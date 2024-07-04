Киев пересмотрит распределение социальных выплат из-за "нехватки" средств
15:02 04.07.2024 (обновлено: 15:25 04.07.2024)
Социальные выплаты на Украине намерены сделать временными, доступными только на период невозможности самостоятельно зарабатывать. О пересмотре "философии" распределения денег, которые граждане получают от государства, сообщила глава Минсоцполитики Оксана Жолнович в ходе конференции в Вильнюсе
По ее словам, пересмотр обязательств связан с тем, что Киев взял на себя " чрезмерное количество социальных обязательств по социальным выплатам, которые не всегда могут быть подтверждены финансовым ресурсом". Проще говоря, украинцам предлагают смириться с тем, что у государства на них денег нет.
"Мы работаем над тем, чтобы пересмотреть философию соцвыплат. Чтобы каждая эта выплата имела четкую цель - выхода человека из сложной жизненной ситуации и обязательно была связана с услугой, которая поможет человеку стать экономически независимым", – цитирует ее телеграм-канал "Политика страны".
Уточняется, что сегодня на Украине уже был подготовлен соответствующий законопроект.
Примечательно, что накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев получил от Международного валютного фонда (МВФ) транш в объеме 2,2 миллиардов долларов, который используют для финансирования критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат специалистов сферы здравоохранения и образования.
В марте сообщалось, что Украина задолжала пенсионерам страны 66 миллиардов гривен.
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