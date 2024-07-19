Военный эксперт раскрыл, как "Искандеры" накрыли под Харьковом полигон 13-й бригады нацгвардии Украины - 19.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240719/1056344213.html
Военный эксперт раскрыл, как "Искандеры" накрыли под Харьковом полигон 13-й бригады нацгвардии Украины
Военный эксперт раскрыл, как "Искандеры" накрыли под Харьковом полигон 13-й бригады нацгвардии Украины - 19.07.2024 Украина.ру
Военный эксперт раскрыл, как "Искандеры" накрыли под Харьковом полигон 13-й бригады нацгвардии Украины
Во время удара по полигону в Пересечной отлично сработала аэрокосмическая разведка. Командование ВСУ должно было рассредоточить личный состав, но ВС РФ нанесли упреждающий удар ОТРК "Искандер". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
2024-07-19T05:55
2024-07-19T05:55
новости
россия
харьков
алексей самойлов
украина
всу
полигон
"искандер"
ракетный удар
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101392/44/1013924470_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3c2640f8e024b33824b772734612ba7f.jpg
Ранее появились сообщения о том, что российские ракеты "Искандер" накрыли полигон 13-й бригады нацгвардии Украины в поселке Пересечная Харьковской области.Полигон ВСУ в Пересечной - это обычный маленький полигон. Украинское командование его использовало по той причине, что рядом есть железная дорога и хорошая автотрасса на Богодухов, рассказал политолог.Такое впечатление, что со стороны армии РФ начинается подготовка некоего комплекса действий, которое вполне может привести к обрушению фронта. И это может произойти сразу на нескольких критических участках, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском читайте на сайте Украина.руПодробнее, почему за последнее время потери ВВС ВСУ достигли катастрофических размеров - в статье Геннадия Алехина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16
https://ukraina.ru/20240718/1056314133.html
россия
харьков
украина
харьковская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101392/44/1013924470_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_12cec4d6483e38a81d612fa52da0e39f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьков, алексей самойлов, украина, всу, полигон, "искандер", ракетный удар, харьковская область
Новости, Россия, Харьков, Алексей Самойлов, Украина, ВСУ, полигон, "Искандер", ракетный удар, Харьковская область

Военный эксперт раскрыл, как "Искандеры" накрыли под Харьковом полигон 13-й бригады нацгвардии Украины

05:55 19.07.2024
 
© РИА Новости . Дэн Леви / Перейти в фотобанкСитуация в Дебальцево
Ситуация в Дебальцево - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости . Дэн Леви
Перейти в фотобанк
Читать в
Во время удара по полигону в Пересечной отлично сработала аэрокосмическая разведка. Командование ВСУ должно было рассредоточить личный состав, но ВС РФ нанесли упреждающий удар ОТРК "Искандер". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее появились сообщения о том, что российские ракеты "Искандер" накрыли полигон 13-й бригады нацгвардии Украины в поселке Пересечная Харьковской области.
Полигон ВСУ в Пересечной - это обычный маленький полигон. Украинское командование его использовало по той причине, что рядом есть железная дорога и хорошая автотрасса на Богодухов, рассказал политолог.
"Это северо-западня часть Харьковской области, примерно в 20 километрах от окружной дороги. Великолепно сработала аэрокосмическая разведка, не исключаю и работу агентурной разведки. Командование ВСУ должно было рассредоточить личный состав, но наши нанесли упреждающий удар ОТРК "Искандер", - отметил Самойлов.
Такое впечатление, что со стороны армии РФ начинается подготовка некоего комплекса действий, которое вполне может привести к обрушению фронта. И это может произойти сразу на нескольких критических участках, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском читайте на сайте Украина.ру
Подробнее, почему за последнее время потери ВВС ВСУ достигли катастрофических размеров - в статье Геннадия Алехина: ПВО И ВКС России ждут "Боевой сокол" на линии фронта. Чем опасны для России истребители F-16
Позывной Ямаха интервью
Вчера, 06:45
Командир БАРСА-11 Ямаха: С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольшеКомандир БАРСа-11 "Кубань" с позывным "Ямаха" рассказал изданию Украина.ру о том, что на Запорожском фронте ВСУ сосредотачивают бронетехнику, поэтому, по его мнению, уже в августе тут может начаться повторное наступление ВСУ
 
НовостиРоссияХарьковАлексей СамойловУкраинаВСУполигон"Искандер"ракетный ударХарьковская область
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:40Алексей Васильев: Россия собьет F-16, сварит ВСУ в трех котлах, договорится с США о новой Австро-Венгрии
06:20Мощанский рассказал, как ВС РФ "подгрызают незламность" ВСУ, пока Зеленский готовит авантюру в Харькове
06:14Олег Неменский о том, зачем Польше армия на границе с Белоруссией и почему Коломойский спонсирует Трампа
06:10"Почти все мужское население будет выбито": Самойлов раскрыл, какая новая драма развернется на Украине
05:55Военный эксперт раскрыл, как "Искандеры" накрыли под Харьковом полигон 13-й бригады нацгвардии Украины
05:45"Чтобы добить эту гадину": военный эксперт объяснил, когда в России могут объявить мобилизацию
05:30"Посадить" наши истребители и захватить несколько сел: эксперт раскрыл план наступления ВСУ под Харьковом
05:15Красногоровку точно зачистят: полковник запаса рассказал, почему важно взять Дзержинск и Новгородское
05:00Экс-сотрудник СБУ: самолеты F-16 не станут чудо-оружием, которое резко поменяет ситуацию на поле боя
04:45Самойлов объяснил, как Киев будет гнать на фронт ветеранов, чтобы закрыть проблему младших офицеров ВСУ
04:30Самойлов раскрыл, когда ВС РФ перережут три дороги и заставят ВСУ бежать из большого котла в Купянске
04:15"Спектакли с предложением мира": эксперт о том, какой будет политика Трампа, если он станет президентом
04:00Полковник запаса раскрыл, когда танки оснастят ракетами и автоматической пушкой для защиты от БПЛА
03:45Эксперт назвал самый неблагоприятный месяц для России, когда ВСУ еще могут "соорудить наступление"
03:30Мощанский рассказал, как могут "удивить" врага бойцы ГВ "Днепр" и что теперь сбрасывают на танки ВСУ
03:15"Восток — дело тонкое": эксперт объяснил, что еще кроме старых снарядов может отправлять в Россию КНДР
03:00"Оставляю тебе Крым и Донбасс": журналист раскрыл, может ли Трамп передать Украине ядерную бомбу
20:46Бесконечная Урсула. Фон дер Ляйен остается еще на пять лет, повышая риски войны
20:31Владимир Мамонтов: Армия Польши спасает Подляшье у границы с Белоруссией. В этом есть нечто "подлячье"
19:04Капут мозга. На неонацистской почве в Украине полностью запрещают Россию
Лента новостейМолния