Storm Shadow разобрали до винтиков: Дмитрий Рогозин раскрыл, как вывозили из-под обстрела ценный трофей
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS
Специалисты сутки вывозили захваченную ракету Storm Shadow в глубокий тыл, уходя от диверсионной группы врага, которая пошла следом. После чего трофей передали на одно из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру командир подразделения "Царские волки", сенатор Дмитрий Рогозин
В прошлом году нам удалось захватить упавшую ракету Storm Shadow и отвезли ее в Москву. Но сначала противник попытался минометным ударом уничтожить эту ракету, видя, что она целехонькой упала на пашне, рассказал сенатор.
Наши специалисты вытягивали из-под обстрела ее блоки, так как она, будучи первоначально в идеальном состоянии, от удара об землю попросту развалилась на части, уточнил он.
"В итоге мы сутки вывозили эту ракету [Storm Shadow] в глубокий тыл, уходя от диверсионной группы врага, которая пошла следом за нами с тем, чтобы отбить этот ценнейший трофей. Мы передали ее на одно из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, который специализируется как раз на ракетной тематике", - сообщил Рогозин.
После чего ракету разобрали до винтиков. Наши конструкторы и инженеры нашли массу интересных решений, смогли понять телеметрию, которая необходима для успешного перехвата. Как видим, через какое-то время Storm Shadow стали активно перехватываться российскими силами ПВО, подчеркнул командир "Царских волков".
"Такого ценного трофея мне больше пока не попадалось, хотя мы приволакиваем много чего интересного. Недавно я отдал нашим промышленникам гранатометы американского, чешского и шведского производства в отличном боевом состоянии", - заключил собеседник издания.
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