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Киев пересмотрит распределение социальных выплат из-за "нехватки" средств

Киев пересмотрит распределение социальных выплат из-за "нехватки" средств - 04.07.2024 Украина.ру

Киев пересмотрит распределение социальных выплат из-за "нехватки" средств

Социальные выплаты на Украине намерены сделать временными, доступными только на период невозможности самостоятельно зарабатывать. О пересмотре "философии" распределения денег, которые граждане получают от государства, сообщила глава Минсоцполитики Оксана Жолнович в ходе конференции в Вильнюсе

2024-07-04T15:02

2024-07-04T15:02

2024-07-04T15:25

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По ее словам, пересмотр обязательств связан с тем, что Киев взял на себя " чрезмерное количество социальных обязательств по социальным выплатам, которые не всегда могут быть подтверждены финансовым ресурсом". Проще говоря, украинцам предлагают смириться с тем, что у государства на них денег нет. Уточняется, что сегодня на Украине уже был подготовлен соответствующий законопроект. Примечательно, что накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев получил от Международного валютного фонда (МВФ) транш в объеме 2,2 миллиардов долларов, который используют для финансирования критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат специалистов сферы здравоохранения и образования.В марте сообщалось, что Украина задолжала пенсионерам страны 66 миллиардов гривен.Подробнее о том, на что Киев пошел ради нового транша МВФ читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.

https://ukraina.ru/20240630/1055963468.html

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новости, украина, киев, социальные расходы, социальные выплаты, пенсии, сво