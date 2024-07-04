Киев пересмотрит распределение социальных выплат из-за "нехватки" средств - 04.07.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240704/1056061845.html
Киев пересмотрит распределение социальных выплат из-за "нехватки" средств
Киев пересмотрит распределение социальных выплат из-за "нехватки" средств - 04.07.2024 Украина.ру
Киев пересмотрит распределение социальных выплат из-за "нехватки" средств
Социальные выплаты на Украине намерены сделать временными, доступными только на период невозможности самостоятельно зарабатывать. О пересмотре "философии" распределения денег, которые граждане получают от государства, сообщила глава Минсоцполитики Оксана Жолнович в ходе конференции в Вильнюсе
2024-07-04T15:02
2024-07-04T15:25
новости
украина
киев
социальные расходы
социальные выплаты
пенсии
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102277/53/1022775384_0:41:801:491_1920x0_80_0_0_919691644110c58a96acb5612556b75e.jpg
По ее словам, пересмотр обязательств связан с тем, что Киев взял на себя " чрезмерное количество социальных обязательств по социальным выплатам, которые не всегда могут быть подтверждены финансовым ресурсом". Проще говоря, украинцам предлагают смириться с тем, что у государства на них денег нет. Уточняется, что сегодня на Украине уже был подготовлен соответствующий законопроект. Примечательно, что накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев получил от Международного валютного фонда (МВФ) транш в объеме 2,2 миллиардов долларов, который используют для финансирования критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат специалистов сферы здравоохранения и образования.В марте сообщалось, что Украина задолжала пенсионерам страны 66 миллиардов гривен.Подробнее о том, на что Киев пошел ради нового транша МВФ читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.
https://ukraina.ru/20240630/1055963468.html
украина
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102277/53/1022775384_45:0:754:532_1920x0_80_0_0_883d1a263f2f06ff7d3b9213c89bc126.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, киев, социальные расходы, социальные выплаты, пенсии, сво
Новости, Украина, Киев, социальные расходы, социальные выплаты, пенсии, СВО

Киев пересмотрит распределение социальных выплат из-за "нехватки" средств

15:02 04.07.2024 (обновлено: 15:25 04.07.2024)
 
© Olivier Galibert / flickr
© Olivier Galibert / flickr
Читать в
Социальные выплаты на Украине намерены сделать временными, доступными только на период невозможности самостоятельно зарабатывать. О пересмотре "философии" распределения денег, которые граждане получают от государства, сообщила глава Минсоцполитики Оксана Жолнович в ходе конференции в Вильнюсе
По ее словам, пересмотр обязательств связан с тем, что Киев взял на себя " чрезмерное количество социальных обязательств по социальным выплатам, которые не всегда могут быть подтверждены финансовым ресурсом". Проще говоря, украинцам предлагают смириться с тем, что у государства на них денег нет.
"Мы работаем над тем, чтобы пересмотреть философию соцвыплат. Чтобы каждая эта выплата имела четкую цель - выхода человека из сложной жизненной ситуации и обязательно была связана с услугой, которая поможет человеку стать экономически независимым", – цитирует ее телеграм-канал "Политика страны".
Уточняется, что сегодня на Украине уже был подготовлен соответствующий законопроект.
Примечательно, что накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что Киев получил от Международного валютного фонда (МВФ) транш в объеме 2,2 миллиардов долларов, который используют для финансирования критических расходов бюджета, социальных пособий, зарплат специалистов сферы здравоохранения и образования.
В марте сообщалось, что Украина задолжала пенсионерам страны 66 миллиардов гривен.
Подробнее о том, на что Киев пошел ради нового транша МВФ читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича.
Украинский флаг на лице
30 июня, 15:35
Украинское счастье: жить в долг, платить кровьюУ Украины нет экономики, но есть экономисты. И это не так смешно, как кажется, поскольку любое государство с чего-то живёт: платит зарплаты бюджетникам и взносы в международные организации, оплачивает пропаганду, армию и внешнюю политику. Обычно на эти цели тратятся проступающие в казну налоги и разного рода сборы (таможенные, акцизные и т.д.).
 
НовостиУкраинаКиевсоциальные расходысоциальные выплатыпенсииСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:30Путин: Стамбульские договоренности могут быть положены в основу будущих переговоров с Украиной
15:07"Все мои предки были русскими и говорили по-русски": харьковчане высмеяли "наблюдения" Терехова
15:02Киев пересмотрит распределение социальных выплат из-за "нехватки" средств
14:52Резкая смена формата переговоров с РФ по Зеленскому: сомнительные условия Киева и мнения экспертов
14:50Многополярный мир стал реальностью — Путин
14:33Почему русские патриоты за Байдена? Стариков о прелестях выборов в США и сигналах Западу от ШОС
14:25Представители России должны принять участие во втором саммите по Украине – Зеленский
14:22Катар хочет мира на Украине, который удовлетворит стороны конфликта - эмир
13:59Зеленский упрекнул союзников в недоукомплектованности бригад ВСУ
13:49Залужный уехал в Британию — СМИ
13:35Сопротивление мобилизации: 56-летний житель Ивано-Франковска избил военкома, выдававшего повестки
13:09Зеленский перечислил страны, которые могли бы стать посредниками в переговорах с РФ
13:00Зеленский испугался, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 4 июля
12:57Житель Самарской области получил 13 лет колонии за госизмену
12:52"Полномасштабная паника": демократы срочно ищут способ замены Байдена
12:43Украинца обдерут как липку. На что Киев пошел ради нового транша МВФ
12:35"Make Russia Great Again!": Медведев иронично "поздравил" США с Днем независимости
12:32Фархад Ибрагимов: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны
12:32Такеру Карлсону грубо отказали в интервью с Зеленским
12:02"Сердечно приглашаем в Беларусь!": Лукашенко позвал американцев посмотреть страну своими глазами
Лента новостейМолния