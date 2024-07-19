Военный эксперт раскрыл, как "Искандеры" накрыли под Харьковом полигон 13-й бригады нацгвардии Украины
Во время удара по полигону в Пересечной отлично сработала аэрокосмическая разведка. Командование ВСУ должно было рассредоточить личный состав, но ВС РФ нанесли упреждающий удар ОТРК "Искандер". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов
Ранее появились сообщения о том, что российские ракеты "Искандер" накрыли полигон 13-й бригады нацгвардии Украины в поселке Пересечная Харьковской области.
Полигон ВСУ в Пересечной - это обычный маленький полигон. Украинское командование его использовало по той причине, что рядом есть железная дорога и хорошая автотрасса на Богодухов, рассказал политолог.
"Это северо-западня часть Харьковской области, примерно в 20 километрах от окружной дороги. Великолепно сработала аэрокосмическая разведка, не исключаю и работу агентурной разведки. Командование ВСУ должно было рассредоточить личный состав, но наши нанесли упреждающий удар ОТРК "Искандер", - отметил Самойлов.
Такое впечатление, что со стороны армии РФ начинается подготовка некоего комплекса действий, которое вполне может привести к обрушению фронта. И это может произойти сразу на нескольких критических участках, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Самойлова: ВСУ собирают старую гвардию, а Россия готовит им проблемы под Славянском и Купянском читайте на сайте Украина.ру
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