https://ukraina.ru/20240717/1056303940.html

Борьба за милость Трампа и распил миллионов бюджетных средств. О чем говорит и мечтает украинская элита

Борьба за милость Трампа и распил миллионов бюджетных средств. О чем говорит и мечтает украинская элита - 17.07.2024 Украина.ру

Борьба за милость Трампа и распил миллионов бюджетных средств. О чем говорит и мечтает украинская элита

На днях яркие представители украинской элиты обсуждали перспективы президентских выборов в США, от результатов которых зависят их судьбы, финансовое благополучие и дальнейшее пребывание у власти.

2024-07-17T12:13

2024-07-17T12:13

2024-07-17T13:06

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Покушение на Дональда Трампа существенно уменьшило шансы Джо Байдена на переизбрание, поэтому экс-президент Украины Петр Порошенко пытался попасть на съезд республиканцев в США, чтобы лично вымолить и себе кресло президента повторно. Однако его не выпустил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, чтобы Порошенко не пытался интриговать в США против Зеленского.Как пишет депутат от партии "Евросолидарность" София Федына, помимо ее босса командировку в Штаты руководство Рады не подписывает нардепам Ирине Геращенко, Марии Ионовой, Иванне Климпуш-Цинцадзе.Сам Петр Порошенко опубликовал на днях поздравление с 1036-й годовщиной Крещения Руси, в котором заявил, что на этой неделе вступит в бой с канонической Украинской Православной Церковью. Каноническую церковь в своем посте он назвал "нечистой силой", хотя до Евромайдана сам был прихожанином и диаконом этой церкви.Партия Порошенко сейчас активнее пытается протолкнуть законопроект о запрете УПЦ, хотя определенные круги на Западе и пытаются притормозить ретивость украинских депутатов за явную недемекратичность таких запретов.Депутат Евгений Шевченко пишет, что при таком отношении к церкви Порошенко вряд ли сможет рассчитывать на поддержку Дональда Трампа. "Нарушения религиозных прав лягут тяжеленным могильным камнем на политической карьере всей его партии, вместе с зелеными, и соросятами Вакарчука. Всех активных нарушителей прав и свобод - ждут санкции США", - пишет нардеп.Помимо нападок на каноническую церковь, однопартийцы Порошенко продолжают зарабатывать на коррупционных схемах, как свидетельствует недавний отчет Национального агентства по противодействию коррупции. "Евросолидарность" поймали на присвоении 35 млн грн бюджетных денег. На средства, выделяемые Украиной на деятельность партий, "Европейская солидарность" накупила государственных облигаций, что прямо запрещено законом. Затем депутаты "Евросолидарности" продали эти ценные бумаги, а отмытые таким образом миллионы вывели на свой счет. В итоге команда Порошенко заработала несколько раз на государстве.Часть заработка депутаты Порошенко, которых все-таки выпустили заграницу, прогуливают на европейских курортах.Поехали нардепы "Евросолидарности" на элитных авто. Андрей Лопушанский уехал на курорты Испании на Land Rover стоимостью $120 тысяч. Ирина Фриз – на Audi Q7 за $100 тысяч. На Audi Q7 выехал в Испанию и Артур Герасимов. У него там имеется собственная вилла. Депутат Ирина Никорак уехала в Европу на Audi Q8 ценой свыше $100 тысяч. Депутат Виктория Сюмар поехала вроде бы посмотреть на выборы в Великобритании, которые прошли более недели назад, но до сих пор в Украину не возвращалась.Одесский депутат от "Евросолидарности" националист Алексей Гончаренко на Украине появляется редко – он предпочитает отдыхать в Италии и смотреть футбольные матчи в Германии. На его малой родине в Одессе тем временем люди перекрывают дороги из-за длительных отключений света при аномальной жаре, что чрезвычайно бесит депутата.Гончаренко не скупится на оскорбления в адрес своих избирателей-одесситов. "Дикая инфантильность и безответственность этих людей всегда поражали, а сейчас это ужасает и деморализует. Миллион украинцев под ружьем, сотни, если не больше, ежедневно гибнут. Кровь льется рекой. Поймите же, у вас нет света, потому что война! Потому что удары по энергоинфраструктуре! Потому что электричество нужно в другом месте! Простите, сограждане, но вы дебилы, причем клинические", — пишет Гончаренко из благополучной Европы своим избирателям.Тем временем конкуренты "Евросолидарности" за любовь Вашингтона, депутаты от партии "Слуга народа" на этой неделе были больше озабочены очередным коррупционным скандалом, в который попал их коллега. Депутата от "Слуги народа" Николая Задорожного подозревают в откате на сумму 3,4 млн гривен. По данным следствия, в марте 2024 года он вымогал взятку за непрепятствование в проведении тендера по ремонту водопровода в Сумской области. Национальное бюро по борьбе с коррупцией вручило депутату подозрение. В комитете Рады он отвечал за строительство фортификаций и закупку дронов для ВСУ. До 2019 года, этот друг Зеленского из Кривого Рога был профессиональным ведущим на свадьбах, шоуменом, работал в агентстве Kvartal 95.В ходе следствия депутат Задорожный, сообщают его коллеги, начал "топить" губернатора Сумской области Владимира Артюха, который состоял с ним в доле.На фоне политической борьбы за звание "первой жены" будущего американского президента, есть и то, что объединяет украинских депутатов из конкурирующих фракций – общее стремление пилить бюджет. Избирателям они рассказывают о необходимости привыкать к отключениям света, сокращениям или заморозке зарплат, но во вторник 16 июля они дружно приняли решение о повышении в полтора раза зарплат своим помощникам (до 132 600 гр.). Президентские выборы в США все-таки грозят турбулентностью зависимой от Штатов Украине, поэтому пилить бюджет сейчас нужно максимально быстро.О том, какие политические амбиции есть у украинской элиты и кто из них хочет и может заменить в случае чего президента Зеленского - в интервью политолога Михаила Павлива "Даже среди бойцов ВСУ растет число тех, кто примет поражение Украины как неизбежность"

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