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Россия не представляет угрозы ни для кого в Евросоюзе — Песков
Россия не представляет угрозы ни для кого в Евросоюзе — Песков - 18.07.2024 Украина.ру
Россия не представляет угрозы ни для кого в Евросоюзе — Песков
Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе. Об этом 18 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-07-18T12:45
2024-07-18T12:45
2024-07-18T12:56
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дмитрий песков
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европейская комиссия
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"И на Украине защищает свои интересы в условиях, когда страны Европейского Союза исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России. Это реалии, в которых нам приходится жить. И, конечно же, это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наш внешний политический подход", - сказал Песков.Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в случае своего переизбрания на второй срок на этом посту до 2029 года пообещала превратить Европейский союз в оборонный.Подробнее о запугивании Запада Россией - в материале Западники пугают друг друга, что Россия дойдет до Ла-Манша. Сергей Ермаков об агонии США и Европы - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, запад, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, ес, европейская комиссия
Новости, Россия, Украина, Запад, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, Европейская комиссия
Россия не представляет угрозы ни для кого в Евросоюзе — Песков
12:45 18.07.2024 (обновлено: 12:56 18.07.2024)
Россия не представляла и не представляет никакой угрозы ни для кого в Евросоюзе. Об этом 18 июля сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"И на Украине защищает свои интересы в условиях, когда страны Европейского Союза исключили какую-либо возможность диалога и учета озабоченности России. Это реалии, в которых нам приходится жить. И, конечно же, это все вынуждает нас соответствующим образом конфигурировать и наш внешний политический подход", - сказал Песков.
Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в случае своего переизбрания на второй срок на этом посту до 2029 года пообещала превратить Европейский союз в оборонный.