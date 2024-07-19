Военный эксперт раскрыл, как "Искандеры" накрыли под Харьковом полигон 13-й бригады нацгвардии Украины

Командир БАРСА-11 Ямаха: С Украиной будем воевать от 3 до 7 лет, с НАТО — вдвое дольше

Командир БАРСа-11 "Кубань" с позывным "Ямаха" рассказал изданию Украина.ру о том, что на Запорожском фронте ВСУ сосредотачивают бронетехнику, поэтому, по его мнению, уже в августе тут может начаться повторное наступление ВСУ