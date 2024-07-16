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МИД Индии вызвал посла Украины из-за слов Зеленского о Моди - СМИ
МИД Индии вызвал посла Украины из-за слов Зеленского о Моди - СМИ - 16.07.2024 Украина.ру
МИД Индии вызвал посла Украины из-за слов Зеленского о Моди - СМИ
Министерство иностранных дел Индии вызвало посла Украины в связи с заявлениями Владимира Зеленского о визите индийского премьера Нарендры Моди в Россию. Об этом сообщает газета Economic Times
2024-07-16T09:55
2024-07-16T09:55
2024-07-16T09:55
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"Это явно указывает на недовольство Нью-Дели позицией Украины в вопросе комментариев Зеленского в адрес премьер-министра" , - говорится в материале.Также стало известно, что на фоне инцидента Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре.Официальный визит Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, затем посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также состоялись переговоры лидеров.На прошлой неделе Зеленский раскритиковал встречу Моди с президентом России, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".Подробнее о визите Моди в РФ - в материале В США обеспокоены визитом Моди к Путину и укреплением российско-индийских отношений на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, индия, владимир зеленский, владимир путин, мид, моди нарендра
Новости, Россия, Украина, Индия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, МИД, Моди Нарендра
МИД Индии вызвал посла Украины из-за слов Зеленского о Моди - СМИ
Министерство иностранных дел Индии вызвало посла Украины в связи с заявлениями Владимира Зеленского о визите индийского премьера Нарендры Моди в Россию. Об этом сообщает газета Economic Times
"Это явно указывает на недовольство Нью-Дели позицией Украины в вопросе комментариев Зеленского в адрес премьер-министра" , - говорится в материале.
Также стало известно, что на фоне инцидента Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по культуре.
Официальный визит Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. Он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево, затем посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также состоялись переговоры лидеров.
На прошлой неделе Зеленский раскритиковал встречу Моди с президентом России, назвав ее "сокрушительным ударом по мирным усилиям".