Storm Shadow разобрали до винтиков: Дмитрий Рогозин раскрыл, как вывозили из-под обстрела ценный трофей - 17.07.2024 Украина.ру
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Storm Shadow разобрали до винтиков: Дмитрий Рогозин раскрыл, как вывозили из-под обстрела ценный трофей
Storm Shadow разобрали до винтиков: Дмитрий Рогозин раскрыл, как вывозили из-под обстрела ценный трофей - 17.07.2024 Украина.ру
Storm Shadow разобрали до винтиков: Дмитрий Рогозин раскрыл, как вывозили из-под обстрела ценный трофей
Специалисты сутки вывозили захваченную ракету Storm Shadow в глубокий тыл, уходя от диверсионной группы врага, которая пошла следом. После чего трофей передали на одно из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки", сенатор Дмитрий Рогозин
2024-07-17T04:45
2024-07-17T04:45
новости
москва
ракета
storm shadow
сво
обстрелы
пво
вооружения
опк
гранатомет
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В прошлом году нам удалось захватить упавшую ракету Storm Shadow и отвезли ее в Москву. Но сначала противник попытался минометным ударом уничтожить эту ракету, видя, что она целехонькой упала на пашне, рассказал сенатор.Наши специалисты вытягивали из-под обстрела ее блоки, так как она, будучи первоначально в идеальном состоянии, от удара об землю попросту развалилась на части, уточнил он.После чего ракету разобрали до винтиков. Наши конструкторы и инженеры нашли массу интересных решений, смогли понять телеметрию, которая необходима для успешного перехвата. Как видим, через какое-то время Storm Shadow стали активно перехватываться российскими силами ПВО, подчеркнул командир "Царских волков"."Такого ценного трофея мне больше пока не попадалось, хотя мы приволакиваем много чего интересного. Недавно я отдал нашим промышленникам гранатометы американского, чешского и шведского производства в отличном боевом состоянии", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.руПодробнее, с чем связано покушение на Трампа и что будет дальше - в интервью Эдуарда Лозанского о том, кто виноват в развале Украины через НАТО
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новости, москва, ракета, storm shadow , сво, обстрелы, пво, вооружения, опк, гранатомет
Новости, Москва, Ракета, Storm Shadow , СВО, обстрелы, ПВО, вооружения, ОПК, гранатомет

Storm Shadow разобрали до винтиков: Дмитрий Рогозин раскрыл, как вывозили из-под обстрела ценный трофей

04:45 17.07.2024
 
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Специалисты сутки вывозили захваченную ракету Storm Shadow в глубокий тыл, уходя от диверсионной группы врага, которая пошла следом. После чего трофей передали на одно из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки", сенатор Дмитрий Рогозин
В прошлом году нам удалось захватить упавшую ракету Storm Shadow и отвезли ее в Москву. Но сначала противник попытался минометным ударом уничтожить эту ракету, видя, что она целехонькой упала на пашне, рассказал сенатор.
Наши специалисты вытягивали из-под обстрела ее блоки, так как она, будучи первоначально в идеальном состоянии, от удара об землю попросту развалилась на части, уточнил он.
"В итоге мы сутки вывозили эту ракету [Storm Shadow] в глубокий тыл, уходя от диверсионной группы врага, которая пошла следом за нами с тем, чтобы отбить этот ценнейший трофей. Мы передали ее на одно из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, который специализируется как раз на ракетной тематике", - сообщил Рогозин.
После чего ракету разобрали до винтиков. Наши конструкторы и инженеры нашли массу интересных решений, смогли понять телеметрию, которая необходима для успешного перехвата. Как видим, через какое-то время Storm Shadow стали активно перехватываться российскими силами ПВО, подчеркнул командир "Царских волков".
"Такого ценного трофея мне больше пока не попадалось, хотя мы приволакиваем много чего интересного. Недавно я отдал нашим промышленникам гранатометы американского, чешского и шведского производства в отличном боевом состоянии", - заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.ру
Подробнее, с чем связано покушение на Трампа и что будет дальше - в интервью Эдуарда Лозанского о том, кто виноват в развале Украины через НАТО
Дмитрий Дробницкий интервью
Вчера, 15:00
Дмитрий Дробницкий: Первый выстрел гражданской войны в США сделан, но Трамп уже дал жесткий ответСША как национальное государство выйдут из гражданской войны обновленными и окрепшими. Но Pax Americana как глобальной структуре приходит конец. Этому можно порадоваться, но на самом деле это огромный вызов для других государств, потому что мы все еще живем в этом американском мире.
 
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