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Трамп собрался восстановить отношения с лидером КНДР и закончить каждый конфликт после переизбрания
Трамп собрался восстановить отношения с лидером КНДР и закончить каждый конфликт после переизбрания - 19.07.2024 Украина.ру
Трамп собрался восстановить отношения с лидером КНДР и закончить каждый конфликт после переизбрания
Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на съезде республиканцев заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания
2024-07-19T07:14
2024-07-19T07:14
2024-07-19T07:22
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"Мне удалось поладить с ними, и мы добились прекращения ракетных пусков со стороны Северной Кореи. Теперь КНДР вновь взялась за старое, но когда мы вернемся, я вновь полажу с ними. Я уверен, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын – ред.) тоже хочет, чтобы я вернулся. Уверен, он скучает по мне", - сказал Трамп.Политик выразил уверенность в том, что сменившие его администрацию демократы во главе с президентом Джо Байденом "унаследовали планету мира и превратили ее в планету войны".Он заверил, что в случае избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, "который создала нынешняя администрация" Джо Байдена, в том числе и украинскому, которого при нем "никогда бы не произошло".Накануне северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с российской делегацией выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.Подробнее о возможностях Трампа - в материале Сможет ли Трамп остановить войну США против России и почему он опаснее Байдена – Бут на сайте Украина.ру.
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Новости, КНДР, США, Дональд Трамп, Украина, Ким Чен Ын, Джо Байден
Трамп собрался восстановить отношения с лидером КНДР и закончить каждый конфликт после переизбрания
07:14 19.07.2024 (обновлено: 07:22 19.07.2024)
Бывший президент США Дональд Трамп во время выступления на съезде республиканцев заявил, что намерен восстановить отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном после переизбрания
"Мне удалось поладить с ними, и мы добились прекращения ракетных пусков со стороны Северной Кореи. Теперь КНДР вновь взялась за старое, но когда мы вернемся, я вновь полажу с ними. Я уверен, что он (лидер КНДР Ким Чен Ын – ред.) тоже хочет, чтобы я вернулся. Уверен, он скучает по мне", - сказал Трамп.
Политик выразил уверенность в том, что сменившие его администрацию демократы во главе с президентом Джо Байденом "унаследовали планету мира и превратили ее в планету войны".
"Взгляните хотя бы на то, что происходит на Украине. Города попросту бомбят. Как люди могут жить в условиях, когда здания, массивные здания, попросту разрушаются до основания?" - задался вопросом Трамп.
Он заверил, что в случае избрания положит конец каждому международному конфликту в мире, "который создала нынешняя администрация" Джо Байдена, в том числе и украинскому, которого при нем "никогда бы не произошло".
Накануне северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с российской делегацией выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с проводимой РФ специальной военной операцией на Украине.