Павел Судоплатов. Охотник за украинскими националистами, которого реабилитировал Ельцин
08:09Главное за ночь 19 июля
07:54"Бред сумасшедшего": Константинов о плане Киева завести флот НАТО в Черное море
07:44Ющенко сыграл на рояле, у Marvel проблемы из-за Моссада. События культуры за неделю
07:33"На Банковой истерика". Украинские эксперты о политической смерти Зеленского
07:31Помогая Украине Байден показывает средний палец американцам — Карлсон
07:14Трамп собрался восстановить отношения с лидером КНДР и закончить каждый конфликт после переизбрания
07:00Алексей Малинин: Китай погрозил США военным кулаком из Белоруссии
06:40Алексей Васильев: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии
06:20Мощанский рассказал, как ВС РФ "подгрызают незламность" ВСУ, пока Зеленский готовит авантюру в Харькове
06:14Олег Неменский о том, зачем Польше армия на границе с Белоруссией и почему Коломойский спонсирует Трампа
06:10"Почти все мужское население будет выбито": Самойлов раскрыл, какая новая драма развернется на Украине
05:55Военный эксперт раскрыл, как "Искандеры" накрыли под Харьковом полигон 13-й бригады нацгвардии Украины
05:45"Чтобы добить эту гадину": военный эксперт объяснил, когда в России могут объявить мобилизацию
05:30"Посадить" наши истребители и захватить несколько сел: эксперт раскрыл план наступления ВСУ под Харьковом
05:15Красногоровку точно зачистят: полковник запаса рассказал, почему важно взять Дзержинск и Новгородское
05:00Экс-сотрудник СБУ: самолеты F-16 не станут чудо-оружием, которое резко поменяет ситуацию на поле боя
04:45Самойлов объяснил, как Киев будет гнать на фронт ветеранов, чтобы закрыть проблему младших офицеров ВСУ
04:30Самойлов раскрыл, когда ВС РФ перережут три дороги и заставят ВСУ бежать из большого котла в Купянске
04:15"Спектакли с предложением мира": эксперт о том, какой будет политика Трампа, если он станет президентом
Лента новостейМолния