https://ukraina.ru/20240716/1056288122.html

Украинский суд вынес приговоры более 1,5 тысячам солдат за самовольное оставление воинских частей

Украинский суд вынес приговоры более 1,5 тысячам солдат за самовольное оставление воинских частей - 16.07.2024 Украина.ру

Украинский суд вынес приговоры более 1,5 тысячам солдат за самовольное оставление воинских частей

В 2023 году за самовольное оставление воинских частей (СОЧ) были осуждены более 1,5 тысяч военнослужащих украинской армии. Такие данные привел председатель Верховного суда Украины Станислав Кравченко, передает агентство "Интерфакс-Украина"

2024-07-16T15:26

2024-07-16T15:26

2024-07-16T15:26

новости

верховный суд

кравченко

вооруженные силы украины

украина

сво

побеги

всу

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055303895_0:166:1005:731_1920x0_80_0_0_a2717fad7565a1a53368964e3e0f0ef5.jpg.webp

По информации Государственной судебной администрации Украины (ГСА) , самовольное оставление части – это самое распространенное преступление, поскольку составляет 61% всех осужденных за военные уголовные правонарушения. Также за прошлый год суд вынес приговоры 113 дезертирам, 32 уклонистам, а также 35 украинцам за нарушение правил обращения с оружием и еще 37 гражданам – за потерю военного имущества. "В целом, согласно статистическим данным ГСА, количество осужденных за военные преступления в 2023 году было значительно выше, чем в 2022 году, - 2 тыс. 585 человек и 1 тыс. 490 соответственно. Речь идет о приговорах, которые уже вступили в законную силу", - добавил Кравченко. Накануне в Одесской области пограничники открыли огонь по дезертирам, в результате чего один человек был застрелен.Подробнее о том, как ВС РФ "прогрызают" оборону, а ВСУ дезертируют с поля боя читайте в интервью военного историка и публициста Алексея Стаценко на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240701/1055980033.html

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, верховный суд, кравченко, вооруженные силы украины, украина, сво, побеги, всу, приговор