https://ukraina.ru/20240718/1056331379.html

Кому что должен - прощаю, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 июля

Кому что должен - прощаю, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 июля - 18.07.2024 Украина.ру

Кому что должен - прощаю, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 18 июля

Украина.ру, 18.07.2024

2024-07-18T13:00

2024-07-18T13:00

2024-07-18T14:11

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Верховная рада разрешила правительству приостанавливать выплаты по внешнему госдолгу. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам РоссииНародный депутат Украины из партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил о принятии парламентом законопроекта, позволяющим остановить выплаты по внешнему госдолгу.По его словам, документ поддержал 231 депутат. Законопроект наделяет Кабмин правом приостанавливать выплаты по внешнему государственному долгу до 1 октября 2024 года.Кроме того, правительству разрешили забрать долг у "Укратодора", который составляет ($ 700 млн + проценты). Самостоятельно Агентство по восстановлению - а именно так называется сейчас "Укравтодор" - не сможет это сделать, отметил Железняк.Облигации внешнего займа были размещены "Укравтодором" в 2021 году во время так называемого "Большого строительства" ("Большой стройки") - масштабного инфраструктурного проекта, который на Украине критиковали и считали средством обогащения высокопоставленных функционеров Офиса президента.Как заявляла член "Слуги народа", глава Комитета Верховной рады по вопросам бюджета Росколана Пидласа, законопроект является "чрезвычайной мерой"."К сожалению, мы вынуждены констатировать, что самостоятельно такую реструктуризацию Агентство восстановления сделать не может, что создает прямой риск для государственного бюджета", – заявила Пидласа.Это заявление вызвало шок у её коллег."Я, честно говоря, впервые услышал цифру о долгах, которые набрали на "Большое строительство" за только 2021 год. $ 700 млн плюс проценты. Вот тут я прям подзавис от объема цифры", - указывал тогда нардеп Железняк.Однако ещё один нардеп — от "Слуги народа" - Даниил Гетманцев поддержал принятие документа не столько из-за "Укравтодора", сколько из-за разрешения приостановить выплату долгов правительству. По словам Гетманцева, МВФ одобрил этот документ."Фактически [это разрешение будет применяться], если официальная договоренность о реструктуризации не будет достигнута до 10 августа, когда наступит срок купонных выплат по одному из выпусков государственных еврооблигаций с погашением в 2026 году", – в свою очередь поясняла Пидласа.Похожее техническое решение было уже использовано в 2015 году, во время реструктуризации госдолга. Тогда Украина приняла закон "Об особенностях совершения сделок с государственным, гарантированным государством долгом и местным долгом" в мае, достигла принципиальных договоренностей с инвесторами в конце августа и объявила о завершении сделки в ноябре.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 26 ударов.На донецком направлении ВСУ совершили 12 обстрелов, на горловском — 11 обстрелов, на ясиноватском — 3 обстрела, выпустив в общей сложности 64 единицы различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 7 гражданских лиц. Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений, 1 автомобиль и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 4 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — сброс ВОП с БПЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 38 снарядов из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области.Вчера днём ВСУ выпустили 38 снарядов из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Малая Лепетиха — 1; Князе-Григоровка — 6; Великая Лепетиха — 4; Новая Каховка — 6; Голая Пристань — 5; Великие Копани — 4; Малокаховка — 4; Алёшки — 5; Саги — 3", - указывалось в публикации.В результате обстрела н. п. Голая Пристань, Саги и Алёшки ранения получили четыре мирных жителя. В н. п. Великие Копани повреждены домовладения.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 24 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Днепряны, Алёшки, Кардашинка, Корсунка и Голая Пристань.Утром 18 июля Минобороны России сообщило об атаке на Крым и Брянскую область."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 БПЛА над Республикой Крым и два над Брянской областью. Кроме того, дежурными огневыми средствами в акватории Черного моря уничтожены десять безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова", - указывалось в сообщении.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 18 июля выложил у себя в телеграм-канале суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе совершены атаки по следующим населённым пунктам: посёлок Октябрьский, села Журавлёвка, Соловьевка и хутор Церковный. Противник выпустил 3 БПЛА, 2 из которых были сбиты системой ПВО, и совершил 2 обстрела 13 боеприпасами. Повреждены два легковых автомобиля, один автомобиль полностью сгорел. Случилось самое страшное — в районе хутора Церковный FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась молодая семейная пара. В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи", - указывалось в сводке.В Борисовском районе по селу Грузское и хутору Лозовая Рудка выпущено 35 боеприпасов в ходе обстрела и 1 беспилотник. Повреждено здание инфраструктурного объекта.В Валуйском городском округе сёла Бирюч, Борки, Новопетровка, Старый Хутор и хутор Михайловка атакованы с помощью 6 БПЛА. В результате атак повреждены 2 частных домовладения, 8 автомобилей, комбайн и линии электро- и газоснабжения.В Волоконовском районе по хутору Плотвянка выпущены 6 боеприпасов в ходе одного обстрела и один беспилотник. Обошлось без последствий на земле.В Грайворонском городском округе поселок Горьковский, а также сёла Безымено, Козинка, Мокрая Орловка и Новостроевка-Первая подверглись атакам с помощью 11 БПЛА и 23 боеприпасов в ходе 2 обстрелов. Повреждения выявлены в 6 частных домовладениях, одной надворной постройке и легковом автомобиле. Также произошло возгорание стройматериалов на территории частного домовладения."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, Терезовка и хутору Панков выпущен 31 боеприпас в ходе 6 обстрелов и 7 БПЛА, один из которых сбит системой ПВО. После обстрела города Шебекино двое мужчин со слепыми ранениями мягких тканей грудной клетки госпитализированы в областную клиническую больницу, третий пострадавший с ранением плеча госпитализирован в городскую больницу №2 города Белгорода. Ещё один мужчина с осколочным ранением руки самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи отправлен домой — дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно. После обстрела села Новая Таволжанка ранен один мирный житель. Мужчину с осколочным ранением шеи бригада скорой доставила в областную клиническую больницу. Таким образом, всего в Шебекинском городском округе за прошедший день ранены 5 мирных жителей. Повреждены 3 МКД, 13 частных домовладений, 4 надворные постройки, 15 автомобилей, социальный объект, 2 объекта торговли, строительный вагончик на территории частного домовладения, ворота в ангаре на территории промышленного предприятия, одно административное здание и линии электро- и газоснабжения", - отмечалось в сводке.Позднее Гладков сообщил о новой атаке ВСУ на регион."ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона село Отрадное Белгородского района. Дрон атаковал движущийся по селу автомобиль, за рулем которого находилась женщина. В результате взрыва машина врезалась в забор частного домовладения и загорелась. По информации администрации, женщина не пострадала. Ранены трое, которые в момент атаки оказались рядом. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и ноги бригада скорой помощи доставляет в областную клиническую больницу. Еще двум пострадавшим с ушибами — женщине и 17-летнему парню — медики СМП оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации они отказались", - отметил губернатор.В результате атаки машина сгорела. В частном домовладении повреждены фасад, забор, навес и один автомобиль.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О чём тем временем мечтает украинская элита — в статье Дмитрия Ковалевича "Борьба за милость Трампа и распил миллионов бюджетных средств. О чем говорит и мечтает украинская элита" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240718/1056325330.html

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Егор Леев

эксклюзив, спецоперация, хроники, украина, херсонская область, ярослав железняк, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины, граница, регионы