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Лавров назвал условие для завершения украинского конфликта
Лавров назвал условие для завершения украинского конфликта - 18.07.2024 Украина.ру
Лавров назвал условие для завершения украинского конфликта
Западу необходимо перестать накачивать Киев оружием, и тогда конфликт закончится. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США
2024-07-18T08:30
2024-07-18T08:30
2024-07-18T08:30
оружие
новости
россия
киев
сша
сергей лавров
запад
конфликт
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"Необходимо именно перестать накачивать Украину вооружениями, и война прекратится. И будем искать решение, но которое обязано учитывать реалии на земле. Не только на земле, но и в общественной жизни", - сказал Лавров.Он подчеркнул, что вопрос новых регионов, которые вошли в состав России в результате референдумов, "не обсуждается".Также министр рассказал, что Россия и США вели неафишировавшиеся контакты так называемого "второго трека" с участием политологов, обсуждались вопросы, связанные с конфликтом на Украине."Я вам скажу доверительно - у нас были неафишировавшиеся контакты с американцами по линии политологов, но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств", - сказал Лавров.В ходе этих контактов российские эксперты задали своим американским визави вопрос, поддержат ли США включение в любые будущие мирные договоренности "отмену (Киевом) законов, которые запретили русский язык во всех сферах жизни"."И они сказали: вы знаете, мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины, им самим решать", - заключил российский министр.Подробнее о накачке Киева западным оружием - в материале "Это оружие будущего": эксперт рассказал какие виды оружия Запад любит больше всего на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
оружие, новости, россия, киев, сша, сергей лавров, запад, конфликт
оружие, Новости, Россия, Киев, США, Сергей Лавров, Запад, конфликт
Лавров назвал условие для завершения украинского конфликта
Западу необходимо перестать накачивать Киев оружием, и тогда конфликт закончится. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США
"Необходимо именно перестать накачивать Украину вооружениями, и война прекратится. И будем искать решение, но которое обязано учитывать реалии на земле. Не только на земле, но и в общественной жизни", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что вопрос новых регионов, которые вошли в состав России в результате референдумов, "не обсуждается".
"Мы при всех обстоятельствах не можем оставить людей. Там еще не все территории освобождены. Но мы не можем оставить людей, которые проголосовали за возвращение в Россию под гнетом режима, который истребляет все русское", - отметил Лавров.
Также министр рассказал, что Россия и США вели неафишировавшиеся контакты так называемого "второго трека" с участием политологов, обсуждались вопросы, связанные с конфликтом на Украине.
"Я вам скажу доверительно - у нас были неафишировавшиеся контакты с американцами по линии политологов, но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств", - сказал Лавров.
В ходе этих контактов российские эксперты задали своим американским визави вопрос, поддержат ли США включение в любые будущие мирные договоренности "отмену (Киевом) законов, которые запретили русский язык во всех сферах жизни".
"И они сказали: вы знаете, мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины, им самим решать", - заключил российский министр.