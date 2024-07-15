В Минобороны сообщили о ликвидации 6 дронов в Брянской, Курской и Орловской областях - 15.07.2024 Украина.ру
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В Минобороны сообщили о ликвидации 6 дронов в Брянской, Курской и Орловской областях
В Минобороны сообщили о ликвидации 6 дронов в Брянской, Курской и Орловской областях - 15.07.2024 Украина.ру
В Минобороны сообщили о ликвидации 6 дронов в Брянской, Курской и Орловской областях
Только за утро система противовоздушной обороны сбила шесть беспилотников, которыми украинская армия намеревалась атаковать Брянскую, Курскую и Орловскую области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
2024-07-15T09:10
2024-07-15T09:13
новости
орловская область
брянская область
минобороны
вооруженные силы украины
сво
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"Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть БПЛА, из которых один перехвачен - над территорией Орловской, два уничтожены – над территорией Брянской и три уничтожены – над территорией Курской областей", - сказано в опубликованном сообщении. Ранее губернатор в Орловской области Андрей Клычков сообщал об отсутствии пострадавших и повреждений в результате уничтожения средствами РЭБ дрона ВСУ. Всего за ночь ПВО уничтожила 22 БПЛА — над территорией Брянской области были ликвидированы 15 беспилотников, шесть – над Крымом, один – над Липецкой областью.Читайте также почему сегодня существует угроза очередной атаки ВСУ на Москву и Санкт-Петербург в интервью военного обозревателя, полковника запаса Геннадия Алехина на сайте Украина.ру.
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новости, орловская область, брянская область, минобороны, вооруженные силы украины, сво
Новости, Орловская область, Брянская область, Минобороны, Вооруженные силы Украины, СВО

В Минобороны сообщили о ликвидации 6 дронов в Брянской, Курской и Орловской областях

09:10 15.07.2024 (обновлено: 09:13 15.07.2024)
 
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Только за утро система противовоздушной обороны сбила шесть беспилотников, которыми украинская армия намеревалась атаковать Брянскую, Курскую и Орловскую области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Минобороны РФ
"Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть БПЛА, из которых один перехвачен - над территорией Орловской, два уничтожены – над территорией Брянской и три уничтожены – над территорией Курской областей", - сказано в опубликованном сообщении.
Ранее губернатор в Орловской области Андрей Клычков сообщал об отсутствии пострадавших и повреждений в результате уничтожения средствами РЭБ дрона ВСУ.
Всего за ночь ПВО уничтожила 22 БПЛА — над территорией Брянской области были ликвидированы 15 беспилотников, шесть – над Крымом, один – над Липецкой областью.
Читайте также почему сегодня существует угроза очередной атаки ВСУ на Москву и Санкт-Петербург в интервью военного обозревателя, полковника запаса Геннадия Алехина на сайте Украина.ру.
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