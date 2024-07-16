Украинский суд вынес приговоры более 1,5 тысячам солдат за самовольное оставление воинских частей - 16.07.2024 Украина.ру
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Украинский суд вынес приговоры более 1,5 тысячам солдат за самовольное оставление воинских частей
Украинский суд вынес приговоры более 1,5 тысячам солдат за самовольное оставление воинских частей - 16.07.2024 Украина.ру
Украинский суд вынес приговоры более 1,5 тысячам солдат за самовольное оставление воинских частей
В 2023 году за самовольное оставление воинских частей (СОЧ) были осуждены более 1,5 тысяч военнослужащих украинской армии. Такие данные привел председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко, передает агентство "Интерфакс-Украина"
2024-07-16T15:26
2024-07-16T15:26
новости
верховный суд
кравченко
вооруженные силы украины
украина
сво
побеги
всу
приговор
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По информации Государственной судебной администрации Украины (ГСА) , самовольное оставление части – это самое распространенное преступление, поскольку составляет 61% всех осужденных за военные уголовные правонарушения. Также за прошлый год суд вынес приговоры 113 дезертирам, 32 уклонистам, а также 35 украинцам за нарушение правил обращения с оружием и еще 37 гражданам – за потерю военного имущества. "В целом, согласно статистическим данным ГСА, количество осужденных за военные преступления в 2023 году было значительно выше, чем в 2022 году, - 2 тыс. 585 человек и 1 тыс. 490 соответственно. Речь идет о приговорах, которые уже вступили в законную силу", - добавил Кравченко. Накануне в Одесской области пограничники открыли огонь по дезертирам, в результате чего один человек был застрелен.Подробнее о том, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя читайте в интервью военного историка и публициста Алексея Стаценко на сайте Украина.ру.
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новости, верховный суд, кравченко, вооруженные силы украины, украина, сво, побеги, всу, приговор
Новости, Верховный Суд, Кравченко, Вооруженные силы Украины, Украина, СВО, побеги, ВСУ, приговор

Украинский суд вынес приговоры более 1,5 тысячам солдат за самовольное оставление воинских частей

15:26 16.07.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУДесант ВСУ
Десант ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ
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В 2023 году за самовольное оставление воинских частей (СОЧ) были осуждены более 1,5 тысяч военнослужащих украинской армии. Такие данные привел председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко, передает агентство "Интерфакс-Украина"
"Это открытые данные статистических отчетов Государственной судебной администрации на сегодня. По СОЧ в 2023 году осуждено 1,577 тысяч военных, из которых 30 – это женщины", – указал он.
По информации Государственной судебной администрации Украины (ГСА) , самовольное оставление части – это самое распространенное преступление, поскольку составляет 61% всех осужденных за военные уголовные правонарушения.
Также за прошлый год суд вынес приговоры 113 дезертирам, 32 уклонистам, а также 35 украинцам за нарушение правил обращения с оружием и еще 37 гражданам – за потерю военного имущества.

"В целом, согласно статистическим данным ГСА, количество осужденных за военные преступления в 2023 году было значительно выше, чем в 2022 году, - 2 тыс. 585 человек и 1 тыс. 490 соответственно. Речь идет о приговорах, которые уже вступили в законную силу", - добавил Кравченко.

Накануне в Одесской области пограничники открыли огонь по дезертирам, в результате чего один человек был застрелен.
Подробнее о том, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя читайте в интервью военного историка и публициста Алексея Стаценко на сайте Украина.ру.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
1 июля, 16:07
Провёл полгода по своему усмотрению: на Украине судят курсанта ВСУ за оставление частиКурсанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) приговорили к 5 годам лишения свободы за самовольное оставление воинской части. Об этом сообщили журналисты ZAXID.NET, ссылаясь на постановление суда
 
НовостиВерховный СудКравченкоВооруженные силы УкраиныУкраинаСВОпобегиВСУприговор
 
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15:26Украинский суд вынес приговоры более 1,5 тысячам солдат за самовольное оставление воинских частей
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