https://ukraina.ru/20240717/1056293107.html

Storm Shadow разобрали до винтиков: Дмитрий Рогозин раскрыл, как вывозили из-под обстрела ценный трофей

Storm Shadow разобрали до винтиков: Дмитрий Рогозин раскрыл, как вывозили из-под обстрела ценный трофей - 17.07.2024 Украина.ру

Storm Shadow разобрали до винтиков: Дмитрий Рогозин раскрыл, как вывозили из-под обстрела ценный трофей

Специалисты сутки вывозили захваченную ракету Storm Shadow в глубокий тыл, уходя от диверсионной группы врага, которая пошла следом. После чего трофей передали на одно из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки", сенатор Дмитрий Рогозин

2024-07-17T04:45

2024-07-17T04:45

2024-07-17T04:45

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В прошлом году нам удалось захватить упавшую ракету Storm Shadow и отвезли ее в Москву. Но сначала противник попытался минометным ударом уничтожить эту ракету, видя, что она целехонькой упала на пашне, рассказал сенатор.Наши специалисты вытягивали из-под обстрела ее блоки, так как она, будучи первоначально в идеальном состоянии, от удара об землю попросту развалилась на части, уточнил он.После чего ракету разобрали до винтиков. Наши конструкторы и инженеры нашли массу интересных решений, смогли понять телеметрию, которая необходима для успешного перехвата. Как видим, через какое-то время Storm Shadow стали активно перехватываться российскими силами ПВО, подчеркнул командир "Царских волков"."Такого ценного трофея мне больше пока не попадалось, хотя мы приволакиваем много чего интересного. Недавно я отдал нашим промышленникам гранатометы американского, чешского и шведского производства в отличном боевом состоянии", - заключил собеседник издания.Полный текст интервью Дмитрия Рогозина: Ударные воздушные операции ВСУ начнутся в августе-сентябре на Запорожском фронте читайте на сайте Украина.руПодробнее, с чем связано покушение на Трампа и что будет дальше - в интервью Эдуарда Лозанского о том, кто виноват в развале Украины через НАТО

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новости, москва, ракета, storm shadow , сво, обстрелы, пво, вооружения, опк, гранатомет