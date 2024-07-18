Сийярто высказался об истекшем сроке полномочий Зеленского при возможных переговорах - 18.07.2024 Украина.ру
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Сийярто высказался об истекшем сроке полномочий Зеленского при возможных переговорах
Сийярто высказался об истекшем сроке полномочий Зеленского при возможных переговорах - 18.07.2024 Украина.ру
Сийярто высказался об истекшем сроке полномочий Зеленского при возможных переговорах
Украинцы должны решать, является ли истекший срок Владимира Зеленского препятствием к переговорам с РФ по урегулированию конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости
2024-07-18T08:51
2024-07-18T09:00
новости
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венгрия
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владимир путин
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"Это решать украинцам. Зеленский - не президент Венгрии. Так что, слава Богу, этот вопрос не должен стоять на нашей повестке", - сказал министр.В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.Российский лидер также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.Подробнее о нелегитимности Зеленского - в материале Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского на сайте Украина.ру.
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новости, украина, венгрия, владимир зеленский, владимир путин, петер сийярто
Новости, Украина, Венгрия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Петер Сийярто

Сийярто высказался об истекшем сроке полномочий Зеленского при возможных переговорах

08:51 18.07.2024 (обновлено: 09:00 18.07.2024)
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Украинцы должны решать, является ли истекший срок Владимира Зеленского препятствием к переговорам с РФ по урегулированию конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости
"Это решать украинцам. Зеленский - не президент Венгрии. Так что, слава Богу, этот вопрос не должен стоять на нашей повестке", - сказал министр.
В июне президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли.
Российский лидер также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
Подробнее о нелегитимности Зеленского - в материале Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВенгрияВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПетер Сийярто
 
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Заголовок открываемого материала
08:51Сийярто высказался об истекшем сроке полномочий Зеленского при возможных переговорах
08:30Лавров назвал условие для завершения украинского конфликта
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