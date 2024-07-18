Лавров назвал условие для завершения украинского конфликта - 18.07.2024 Украина.ру
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Лавров назвал условие для завершения украинского конфликта
Лавров назвал условие для завершения украинского конфликта - 18.07.2024 Украина.ру
Лавров назвал условие для завершения украинского конфликта
Западу необходимо перестать накачивать Киев оружием, и тогда конфликт закончится. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США
2024-07-18T08:30
2024-07-18T08:30
оружие
новости
россия
киев
сша
сергей лавров
запад
конфликт
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"Необходимо именно перестать накачивать Украину вооружениями, и война прекратится. И будем искать решение, но которое обязано учитывать реалии на земле. Не только на земле, но и в общественной жизни", - сказал Лавров.Он подчеркнул, что вопрос новых регионов, которые вошли в состав России в результате референдумов, "не обсуждается".Также министр рассказал, что Россия и США вели неафишировавшиеся контакты так называемого "второго трека" с участием политологов, обсуждались вопросы, связанные с конфликтом на Украине."Я вам скажу доверительно - у нас были неафишировавшиеся контакты с американцами по линии политологов, но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств", - сказал Лавров.В ходе этих контактов российские эксперты задали своим американским визави вопрос, поддержат ли США включение в любые будущие мирные договоренности "отмену (Киевом) законов, которые запретили русский язык во всех сферах жизни"."И они сказали: вы знаете, мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины, им самим решать", - заключил российский министр.Подробнее о накачке Киева западным оружием - в материале "Это оружие будущего": эксперт рассказал какие виды оружия Запад любит больше всего на сайте Украина.ру.
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оружие, новости, россия, киев, сша, сергей лавров, запад, конфликт
оружие, Новости, Россия, Киев, США, Сергей Лавров, Запад, конфликт

Лавров назвал условие для завершения украинского конфликта

08:30 18.07.2024
 
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
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Западу необходимо перестать накачивать Киев оружием, и тогда конфликт закончится. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США
"Необходимо именно перестать накачивать Украину вооружениями, и война прекратится. И будем искать решение, но которое обязано учитывать реалии на земле. Не только на земле, но и в общественной жизни", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что вопрос новых регионов, которые вошли в состав России в результате референдумов, "не обсуждается".

"Мы при всех обстоятельствах не можем оставить людей. Там еще не все территории освобождены. Но мы не можем оставить людей, которые проголосовали за возвращение в Россию под гнетом режима, который истребляет все русское", - отметил Лавров.

Также министр рассказал, что Россия и США вели неафишировавшиеся контакты так называемого "второго трека" с участием политологов, обсуждались вопросы, связанные с конфликтом на Украине.
"Я вам скажу доверительно - у нас были неафишировавшиеся контакты с американцами по линии политологов, но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств", - сказал Лавров.
В ходе этих контактов российские эксперты задали своим американским визави вопрос, поддержат ли США включение в любые будущие мирные договоренности "отмену (Киевом) законов, которые запретили русский язык во всех сферах жизни".
"И они сказали: вы знаете, мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины, им самим решать", - заключил российский министр.
Подробнее о накачке Киева западным оружием - в материале "Это оружие будущего": эксперт рассказал какие виды оружия Запад любит больше всего на сайте Украина.ру.
 
оружиеНовостиРоссияКиевСШАСергей ЛавровЗападконфликт
 
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