https://ukraina.ru/20240717/1056305309.html

Украинский парламент одобрил закон о снятии уголовной ответственности за дезертирство

Украинский парламент одобрил закон о снятии уголовной ответственности за дезертирство - 17.07.2024 Украина.ру

Украинский парламент одобрил закон о снятии уголовной ответственности за дезертирство

Военнослужащим, самовольно оставившим воинские части, уклонившимся от несения службы, снимут уголовную ответственность, если они добровольно вернутся на фронт. Соответствующий законопроект приняла в первом чтении Рада Украины, передает портал "Украинские новости"

2024-07-17T11:34

2024-07-17T11:34

2024-07-17T11:38

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Так, законопроектом "Об изменениях касательно усовершенствования уголовной ответственности за преступления против установленного порядка несения или прохождения военной службы во время действия военного положения" предлагается освободить дезертиров за первое самовольное оставление воинской части, если военнослужащие добровольно вернутся к службе и получат письменное согласие от командира. По данным источника, за шесть месяцев 2024 года с фронта сбежало вдвое больше военнослужащих, чем за весь 2023-й. Всего с начала спецоперации на Украине за дезертирство получили приговоры 270 военнослужащих . Ранее председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко сообщал, что только за прошлый год суд вынес приговоры более 1,5 тысячам солдат за самовольное оставление воинских частей.Подробнее о том, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя читайте в интервью военного историка и публициста Алексея Стаценко на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240610/1055579518.html

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новости, украина, верховный суд, верховная рада, сво, мобилизация, всу